iPad 9.7 (2018) review

De nieuwe iPad 9.7 is een geweldige tablet voor de mensen die echt alleen een tablet willen. De iPad Pro-reeks wordt gekenmerkt door de kracht en prestaties van de iPad Pro-serie, maar door de toevoeging van Apple Pencil-compatibiliteit en de A10-chipset komt de tablet vrij dicht in de buurt, en voor veel minder geld. Het is irritant dat je de Pencil apart moet kopen om een belangrijke functie te ontgrendelen, en qua ontwerp vinden we hem nogal ouderwets.... maar voor de prijs is het moeilijk om te veel kritiek te leveren, want dit is nog steeds een van de beste tablets op de markt.

Update: iPads draaien van oudsher op hetzelfde iOS als iPhones, maar Apple heeft aangekondigd dat het een eigen besturingssysteem maakt, genaamd iPadOS.

Dit nieuwe besturingssysteem helpt om iPads van grote iPhones te veranderen in indrukwekkende mac-achtige workstations, met functies als gebarenbediening en verbeterde markeringen.

De nieuwe iPad 9.7 voor 2018 is ontworpen om één ding te bereiken: het beste van Apple's inspanningen leveren op het gebied van tablets tegen een meer betaalbare prijs.

Let op, we zeggen betaalbaarder, in plaats van goedkoop - omdat de kosten nog steeds hoger zijn in vergelijking met veel andere tablets - maar de nieuwe upgrades doen veel voor de iPad, het overbruggen van de kloof tussen een 'standaard' tablet en de meer indrukwekkende iPad Pro-serie.

De ondersteuning voor de Apple Pencil voegt een nieuwe dimensie toe aan de tablet, waardoor een nieuwe manier van interactie mogelijk wordt en het brengt een hele reeks nieuwe apps om te communiceren met zich mee. De vernieuwde chipset in de tablet - dezelfde die de iPhone 7 van stroom voorziet - biedt meer vermogen dan de meeste andere.

Het resultaat? Je hebt nu een enorm capabele tablet, een met meer vermogen en meer mogelijkheden, tegen een zeer redelijke prijs.

Je denkt misschien dat dit een 'iPad voor studenten' is, zoals Apple hoog van de toren blies met de nieuwe iPad, maar in werkelijkheid zullen de meeste mensen die de tablet kopen, mensen zijn die hem willen gebruiken tijdens het reizen van en naar hun werk en in en om het huis - en zoals je zult zien, pakt het vrij goed uit in dat opzicht.

Dit klinkt misschien indrukwekkend, maar het is nog steeds niet het hele plaatje, want al deze functies worden gecombineerd met het beste table-platform dat er bestaat, iOS - er is een reden waarom de iPad al zo lang zo hoog in onze beste tablet-ranglijst staat.

iPad 9.7 prijs en lanceringsdatum

De nieuwe iPad is in maart 2018 op de markt gebracht en wordt geleverd met een reeks opslag- en connectiviteitsopties. De nieuwe iPad 2018-prijs begon bij €359 euro. Voor het model met wifi, 32GB opslag en draadloos internet, kom je uit op €489.

De 128GB versie begint bij €449 voor degenen die meer opslagruimte willen, met een meerprijs (130 euro extra) die je moet betalen als je een aantal bytes aan gegevens wilt laten binnenkomen, terwijl je onderweg bent.

Apple Pencil

Nuttige aanvulling voor mensen die in de creatieve branche werken

Kost extra

De Apple Pencil... het is moeilijk om erachter te komen of het een echt innovatief instrument is of niet. We gebruiken het nu al een paar jaar en we hebben ontdekt dat het voor sommige dingen geweldig werkt, maar voor andere juist helemaal niet.

Laten we ook niet vergeten dat het 99 euro kost, en dat betekent dat je ongeveer een derde van de prijs van de nieuwe iPad moet betalen, bovenop de kosten van de tablet zelf, om toegang te krijgen tot de belangrijkste nieuwe functie.

Als je op zoek bent naar een soort vervanging van een notitieblok, dan raden we de nieuwe iPad niet aan - of ook maar een andere iPad, want het is echt moeilijk om er iets leesbaars op te schrijven, dat heeft te maken met de manier waarop de punt van het potlood over het oppervlak glijdt.

Apple kon het glas mat en geribbeld maken wat zou helpen, maar daarmee werd het scherm moeilijker zichtbaar, dus het is niet zo gemakkelijk op te lossen.

De Notepad app is prima, en stelt je in staat om te schrijven en te schetsen, en nu heeft het een samenwerkingsverband met de iWork Suite, en je kunt er documenten op markeren (het heeft veel te lang geduurd voordat Apple deze functie inschakelde) waarbij Microsoft op onverklaarbare wijze eerst de markeerfunctionaliteit toevoegde aan zijn iPad-apps.

Dit zou een mooie functie zijn als, zoals reeds gezegd, schrijven op zich gemakkelijk zou zijn; maar notities kunnen niet zomaar worden opgeschreven, ze vereisen een geconcentreerde schrijfhouidng... en de meeste mensen met wie we samenwerken gebruiken Google Docs, dus het delen van een gemarkeerd Pages document was nutteloos.

In een klaslokaal is het nuttiger als een leraar en de leerlingen allemaal op hetzelfde platform werken... zolang de leraar maar een onberispelijk handschrift heeft en geduld om wat langzamer te schrijven.

Als je alleen maar bepaalde delen markeert, of naar dingen wijst, dan werkt je vinger net zo goed - dus misschien moet je eerst zeker weten of je de Pencil echt nodig hebt, voordat je al dat geld uitgeeft.

Maar waarbij de stylus wel de moeite waard wordt, is wanneer je artistiek wilt zijn - er zijn een paar goede apps voor de Apple Pencil waarmee je een foto kunt kleuren, de schaduwen van een foto kunt veranderen of behoorlijk diep in een foto/videomanipulatie kunt komen.

We vonden het leuk om te kleuren en schetsen tijdens onze review, en zelfs als je totaal geen talent hebt kun je veel doen.

De druk van het potlood komt hier goed tot zijn recht en als je op wat voor manier dan ook artistiek bent, dan heb je hopen verschillende maten en vormen van een kwast, een penseel en andere tekenbenodigdheden waarmee je kunt werken.

Let op dat je het potlood met regelmaat oplaadt door het op de onderkant van de iPad aan te sluiten... Het oogt jammer genoeg niet zo mooi.

A10 Fusion chip

Indrukwekkend vermogen

Wordt geleverd met 2GB RAM

We verwachtten allemaal dat Apple vanaf 2017 dezelfde 'goede' A9-chipset zou gebruiken als de iPad en de prijs zou verlagen, maar die is gestegen en in de A10 Fusion-chip geschoven die de iPhone 7 en 7 Plus aandreef en die dicht bij de A10X-chip in de nieuwe iPad Pro-reeks ligt.

Dat wordt gecombineerd met 2GB RAM, dus er is hier meer dan genoeg vermogen voor bijna elke taak die de meeste gebruikers met de nieuwe iPad willen doen, en zeker om te e-mailen, surfen op het web of video's te bekijken.

We merkten wat vertraging op met zwaardere apps, bijvoorbeeld bij het verwerken en openen van meerdere foto's, maar we hebben nooit te lang hoeven wachten, en de rendertijden waren nog steeds indrukwekkend.

Als je veel veeleisender werk gaat doen, heeft Apple daarom de iPad Pro 10.5, met extra vermogen in de CPU en dubbel zoveel RAM.

In onze tests heeft de nieuwe iPad (2018) een vergelijkbare single-core benchmark score gehaald als de krachtigere iPad Pro 10.5, waaruit blijkt dat als je de goedkopere iPad Pro 10.5 niet intensief gaat gebruiken, er geen reden is om het extra geld uit te geven.

Het is misschien moeilijk te begrijpen waarom Apple hier in de extra kracht heeft ingebouwd, maar gebruikers zullen voor lange tijd (veel langer dan bij een iPhone) aan hun iPads blijven hangen, en met meer vermogen zullen ze lang genoeg soepel blijven lopen en bruikbaar blijven voor langere tijd.

Eerlijk gezegd zal je het grootste deel van de kracht van de nieuwe iPad waarschijnlijk niet gebruiken, maar het resultaat is dat de nieuwe iPad ongelooflijk soepel werkt, en dat apps gemakkelijk openen en sluiten... en dat zal waarschijnlijk langer duren, dus je hoeft niet zo snel te upgraden.