Fitbit-gebruikers krijgen uitgebreidere slaaptracking

Meer inzicht in je slaap

Fitbit Sense 2
Als je een Fitbit Premium-abonnement hebt, krijg je binnenkort misschien nieuwe functies in de app als onderdeel van de Persoonlijke Gezondheidscoach die vorig jaar werd gelanceerd. Een van de verbeteringen is een beter algoritme om te bepalen wanneer je daadwerkelijk slaapt.

Volgens de aankondiging zullen de aankomende updates "een verbetering van 15% in de nauwkeurigheid van de slaapfasen" aan je statistieken toevoegen. Het algoritme zou beter moeten herkennen wanneer je slaapt en wanneer je gewoon ontspant met een boek.

Het volledige plaatje

Fitbit Personal Health Coach

Er zijn ook nog andere verbeteringen, hoewel die niet allemaal voor ons beschikbaar zijn. Zo krijgen Amerikaanse gebruikers de mogelijkheid om hun gezondheidsgegevens te koppelen aan de Fitbit-app. Dit zorgt voor een completer beeld van je gezondheid. Google benadrukt dat al deze gegevens goed beveiligd zijn.

Andere verbeteringen omvatten ondersteuning voor continue glucosemeters in de Fitbit-app. Als je Premium-abonnee bent en je nog niet hebt aangemeld voor de Openbare Preview van de de Persoonlijke Gezondheidscoach, kun je hier controleren of je in aanmerking komt.

Bram Lodewijks
Bram Lodewijks
Editor-in-chief TechRadar Benelux

Bram is de hoofdredacteur van TechRadar Benelux en is al jarenlang een trouwe Android-gebruiker. Hij schrijft met plezier over alles wat met consumententechnologie te maken heeft. Na het werk vind je hem gewoonlijk voor zijn Nintendo Switch 2, al dan niet met een glas rosé erbij.

