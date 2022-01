Hybrid Log Gamma: alles wat je moet weten over HLG HDR

In de tv-wereld vliegen de technische termen je om de oren. Het is soms moeilijk om al die afkortingen bij te houden zoals HDR, OLED, 4K of HLG.

Als je een nieuwe tv gaat kopen is het verstandig om je even in te lezen in deze termen, met name HDR-formats zoals HDR10+ en Dolby Vision. Ook HLG (Hybrid Log Gamma) mag je niet vergeten, maar wat is het precies? Waarom moet je er iets om geven?

Om HLG te begrijpen, is het belangrijk om ook te weten wat HDR (High Dynamic Range) precies is. Kortgezegd, HDR is een videoformaat waarbij de helderheid, scherpte en het kleurbereik van een beeld worden verbeterd.

Er zijn verschillende soorten HDR te vinden, zoals de originele HDR10, de meer exclusieve Dolby Vision en HDR10+. HLG is ook een vorm van HDR, maar dan specifiek voor omroepen.

Om duidelijk te maken wat HLG precies is en waarom het belangrijk is, hebben we deze gids samengesteld.

Wat is Hybrid Log Gamma precies?

HLG is een variant van HDR ontwikkeld door de Britse omroep BBC in samenwerking met HNK, de publieke omroep van Japan.

Veel tv-kijkers hebben nog steeds een oudere SDR-tv, die geen vorm van HDR ondersteunt. Daarnaast is SDR-content makkelijker en goedkoper om te produceren. Dus een omroep heeft er weinig baat bij om alles in HDR uit te zenden.

Dit is waar HLG nuttig is. Dit formaat codeert HDR- en SDR-informatie in één signaal. Hierdoor krijgen HDR-tv’s verbeterd beeld zonder dat omroepen hun bandbreedte hoeven te verdubbelen om zowel HDR als SDR content uit te zenden.

Zodra een HLG-signaal jouw tv bereikt, zet het zichzelf om naar HDR als jouw display dat toestaat. Als dat niet het geval is, krijg je SDR-beeld te zien met milde upscaling, om het net iets mooier te maken.

Hoe werkt Hybrid Log Gamma?

Hybrid Log Gamma gebruikt een zogenoemde optische overdrachtsfunctie om een signaal om te zetten naar het beeld wat je ziet op jouw tv. In dit signaal zit HDR- en SDR-informatie ingebakken. Wanneer jouw tv wordt bereikt, pakt het signaal het juiste formaat om op jouw tv weer te geven.

Dit is wat Hybrid Log Gamma zo hybride maakt, de dubbele functie van het signaal. ‘Gamma’ verwijst naar de afbeeldingsdata die in het signaal zit verwerkt en ‘Log’ staat voor ‘logaritmische curve’, wat te maken heeft met het helderheidsbereik van HDR.

Welke soorten HDR zijn er nog meer?

HLG is een van vele HDR-varianten. Elke versie heeft zijn eigen functie.

De meest voorkomende HDR-versie is HDR10, dit is meestal wat mensen bedoelen als ze ‘HDR’ zeggen. Het is een open source-formaat, net als HLG. Dat wil zeggen dat iedereen het kan gebruiken en inbouwen in een apparaat.

Dolby Vision is een goed alternatief dat een betere helderheid en kleurdiepte kan bereiken. Over het algemeen zorgt deze variant voor betere beeldkwaliteit, maar het is niet open source. Dus content-aanbieders moeten royalty's betalen aan Dolby om de technologie te gebruiken. Door de opkomst van HDR10+, een upgrade van de originele HDR10, is Dolby niet meer de gedoodverfde kampioen als het om kwaliteit gaat.

Zowel Dolby Vision als HDR10+ gebruiken dynamische metadata om helderheid en contrast te optimaliseren. HLG is ontwikkeld met de wensen van tv-zenders in gedachte. Het gebruikt geen metadata die tijdens een live-uitzending verloren kan gaan.

Veel content van de BBC, zoals Planet Earth II, wordt in HLG-formaat uitgezonden. Image Credit: BBC (Image credit: BBC)

Waar kan ik HLG op kijken?

HLG kan alleen sterk zijn als genoeg apparaten het ondersteunen, zoals elke tv-technologie. Aangezien het een HDR-formaat is, heb je een HDR-tv nodig om het te herkennen en af te spelen.

De meeste hoogwaardige tv’s van LG, Sony, Samsung of Panasonic die in 2016 of later zijn gemaakt, ondersteunen HLG. Mogelijk heb je een software-update nodig om er gebruik van te maken.

Verdere ondersteuning is ietwat verspreid. Her en der is er een beamer te vinden die HLG ondersteunt, maar het is niet zo populair als HDR10.

Hoe ziet de toekomst eruit voor HLG?

De BBC is in 2017 van start gegaan met de technologie en sindsdien is het positief ontvangen. Zelfs het vorige WK Voetbal was bij de BBC in HLG te kijken.

“De feedback van het publiek was fantastisch. Het is onze verwachtingen overstegen. Ons publiek heeft duidelijk behoefte aan betere beeldkwaliteit”, stelt de BBC in een blogpost.

HLG wordt ook ondersteund door YouTube en we verwachten de technologie de komende jaren in meer tv’s en andere beeldapparaten te zien. Echter is het in een competitieve markt altijd moeilijk om te voorspellen welke technologie overleeft en welke niet.