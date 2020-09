De nieuwe iPad 2020 is zeker waar voor zijn geld voor een gloednieuwe iPad, zelfs als het slechts een kleine upgrade is ten opzichte van de versie van vorig jaar. Het heeft een snellere chipset en komt met een 20W snellader in de doos, vergezeld van functies van vorig jaar, zoals de compatibiliteit met een Apple Pencil en Smart Keyboard. Bovendien is de prijs ook niet aangepast.

De nieuwe iPad 2020 is de beste versie tot nu toe van het instapmodel van de iPad, en ook al is er weinig veranderd ten opzichte van de iPad 2019 van vorig jaar, toch blijft het een belangrijke tablet.

De waarde, niet enkel de prijs, is de hoofdreden om een 10.2-inch iPad 2020 te kopen. Dit komt omdat het veel functies bevat van duurdere iPads: toegang tot dezelfde spelletjes en applicaties, compatibiliteit met een Apple Pencil en Smart Keyboards.

Het staat in schril contrast met de iPad Air 4 van oktober, die een nieuw ontwerp, kunstenaar-vriendelijk 10.9-inch gelamineerd scherm en superieure prestatie heeft. Dat lijkt allemaal verleidelijk, maar de prijskloof tussen beide iPad-reeksen is vergroot. Dus waar de nieuwe iPad 2020 er wat beperkt uitziet, blijft het wel waar voor zijn geld.

Er zijn wat leuke toevoegingen die van wat technisch gezien de 'iPad 8' is toch geen herwerking van de vorige versie maken. In de doos zit een 20W-oplader voor snelladen via een USB-C-naar-Lightning-kabel, en de tablet wordt aangedreven door een A12 Bionic chipset. Dat biedt een solide boost aan de specs die deze tablet toch wel nog enkele jaren moet laten meegaan.

Het Smart Keyboard van Apple (apart verkocht) vergroot de waarde van de iPad 2020, net zoals de geweldige batterijlevensduur van 10 uur. We krijgen niet alles tegen deze prijs; het opslaggeheugen begint bij een zwakke 32GB. Je zal toch de 128GB-versie moeten kopen als je foto's en video's wil opslaan en bewerken.

Al kan je nu de iPadOS 14-update op wat oudere iPads terugvinden, toch blijft het een uitstekende software-update die wat erkenning verdient. Nieuwe functies - in het bijzonder Scribble - zorgen ervoor dat de Apple Pencil 1 zeker ook het bekijken en de kost waard is.

Het is nog steeds moeilijk om niet onder de indruk te zijn van deze 'basis'-iPad als de iPad Pro of iPad Air buiten jouw budget liggen.

Nieuwe iPad 2020 prijs en releasedatum

De iPad (2020) start bij €389 voor 32GB opslaggeheugen, maar de prijzen gaan aardig omhoog als je 128GB opslag wil, of een LTE-verbinding, of beide.

Dit zijn de goedkoopste prijzen die je voor een nieuwe tablet zal vinden, maar als je op zoek gaat naar oudere modellen van derde partij handelaars kan je een goedkopere tablet vinden, zeker nu Black Friday eraan zit te komen.

De releasedatum van de nieuwe iPad 10.2 (2020) was vrijdag 18 september, dus als je er eentje wil gaan kopen, dan kan je dat vanaf nu doen.

Meer van hetzelfde

Jouw perspectief op de nieuwe iPad 10.2 (2020) zal afhangen van hoeveel je de evolutie van de iPad over de jaren heen volgt. Echte fans van Apple zullen teleurgesteld zijn in het feit dat de goedkoopste iPad geen echte upgrade heeft gekregen naast de sterkere en meer efficiënte chipset.

Ze zullen dat frustrerend vinden aangezien ze hunkeren naar nieuwe, revolutionaire veranderingen bij elke nieuwe iteratie - en ook al past dat bij de iPad Pro-vlaggenschipreeks, die in sommige gevallen over de duizend euro kan kosten, de nieuwe iPad 10.2 is niet voor die markt geschikt.

Dit is een iPad voor iemand die al een lange tijd geen iPad meer heeft gekocht en op zoek is naar een goedkope vervanger. Het doel van Apple is ervoor zorgen dat deze persoon het laatste nieuwe model koopt, in plaats van een vorig model dat bij een derde partij goedkoper te verkrijgen is. Om dat te doen hebben ze er een krachtigere chipset in gestoken en er een snellader bijgevoegd.

Dat lijkt niet veel op een jaar-na-jaar-basis, maar voor iemand die niet de laatste iPad van vorig jaar (7de generatie) heeft gekocht, is deze versie heel aantrekkelijk met zijn compatibiliteit met het Smart Keyboard en Apple Pencil. Deze extra functies, tegen deze prijs, zijn perfecte toevoegingen voor iets dat op de meer goedkope kant van de schaal staat.

De upgrades in de moderne versie zijn niet baanbrekend - het testen van de grafische capaciteiten van de nieuwe iPad tegen de meest krachtige iPad Pro 2020 toonde dat het niet dezelfde kracht had onder de motorkap - maar het had meer dan genoeg als je je niet gaat bezighouden met het professioneel monteren van video's of multitasken door veel applicaties naast elkaar open te hebben staan.

Maar er was genoeg kracht om de meeste taken in onze eerste testfase deftig af te ronden, met applicaties die snel downloadden en installeerden, en vlot en eenvoudig werkten op het scherm.

Combineer de kracht van de apps in de Apple App Store met het Smart Keyboard en Apple Pencil, en we voelen dat de nieuwe iPad 10.2 meer dan genoeg functionaliteiten in huis heeft om de meeste mensen hun ding te laten doen.

Nieuw iPad 2020 ontwerp en display

We moeten melden dat we recent op een regelmatige basis de iPad Pro 2020 hebben gebruikt, en er is een duidelijk verschil tussen die top-tablet van Apple en de nieuwe iPad 10.2 qua ontwerp en 'premium kwaliteit' in je handen.

Dat manifesteert zich door het tikken op het scherm zelf, waar het holler aanvoelt dan de Pro-reeks. Dat is te verwachten, en we zeggen niet dat het goedkoop gemaakt aanvoelt - enkel dat je wel een verschil opmerkt.

Het scherm op de nieuwe iPad 10.2 (2020) heeft niet dezelfde technologie die we in duurdere modellen hebben gezien, maar zij die upgraden van een meer low-end iPad zullen een duidelijker en scherper scherm zien - wat je nog steeds verwacht in deze prijsklasse.

Als het klinkt alsof we zeggen dat het 'meer van hetzelfde' is met deze nieuwe iPad, dan is dat ook gewoon zo: het populaire model van vorig jaar met een sterkere binnenkant en snellader in de doos om er zeker van te zijn dat de nieuwe iPad de steeds meer energieverslindende apps in de App Store aankan.

Er zijn wat duidelijke compromissen qua ontwerp, aangezien een enkele speaker niet veel is om over naar huis te schrijven als je een film bekijkt - functioneel, maar niet indrukwekkend. Apple weet dit, en dit is de reden waarom de nieuwe iPad Air met stereo speakers komt, en de meer kwalitatieve iPad Pro 2020 heeft dan weer quad-chamber luidsprekers.

Ook voelt de Lightning Connector aan de onderkant van de tablet plots verouderd - de nieuwe iPad Air en iPad Pro gebruiken nu USB-C zoals een 'normale' computer om meer verbindingsmogelijkheden te hebben met accessoires. De Air en Pro hebben het meer laptop-achtige Magic Keyboard, met trackpad en klikbare toetsen.

Als je echter op zoek bent naar een iPad die de mogelijkheid heeft om tekst toe te voegen, handschriften te lezen en je digitaal te laten tekenen en interageren met een muis, dan melden we graag dat de nieuwe iPad 10.2 al deze dingen kan.

Vroeg verdict

We hebben slechts 24 uur kunnen werken met de nieuwe iPad 10.2 (2020), en het is moeilijk om opgewonden te raken van de upgrades als ze weinig toevoegen ten opzichte van het model van vorig jaar en niet de blauwe en groene kleurenopties van de iPad Air aanbieden.

Het is een upgrade van Apple om ervoor te zorgen dat de iPad de rest van de industrie volg, door ervoor te zorgen dat het toestel 'goed genoeg' blijft om aan de eisen van de gemiddelde gebruiker te voldoen. De optie om een toetsenbord en Pencil toe te voegen blijft een leuke functie voor de laagste iPad-reeks (al zijn dat geen goedkope accessoires om in huis te halen).

Dit is een basis-iPad - maar wel eentje die de basis goed onder de knie heeft.