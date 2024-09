Dit zijn de beste televisies die we in 2024 hebben getest, van premium OLED tot betaalbare mini-LED

Dit jaar hebben we indrukwekkende vooruitgangen gezien in de televisiewereld, waaronder verfijningen van OLED- en mini-LED-technologie die de nieuwste modellen nog beter maken. OLED blijft in 2024 misschien nog wel de koning, maar mini-LED komt erg dichtbij.



Hoogtepunten tot nu toe zijn onder andere Sony's overstap van OLED naar mini-LED voor hun vlaggenschipmodel, de uitstekende Sony Bravia 9. Dit model maakt gebruik van de nieuwe XR Backlight Master Drive-technologie (met 22-bits LED-drivers) om lokale dimming te verfijnen. Samsung, LG en Philips beweren dat hun OLED TV's een piekhelderheid van meer dan 3.000 nits kunnen bereiken. Dit hebben we nog niet kunnen bevestigen in onze tests, maar we hebben voor het eerst een piekhelderheid van meer dan 1.000 nits gemeten bij middenklasse OLED TV's zoals de LG C4.

MLA-technologie (Micro Lens Array) is verbeterd in de tweede generatie en wordt optimaal benut in OLED TV's zoals de LG G4. Ondertussen is de derde generatie QD-OLED aangekomen en wordt het gebruikt in een van de beste OLED TV's van dit jaar, de Samsung S95D. Zelfs mini-LED blijft zich ontwikkelen, met televisies van merken zoals TCL die een verbluffende helderheid van 6.500 nits bereiken.

Van de tv's die we dit jaar hebben beoordeeld, van de meest premium OLED-modellen tot budget QLED-tv's, zijn er een aantal die in het oog springen. Hier zijn de drie beste tv's die we in 2024 hebben getest.

1. Samsung S95D

De Samsung S95D is een van de beste OLED-tv's die we ooit hebben gezien. Door gebruik te maken van QD-OLED-technologie (een combinatie van een OLED-paneel met QLED-technologie voor extra helderheid en kleurintensiteit), levert de S95D ongeziene contrasten, verbluffende HDR-highlights en gedurfde kleuren. De NQ4 AI Gen2-processor zorgt er bovendien voor dat hij ongelooflijk goed gedefinieerde en realistische texturen en details weergeeft.

Het geheime wapen van de S95D is het OLED Glare Free-scherm. Deze anti-reflectietechnologie gebruikt een mat scherm en anti-glare-coating om reflecties te elimineren. Dat is zonder twijfel een van de grootste problemen waar veel OLED TV's nog steeds mee kampen. Het OLED Glare Free-scherm is het belangrijkste onderdeel van de tv, omdat we ontdekten dat we zelfs de donkere en uitdagende beelden in The Batman konden bekijken onder felle lichtomstandigheden. Dit is iets waar andere OLED TV’s nog steeds moeite mee hadden.

Maar het is niet alleen het beeld van de S95D dat indrukwekkend is. Het is ook een goed uitgeruste gaming tv met een lage input lag van 8,9 ms en vier HDMI 2.1-poorten die 4K/144Hz, VRR (met AMD FreeSync Premium Pro) en ALLM ondersteunen. Combineer dat met het beeld en je hebt een van de beste gaming tv’s die er zijn.

De S95D ziet er ook fantastisch uit, met een zwevend ontwerp dankzij de standaard en zijn flinterdunne diepte. Als bonus is het ingebouwde geluid ook goed, met gecontroleerde bas en uitstekende ruimtelijke audio. Het is zonder twijfel een prijzige aankoop, maar de S95D is zonder moeite de beste tv die we dit jaar hebben getest.

2. TCL C855

De markt voor betaalbare mini-LED TV's is ongelooflijk druk, met modellen zoals de Samsung QN85D, Hisense U7N en Hisense U6N en meer die streven naar de beste prijs-kwaliteitverhouding. We hebben dit jaar genoeg betaalbare mini-LED TV's gezien en getest, en er staat er één duidelijk bovenaan: de TCL C855. Helaas is deze tv momenteel nog niet overal verkrijgbaar in Nederland en het dichtstbijzijnde alternatief is de Hisense U8N die we laatst nog uitvoerig getest hebben.

De Hisense U8N mini-LED TV bouwt voort op de indrukwekkende U8K-serie van vorig jaar, met een aanzienlijke toename in helderheid en verbeteringen in de beeldkwaliteit. Daarnaast heeft de U8N een strakker ontwerp, met een nieuwe voet en een volledige afstandsbediening met verlichte knoppen. Met ondersteuning voor 4K/144Hz en 4K Dolby Vision gaming is dit model ideaal voor gamers. Het VIDAA smart-tv platform biedt bovendien een uitstekende ervaring voor het streamen en browsen van content. Wat deze tv extra aantrekkelijk maakt, is dat hij, ondanks al deze verbeteringen, betaalbaar blijft ten opzichte van andere mini-LED modellen.

Maar om even terug te komen op de TCL C855, we waren erg verrast door hoe goed het beeld eruitzag, zelfs zonder te moeten rommelen in de instellingen. De tv levert uitstekende zwartwaarden (vooral voor een mini-LED TV in deze prijsklasse), levendige kleuren en realistische beelden, met details die bijna net zo goed waren als de premium Samsung S95D. De hoge helderheid over het hele scherm maakt het een uitstekende tv voor content met veel snelle bewegingen, zoals sportwedstrijden en actiefilms.

De TCL C855 biedt ook uitgebreide gaming functies voor zijn prijs, met ondersteuning voor 4K/144Hz, Dolby Vision-gaming, VRR (inclusief AMD FreeSync Premium Pro) en ALLM. De gameprestaties zijn vloeiend, en de beeldkwaliteit van de C855 maakt het ook een geweldige gaming tv. Hij heeft slechts twee HDMI 2.1-poorten en een input lag van 14,6 ms, wat iets hoger is dan bij de beste gaming tv's, maar voor deze prijs mag je echt niet klagen eigenlijk.



De enige retailer die momenteel de TCL C855 verkoopt is Mediamarkt en daar betaal je 1.599 euro voor de kleinste 65-inch versie. Geen slechte prijs voor zo'n fantastische televisie.

3. Philips OLED809

We waren fan van Philips’ middenklasse OLED TV uit 2023, de Philips OLED808, en waren daarom natuurlijk enthousiast over de opvolger, de nieuwe Philips OLED809.

We zijn ook fan van Philips’ Ambilight-technologie, een ingebouwde functie die gekleurde lichten op de muur achter de tv projecteert. Ambilight voegt een extra dimensie toe aan de kijkervaring, vooral bij heldere en kleurrijke films (in onze review was dat Star Wars: The Last Jedi). De levendige, rijke kleuren van de lichttechnologie geven het beeld van de OLED809 het gevoel dat het verder reikt dan het scherm.

Naast Ambilight levert de OLED809 uitstekende beeldkwaliteit, met rijke details, krachtige contrasten en natuurlijk dynamische kleuren. In onze review merkten we op hoe de OLED809 de krachtige kleuren van La La Land met verbluffende nauwkeurigheid weergaf. Ongeacht welke film we keken, de OLED809 leverde een prachtig beeld.

De echte verrassing bij de OLED809 was de geluidskwaliteit. Ondanks dat hij slechts een 2.1-luidsprekersysteem heeft, vonden we het geluid krachtig en nauwkeurig. Films zoals The Batman en La La Land hadden een gebalanceerd geluid en nauwkeurige ruimtelijke audio. Toen we hem vergeleken met een andere middenklasse OLED TV, de Panasonic MZ1500, waren we verrast hoe goed hij wel niet klonk. Verder beschikt de OLED809 over alle gaming functies die we zouden willen. Voor de 65-inch versie betaal je ten slotte zo'n 2.499 euro bij de bekende retailers.