Fitbit-gebruikers krijgen uitgebreidere slaaptracking

Als je een Fitbit Premium-abonnement hebt, krijg je binnenkort misschien nieuwe functies in de app als onderdeel van de Persoonlijke Gezondheidscoach die vorig jaar werd gelanceerd. Een van de verbeteringen is een beter algoritme om te bepalen wanneer je daadwerkelijk slaapt.

Volgens de aankondiging zullen de aankomende updates "een verbetering van 15% in de nauwkeurigheid van de slaapfasen" aan je statistieken toevoegen. Het algoritme zou beter moeten herkennen wanneer je slaapt en wanneer je gewoon ontspant met een boek.

Google zegt dat er meer trainingsdata in de AI voor slaapregistratie zijn gestopt, waardoor je dutjes en slaapfasen nauwkeuriger worden geregistreerd. Dat betekent meer nuttige inzichten en adviezen over hoe je je slaapritme en algehele gezondheid kunt verbeteren.

De updates registreren niet alleen hoeveel diepe slaap je hebt gehad, maar ook hoe lang het duurde om in slaap te vallen. Deze upgrades zouden de komende dagen moeten verschijnen voor gebruikers van de Persoonlijke Gezondheidscoach, die zich nog steeds in "Openbare Preview" bevindt.

Er zijn ook nog andere verbeteringen, hoewel die niet allemaal voor ons beschikbaar zijn. Zo krijgen Amerikaanse gebruikers de mogelijkheid om hun gezondheidsgegevens te koppelen aan de Fitbit-app. Dit zorgt voor een completer beeld van je gezondheid. Google benadrukt dat al deze gegevens goed beveiligd zijn.

Andere verbeteringen omvatten ondersteuning voor continue glucosemeters in de Fitbit-app. Als je Premium-abonnee bent en je nog niet hebt aangemeld voor de Openbare Preview van de de Persoonlijke Gezondheidscoach, kun je hier controleren of je in aanmerking komt.