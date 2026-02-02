Fitbit-gebruikers krijgen meer tijd om hun accounts over te zetten naar Google

Je zal toch wel je Fitbit-account moeten overzetten naar Google

Na de overname van Fitbit door Google in 2021 werd het al vrij snel duidelijk dat Fitbit-accounts uiteindelijk overbodig zouden worden en dat gebruikers over zouden moeten schakelen naar een Google-account.

Eigenlijk was vandaag de laatste dag dat je nog zou kunnen overschakelen (als je dat nog niet gedaan hebt), maar Google geeft gebruikers (opnieuw) nog wat extra tijd. Volgens de officiële supportpagina (via The Verge) hebben gebruikers nu tot 19 mei 2026 de tijd om over te schakelen. Daarna werken oude Fitbit-accounts niet meer met Fitbit-apparaten. Je kan vervolgens wel nog iets langer je data downloaden (tot 15 juli 2026).

Dit is niet de eerste keer dat gebruikers uitstel krijgen om over te schakelen van een Fitbit-account naar een Google-account. Oorspronkelijk zou de deadline ergens in 2025 zijn, maar dat werd dus al uitgesteld naar 2 februari 2026.

Google heeft niet aangegeven waarom de datum weer is uitgesteld, maar misschien heeft het te maken met technische uitdagingen of zijn er gewoon nog heel veel mensen niet overgestapt.

Zo zet je je account over

Je Fitbit-apparaten blijven gewoon werken. (Image credit: Fitbit / Google / Future)

Als je je account nog niet hebt overgezet, dan is dat op zich vrij gemakkelijk doen. Je kan de informatie van je Fitbit-account overzetten naar een Google-account naar keuze en daarbij krijgt dit Google-account dus toegang tot al je fitnessdata en -statistieken. De app blijft verder ook hetzelfde, dus in de praktijk verandert misschien alleen het emailadres dat je gebruikt om mee in te loggen.

Als je overigens toch niet zo'n fan bent van al je data koppelen aan een Google-account, dan kan je ook je data exporteren en vervolgens aanvragen om je account te laten sluiten. Daarnaast worden Fitbit-accounts die niet zijn overgezet na 15 juli sowieso verwijderd door Google.

In het Fitbit-helpcentrum vind je uitgebreide instructies voor het overzetten van een Fitbit-account naar een Google-account, maar het is in principe vrij simpel. Je kan deze actie uitvoeren vanuit de instellingen in de Fitbit-app voor Android of iOS en daar word je ook gewoon stapsgewijs door het proces geleid.

We hebben niet gehoord over grote problemen bij het overschakelen, dus het proces zou in principe vrij soepel moeten verlopen. Het lijkt in ieder geval soepeler te verlopen dan de 'Gemini for Home'-upgrade die momenteel door Google wordt uitgerold.