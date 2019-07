iPad Pro 12.9 (2018)

De nieuwe iPad Pro 12.9 heeft misschien een paar zwakke functies, maar over het algemeen is het een ongelooflijk apparaat - tussen het enorme scherm, de fantastische geluidskwaliteit, het slanke ontwerp, de handige randapparatuur en iOS kun je geen betere tablet krijgen.

Update: iPads draaien van oudsher op hetzelfde iOS als iPhones, maar Apple heeft aangekondigd dat het een besturingssysteem maakt specifiek voor de iPad, genaamd iPadOS.

Dit nieuwe besturingssysteem helpt om iPads van grote iPhones om te toveren tot indrukwekkende Mac-achtige workstations, met functies als gebarenbediening en verbeterde markeringen. Bekijk onze iPadOS hub voor alles wat je moet weten over het nieuwe besturingssysteem.

Toen Apple met iPadOS pronkte, deed het dat op iPad Pro's, dus je kunt verwachten dat deze tablets de beste zijn voor het nieuwe besturingssysteem van Apple.

De dominantie van de iPhones wordt regelmatig uitgedaagd door andere smartphonemerken, maar op het gebied van tablets is Apple duidelijk koning, en de nieuwe iPad Pro 12.9 is het kroonjuweel. Hij neemt het grote scherm, maar slank ontwerp van de nieuwste iPad Pro 11, en zet de prestaties een standje hoger (met 17% om precies te zijn), en houdt de geweldige hardware en software.

Ondanks de naamgeving iPad Pro, als in, "voor professionals", heeft de nieuwe iPad Pro 12.9 functies die hem de beste van het stel maken voor alle gebruikers, of het nu gaat om content streamen, games spelen, gevorderde schetsen of muzikale meesterwerken maken, of gewoon jongleren met veel verschillende werkdocumenten.

Maar deze indrukwekkende verzamelingen functies komt met een nog indrukwekkender prijskaartje en de iPad Pro 12.9 moet ons daarom serieus omverblazen om die prijs te verantwoorden.

Prijs en beschikbaarheid

De iPad Pro 12.9 is wereldwijd beschikbaar en is verschenen in november 2018, dus je kan hem makkelijk verkrijgen, waar je ook bent.

Je mag hem dan wel makkelijk in de winkel vinden, maar de prijs maakt de eigenlijke aankoop toch wat "moeilijk".

Er zijn vier formaten op het vlak van intern geheugen: 64GB, 256 GB, 512GB en 1TB. Daarnaast kan je nog kiezen tussen een versie met alleen wifi-connectiviteit of een versie die daar nog cellulaire data aan toevoegt, maar ook daarvoor moet je extra betalen.

De iPad Pro 12.9 met alleen wifi kost je 1.119 euro voor het goedkoopste model en de prijs loopt op tot 1.949 euro voor het model met 1TB opslag. Als je daar nog een cellulaire verbinding aan wil toevoegen dan loopt de prijs op tot 2.119 euro.

Daar stopt het echter niet, aangezien je er voor de iPad Pro 12.9 heel wat randapparatuur is. Je kan namelijk de Apple Pencil (2e generatie) kopen voor 135 euro en/of het Apple Smart Keyboard voor 219 euro.

Als je dus alles uit de kast wilt halen, dan kan je een Apple iPad Pro 12.9 met alles erop en eraan, inclusief beide accessoires laten oplopen tot een mooi bedrag van 2473 euro. De keuze is aan jou.

Design

De iPad Pro 12.9 is niet de grootste tablet ter wereld - de Samsung Galaxy View steelt die titel - maar hij is nog steeds een enorm apparaat.

Met 280,6 x 214,9 x 5,9mm heeft de iPad Pro 12.9 heeft een brede vormfactor, maar hij is eigenlijk dunner dan de gemiddelde smartphone, dus hij voelt meer als een dunne rechthoek van metaal dan sommige andere tablets die we hebben gezien. Het is een strak apparaat, en de afgeronde hoeken en het minimalistische ontwerp geven hem een premium gevoel.

De voorkant. De achterkant. Een dunne behuizing.

De tablet is een beetje zwaar, 631g voor het Wi-Fi model en 633g voor de mobiele versie, maar voor zo'n groot apparaat voelt het niet onevenredig zwaar aan, mede dankzij het eerder genoemde dunne ontwerp.

Aan de bovenkant van de tablet (wanneer deze staand wordt gehouden) bevindt zich een grote luidsprekeropstelling en de aan/uit-knop, en aan de onderkant bevindt zich een andere verzameling luidsprekergaatjes en een USB-C-poort. Aan de rechterkant zitten twee volumeknoppen, een SIM-poort en een magneet voor de Apple Pencil, en aan de linkerkant zit nog een enkele microfoongat.

De knoppen steken niet veel uit, en de voor- en achterkant van het apparaat zijn in wezen plat, waardoor het een aerodynamisch gevoel krijgt - de enige onderbreking is de camera aan de achterkant, die een klein beetje uit de achterkant steekt.

Display

Het is niet moeilijk om te raden hoe groot de iPad Pro 12.9 is, want net als de iPad Pro 11 is de tablet genoemd naar deze belangrijke specificatie. Het is het grootste scherm dat je op een Apple-apparaat kunt krijgen, waardoor het ideaal is voor allerlei activiteiten, van tekenen tot gamen.

Het scherm maakt gebruik van het nieuwe Liquid Retina-display van Apple, zoals te zien is op de iPhone XR, een soort LCD-scherm dat bijna net zo scherp en kleurrijk is als een OLED-scherm.

Het display laat de kleuren goed zien, omdat ze helder en levendig zijn, maar het scherm van de iPad Pro 12.9 heeft hetzelfde probleem als dat van de iPhone XR, omdat de reproductie van zwarte tinten gewoon niet zo goed is als op een OLED-scherm.

Geweldig om te tekenen. Het zwart op de achtergrond is net iets te helder.

Je moet ook in gedachten houden dat de iPad Pro 12.9's pixeldichtheid merkbaar lager is dan wat je krijgt op iPhones - de 2732 x 2048 resolutie vertaalt zich naar 264 pixels per inch, wat lager is dan de iPhone XR met 326ppi of de iPhone XS met 458ppi. Omdat je waarschijnlijk de tablet verder van je gezicht houdt dan een smartphone, zal de kwaliteit van het scherm in de praktijk prima zijn.

De echte kracht van het scherm van de iPad Pro 12.9 is het True Tone display, dat de omgevingsverlichting en de situatie waarin je je bevindt, meet en de witbalans van het scherm subtiel aanpast. Dit betekende dat het scherm er geweldig uitzag, of we nu in een coffeeshop, onze donkere slaapkamer of in de buitenlucht werkten, en dat we nooit hoefden te knoeien met de scherminstellingen of helderheid om de juiste balans te vinden.