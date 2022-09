Google verwijdert definitief alle Fitbit-accounts in 2025

Als je vertrouwt op je Fitbit voor gezondheids- en fitnessgegevens, dan moet je binnenkort je gegevens overzetten naar een Google-account. Alle bestaande Fitbit-accounts worden namelijk vanaf 2025 verwijderd.

De verandering volgt op Google's overname van Fitbit in 2021. Toen legde Google 2,1 miljard dollar op tafel voor het bedrijf dat zowel premium als goedkopere fitnesstrackers ontwikkelt.

Op zijn ondersteuningspagina (opens in new tab) heeft Fitbit gezegd dat bestaande Fitbit-accounts zullen worden ondersteund "tot ten minste begin 2025". Wanneer de ondersteuning eindigt, zal je account definitief weg zijn en zul je een Google-account moeten gebruiken om toegang te krijgen tot de gegevens van je Fitbit.

Gelukkig komt deze waarschuwing ruim op tijd waardoor je twee jaar de tijd hebt om over te stappen op Google. Wie nu meteen wil overstappen, moet nog even wachten. Google-accounts op Fitbit zijn namelijk nog niet gelanceerd. Dat zou "in de loop van 2023" moeten gebeuren.

(Image credit: Fitbit)

Als je besluit om volgend jaar een nieuwe Fitbit te kopen, waarschuwt de ondersteuningspagina dat je een Google-account moet gebruiken zodra Google-accounts op Fitbit zijn gelanceerd. Sommige nieuwe functies zullen zelfs worden vergrendeld achter Google-accounts. Het is duidelijk dat Google er alles aan wil doen om gebruikers zo snel mogelijk van account te laten wisselen.

Fitbit zegt dat het gebruikers op de hoogte zal houden van wijzigingen in zijn accountsysteem via in-app updates en e-mails. Zodra je de melding krijgt dat Google-accounts op Fitbit beschikbaar zijn, raden we je aan om meteen over te stappen.

Wil je geen Google-account aan je Fitbit koppelen? Dan is de enige optie een andere fitnesstracker kopen. In deze koopgids fitnesstrackers vind je heel wat exemplaren van andere merken waarvoor je geen Google-account nodig hebt.