Deze vijf nieuwe functies komen naar je AirPods Pro 2 in iOS 18

Goed nieuws voor iPhone-gebruikers, want iOS 18 is daar! Telkens als Apple zijn software updatet, voegt het ook een paar extra's toe aan de AirPods. Dit jaar heeft het zichzelf overtroffen: als je de trotse eigenaar bent van een setje AirPods Pro 2, zijn er vanaf nu een aantal belangrijke nieuwe functies beschikbaar.

Stemisolatie

Dit is noise-cancelling voor je mond in plaats van je oren. Het maakt gebruik van dezelfde soort verwerking als ANC, maar dit keer wordt het toegepast op de input van je AirPods in plaats van de output, zodat het lawaai om je heen verminderd wordt. Denk aan windruis, verkeer, bouwwerven en andere dingen die het moeilijker kunnen maken om je stem te horen tijdens telefoongesprekken.

Verbeterde bediening van Adaptieve Audio

Tot nu toe was de bediening van Adaptieve Audio eenvoudig: je kon het aan of uit zetten. Nu heb je een schuifknop om het niveau aan te passen, zodat je kunt instellen hoeveel omgevingsgeluid je nog wil horen. In plaats van aan/uit zijn er nu drie opties wanneer Adaptive Audio is ingeschakeld: standaard, minder ruis of meer ruis. Het is nog steeds adaptief en reageert op veranderingen in de omgeving om je heen, maar met de schuifregelaar kun je een andere "basis" instellen dan de standaard van Apple.

Schudden maar!

Er zijn momenten waarop je niet met Siri wilt praten. De nieuwe Siri-interacties betekenen dat je nu gesprekken kunt accepteren en weigeren door simpelweg met je hoofd te knikken of schudden. Hetzelfde geldt ook voor andere soorten meldingen. Je kunt dat telefoontje van je moeder dus weigeren door nee te schudden, wat misschien wel je natuurlijke reactie is in deze situatie.

Ruimtelijke audio in games

De volgende update is vooral nuttig voor gamers. Dezelfde Persoonlijke Ruimtelijke Audio die je hoort in films en muziek is nu ook beschikbaar voor game-ontwikkelaars, zodat ze kunnen profiteren van 3D-geluid en head tracking. Dat zal in de meeste casual games geen groot verschil maken, maar voor genres als shooters waarbij de acties in je directe omgeving van levensbelang zijn, kan het je een voorsprong opleveren.

Lagere latency

Latency is al lang een groot nadeel van Bluetooth-koptelefoons. Het is de kleine vertraging tussen het signaal dat wordt verzonden en het geluid dat in je oren aankomt. De nieuwe AirPods-update vermindert de vertraging “aanzienlijk” en Apple zegt dat ook dit vooral goed is voor gamers. In actiegames kan dit zelfs een kwestie van leven of dood zijn voor je personage.