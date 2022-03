iPad Air 5 versus iPad Air 4: de lichtgewicht tablets vergeleken

Het Peek Performance-evenement van Apple is inmiddels achter de rug. Er zijn verschillende nieuwe producten aangekondigd, waaronder de iPad Air 5. De nieuwe tablet lijkt veel op de iPad Air 4, maar er zijn wat opmerkelijke verbeteringen te vinden.

We weten nog niet hoe uitgesproken deze verbeteringen zijn en waar de iPad Air 5 belandt op onze lijst met de beste tablets, tot we de kans hebben gehad om het apparaat goed onder de loep te nemen. Echter kunnen we al enige conclusies trekken gebaseerd op de specificaties.

Hoe wegen de twee tablets van Apple tegen elkaar op? Laten we de details naast elkaar leggen.

iPad Air 5 vs iPad Air 4: prijs en beschikbaarheid

De iPad Air 5 is vanaf 11 maart te bestellen en op 18 maart ligt hij in de winkelschappen. Hij kent een instapprijs van 698,50 euro voor de 64GB Wifi-uitvoering. De 256GB versie kost 868,50 euro.

Er is ook een optie met 5G-ondersteuning en dit kost uiteraard extra. De 64GB 5G-versie van de iPad Air kost 868,50 euro. Wil je deze uitvoering, maar dan met 256GB aan opslagruimte, dan betaal je daar 1038,50 euro voor.

De iPad Air 4 verscheen op 23 oktober 2022. Het instapmodel van die reeks kost 669 euro, dus het nieuwe model kent een prijsstijging van enkele tientjes.

De iPad Air 5 in alle beschikbare kleuren (Image credit: Apple)

Design

De iPad Air 5 komt qua design behoorlijk overeen met zijn voorganger. Dat wil zeggen dat hij nog steeds op een iPad Pro lijkt, dat was een van de grote toevoegingen in de vorige generatie.

Hij heeft dezelfde platte randen, een USB-C poort in plaats van Lightning en minimale bezels rondom het apparaat. Net zoals bij het vorige model zit Touch ID verstopt in een knop aan de zijkant van de tablet, hij is niet voorzien van Face ID zoals de Pro-variant.

De iPad Air 5 komt in spacegrijs, sterrenlicht, roze, paars en blauw. De iPad Air 4 heeft een ietwat andere reeks aan kleuren, namelijk spacegrijs, silver, roségoud, groen en blauw.

Met een formaat van 247,6 x 178,5 mm x 6,1mm heeft de iPad Air 5 identieke proporties aan zijn voorganger, al is hij met een gewicht van 461g ietsjes zwaarder (3g).

De bovenstaande iPad Air 4 heeft hetzelfde ontwerp als de iPad Air 5 (Image credit: Apple)

Display

Apple heeft de nieuwe tablet uitgerust met exact hetzelfde scherm als zijn voorganger: een 10,9 inch liquid retina LCD-display met een resolutie van 2360 x 1640 en een maximale helderheid van 500 nits.

We hoopten dat de iPad Air 5 een ProMotion-display zou krijgen, waarmee de verversingsnelheid van 60Hz naar 120Hz zou worden opgevoerd, maar dat is niet het geval. Geheel verrassend is het niet, aangezien Apple dit nog altijd beschouwt als een ‘Pro’-feature.

In onze review zeiden we dat het iPad Air 4-scherm als “de perfecte maat voor een tablet aanvoelt, waarbij je een groot scherm krijgt, maar eentje dat niet gigantisch aanvoelt als je de tablet met twee handen vast hebt.”

We verwachten dat we hetzelfde kunnen zeggen over de iPad Air 5, ook al zit er 17 maanden tussen de release van beide apparaten.

De iPad Air 5 heeft hetzelfde display als de iPad Air 4 (Image credit: Apple)

Camera

Net als bij de vorige punten, lijkt de 12MP hoofdcamera van de iPad Air 5 weinig nieuws te brengen ten opzichte van die van de iPad Air 4.

Dat gezegd hebbende, de nieuwe iPad Air profiteert wel van een krachtigere M1-processor, die tot meer geavanceerde fotoverwerkingsfuncties in staat is. Apple is bijzonder goed in algoritmische verbeteringen aanbrengen, dus het schijnbare gebrek aan nieuwere hardware hoeft geen probleem te zijn.

Volgens Apple is Smart HDR een functie die kan worden toegevoegd dankzij de M1-chipset, dus we verwachten wat merkbare verbeteringen in de camera. Al is de hoofdcamera van een tablet niet zo heel belangrijk.

De meest significante cameraverbetering zit hem in de frontcamera. Deze is van 7MP naar 12MP gegaan bij de nieuwe tablet. Nog belangrijker, de camera is ook voorzien van een groothoek-perspectief en Center Stage-technologie.

Met de laatstgenoemde functie zoomt de camera automatisch in en uit om zo veel mogelijk personen goed in het frame te houden, wat ideaal is voor videogesprekken.

Specs en prestaties

Zoals we net al lieten doorschemeren, is dit waar de nieuwe tablet echt het verschil maakt. Hij is voorzien van de bekende M1-chip, die ook de nieuwste iPad Pro, MacBooks en iMacs van aanstuurt.

De M1-processor geeft een CPU-boost van 60 procent, ten opzichte van de A14 Bionic-chip van de iPad Air 4. Daarnaast zijn de GPU-prestaties verdubbeld. Met de 16-core Neural Engine zou de iPad Air 5 in staat moeten zijn om taken op laptopniveau uit te voeren, zoals geavanceerde beeldbewerking in Adobe Lightroom.

Een ander voordeel van de nieuwe iPad Air is dat het mobiele model 5G-connectiviteit biedt. De iPad Air 4 ondersteunt uiterlijk 4G.

Een laatste voordeel van de iPad Air 5 is vrij makkelijk om te vergeten, maar de USB-C is twee keer sneller dan die van zijn voorganger.

Beide iPads ondersteunen de tweede generatie Apple Pencil, dus als het om artistiek potentieel gaat, is er geen duidelijke winnaar.

De iPad Air 5 krijgt een significante prestatie-upgrade ten opzichte van zijn voorganger (Image credit: Apple)

Batterij

De nieuwe iPad Air heeft een 28,93Wh batterij, wat ongeveer gelijk staat aan 7606 mAh. Dat is net zo groot als de accu van de iPad Air 4.

Dat is niet zo’n groot probleem, aangezien de iPad Air 4 ongeveer 10 uur meegaat voordat je een oplader nodig hebt. In onze review zeiden we dat de meeste gebruikers er tevreden mee zullen zijn.

We hopen dat je nog meer batterijduur uit de nieuwe iPad kunt halen met de efficiënte M1-chip, maar we verwachten geen drastische veranderingen.

De iPad Air 5 ondersteunt een laadsnelheid van 20W, in tegenstelling tot 18W bij de iPad Air 4.

Conclusie

Apple heeft zijn iPad Air op veel fronten verbeterd, al is er een uitzondering.

Door de M1-chip naar de midrange tablet te brengen, levert hij wat serieuze kracht voor het geld. Je kunt het vergelijken met de rekenkracht van high-end laptops voor net geen 700 euro, dat is zeker niet verkeerd.

Aangezien de iPad Air 4 al grote veranderingen met zich meebracht qua ontwerp, is het geen groot probleem dat de nieuwste tablet er niet veel van afwijkt.

Het zou echter wel goed zijn geweest om wat verbeteringen te zien in het scherm, maar er moet natuurlijk wel een reden overblijven om de iPad Pro te kopen in plaats van de iPad Air.

Als je al een iPad Air 4 hebt, is het niet nodig om gelijk naar de winkel te gaan voor een upgrade. De nieuwste versie van de lichtgewicht tablet zorgt er wel voor dat Apple zijn sterke positie vasthoudt in de midrange tabletmarkt.