Nieuwe iPhone 16-leak wijst op MagSafe-upgrades

Er is de laatste tijd zeker geen tekort aan iPhone 16-leaks, maar dat is ook niet zo vreemd gezien de verwachte lancering van de nieuwe toestellen in september. Het nieuwste gerucht dat we voorbij hebben zien komen, suggereert dat het MagSafe-oplaadsysteem (en systeem voor accessoires) dit jaar zal worden aangepast.

Deze informatie komt vanuit ShopSystem (via Neowin) en is gebaseerd op mallen die zijn gemaakt door third-party fabrikanten van iPhone-hoesjes. Deze fabrikanten krijgen vaak voor de release van nieuwe telefoons al de afmetingen in handen, zodat ze zich voor kunnen bereiden op de lancering en hun hoesjes dus al klaar kunnen hebben liggen. Deze hoesjes, en in dit geval de mallen, geven ons een redelijk goed idee van hoe de uiteindelijke smartphones eruit zullen zien.

In dit geval is het duidelijk te zien dat de MagSafe-ringen aan de achterkant van de iPhone 16 dunner zijn dan die op de iPhone 15. Dit is geen gigantische verandering, maar het hint wel naar het idee dat deze technologie voor draadloos opladen misschien wat efficiënter en lichter wordt. Misschien worden de draadloze MagSafe-opladers zelfs hierdoor ook kleiner.

MagSafe werd in 2020 geïntroduceerd op iPhones met de lancering van de iPhone 12. Een upgrade is na vier jaar zeker niet onterecht. Misschien kan de huidige oplaadsnelheid van 15W ook wel enigszins verbeterd worden. Deze verandering kan er ook voor zorgen dat je bij de nieuwe iPhones ook weer nieuwe accessoires en hoesjes moet gaan kopen.

Foto's, video's en AI

(Image credit: Future)

Deze mallen voor de iPhone 16-hoesjes wijzen ook op een verticale lay-out voor de camera's van de iPhone 16 en iPhone 16 Plus. Dat is iets waar we eerder ook al een gerucht over hoorden. Als je kijkt naar foto's van de iPhone 15, zie je dat de camera's achterop dat toestel diagonaal zijn geplaatst.

Het idee achter de nieuwe verticale plaatsing is dat dit ervoor zorgt dat de goedkopere iPhones hierdoor ook 'spatial video' kunnen opnemen. Spatial video is een 3D-videoformat dat Apple heeft ontwikkeld en deze video's kan je in 3D terugkijken op de Apple Vision Pro.

We hebben ook geruchten gehoord die suggereren dat de Pro- en Pro Max-modellen dit jaar iets grotere displays krijgen. Dat kunnen we helaas niet aan deze mallen zien. Verder is het natuurlijk, gezien de huidige trends in de industrie, ook wel te verwachten dat de iPhone 16 flink in gaat zetten op AI met behulp van iOS 18.

Als Apple zich aan zijn gebruikelijke releaseschema houdt, dan zien we de iPhone 16, de iPhone 16 Plus, de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max waarschijnlijk ergens in september verschijnen. Voor die tijd kunnen we eerst vandaag om 16:00 uur (7 mei) echter nog een groot iPad-evenement verwachten. Er zullen tijdens dit evenement waarschijnlijk meerdere nieuwe tablets worden aangekondigd.