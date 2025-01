Volgens geruchten komen iPhone 17 en iOS 19 met een nieuw ontwerp voor de Camera-app, geïnspireerd op de Vision Pro

De Camera-app is waarschijnlijk een van de meest gebruikte apps op de iPhone voor de meesten van ons, en volgens geruchten krijgt dit belangrijke stukje software een opknapbeurt met de lancering van iOS 19 en de iPhone 17 later dit jaar.

Volgens Front Page Tech (via MacRumors) wordt de interface van de Camera-app vloeiender en past deze zich soepel aan, afhankelijk van de verschillende functies en opties (zoals panoramafoto's of slow-motionvideo's) die worden gebruikt.

Het grootste deel van het scherm blijft in beslag genomen door de zoeker (wat je daadwerkelijk aan het fotograferen bent), maar opties voor beeld- en videoresolutie worden makkelijker toegankelijk, met uitklapbare panelen die bovenaan het scherm verschijnen.

De vloeiende interface en de doorschijnende panelen doen, zoals Front Page Tech opmerkt, sterk denken aan de visionOS-software die draait op de Apple Vision Pro. Het idee is dat deze designupdate mogelijk ook wordt doorgevoerd in de rest van iOS 19.

iOS meets visionOS

iOS 19 - EXCLUSIVE first look at new redesign - YouTube Watch On

Je herinnert je misschien dat er vorig jaar sprake was van een mogelijke visionOS-geïnspireerde redesign voor iOS 18. Dat is niet gebeurd, maar het lijkt erop dat Apple nog steeds overweegt om zijn iPhone-software meer op die van de Vision Pro te laten lijken.

Er is echter nog niets zeker, zelfs tipgever Jon Prosser in de Front Page Tech-video die je hierboven kunt zien, weet niet precies wat er gaat gebeuren, maar we weten wel dat Apple al bezig zal zijn met de updates voor iOS 19.

We krijgen waarschijnlijk in juni onze eerste blik op iOS 19, wanneer Apple zijn jaarlijkse WWDC (Worldwide Developers Conference) organiseert. Kort daarna volgt waarschijnlijk een bètaprogramma, met een volledige release in september, tegelijk met de lancering van de iPhone 17-reeks.

Er zijn tot nu toe niet veel geruchten of lekken geweest over iOS 19, hoewel we hebben gehoord dat elke iPhone die iOS 18 draait, ook iOS 19 zal kunnen draaien. Het is zeer waarschijnlijk dat we ook een reeks extra upgrades van Apple Intelligence zullen zien.