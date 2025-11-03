Fitbit Premium krijgt een extra dosis Gemini AI voor persoonlijke coaching

Google beloofde recent nog dat er volgend jaar nieuwe Fitbit-apparaten aankomen. Er verschijnt nu echter al een app-update bij sommige Fitbit-gebruikers die gepersonaliseerde coaching voor sporten, slaap en welzijn met behulp van Gemini AI met zich meebrengt.

Volgens Google verschijnt de update eerst voor Fitbit Premium-gebruikers met Android-apparaten in de VS. Binnenkort wordt de uitrol ook uitgebreid naar iOS. De update wordt momenteel een 'Public Preview' genoemd en dat betekent dus dat de functies nog (deels) in ontwikkeling zijn.

Sommige gebruikers op Reddit krijgen nu dus voor het eerst de update te zien. Deze wordt duidelijk geleidelijk aan uitgerold, dus zelfs als je je in de VS zou bevinden, je de Android-app gebruikt én je een Fitbit Premium-abonnement hebt, is er geen garantie dat je meteen toegang krijgt tot deze nieuwe features.

De extra's die nu aan de app worden toegevoegd zijn in principe vergelijkbaar met de informatie die je momenteel al kan krijgen als je gewoon met Gemini over je fitness of gezondheid praat. Via de app kan de AI je statistieken inzien en ideeën bedenken voor het verbeteren van resultaten of het stellen van nieuwe doelen.

Hoe het werkt

Wanneer Gemini AI geïntegreerd is in de Fitbit-app kan alles via natuurlijkere gesprekken geregeld worden. Je kan een nieuw doel stellen door bijvoorbeeld simpelweg te zeggen: "Ik wil kunnen hardlopen zonder buiten adem te raken", in plaats van dat je een specifiek aantal stappen als doel moet instellen.

Je krijgt nog steeds alle belangrijke data te zien, maar nu met wat AI-commentaar erbij. Je successen worden gevoerd, vervolgstappen worden voorgesteld en nog veel meer. Je kan ook vragen stellen over de data die is verzameld en over dingen zoals workout-plannen, bepaalde trends die opgemerkt zijn of wat je maar wil.

De nieuwe AI-mogelijkheden worden aangeboden samen met een vernieuwd design voor de app. Dat was ook wel nodig om alle (nieuwe) nuttige informatie goed in beeld te krijgen. Op het eerste gezicht ziet dit er wel een beetje overweldigend uit. Het nieuwe Vandaag-tabblad staat centraal en hier worden de belangrijkste metingen gecombineerd met gepersonaliseerde AI-feedback voor je meest recente activiteiten en slaapdata.

Google zegt dat misschien nog niet alles even verfijnd is in deze preview-versie en het bedrijf nodigt gebruikers dan ook uit om feedback te geven over wat er wel en niet goed werkt. Momenteel is het ook nog mogelijk (en vrij simpel) om te wisselen tussen de nieuwe en oude interfaces van de app.