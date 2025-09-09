Dit zijn de nieuwe AirPods Pro 3 met verbeterde noise-cancelling en langere batterijduur

Apple heeft zonet de AirPods Pro 3 onthuld. In de eerste plaats is het ontwerp aangepast zodat er lucht door de oortjes loopt en dit moet onder andere de basklanken verbeteren. In de oordopjes zit nu een nieuw soort schuim dat de noise-cancelling twee keer sterker maakt tegenover de AirPods Pro 2 en vier keer sterker tegenover de originele AirPods Pro. Apple spreekt zelfs van de beste noise-cancelling ter wereld.

De transparantiemodus is ook verbeterd en dat komt goed van pas met de nieuwe Live Vertaling in de oordopjes. De AirPods Pro 3 zullen dan de gesprekken om je heen automatisch vertalen naar je gekozen taal. Als je zelf in je eigen taal spreekt, kan je iPhone die tekst ook meteen vertalen naar de taal van de persoon tegen wie je spreekt.



Als jullie allebei AirPods Pro 3 dragen, gaat het nog vlotter, want dan kan je allebei in je eigen taal spreken en wordt het gesprek voor jullie beide vertaald. Deze functie zit op het moment nog in een beta-vorm en live-vertaling is beschikbaar in het Duits, Engels, Frans, Portugees en Spaans en op het einde van het jaar volgen nog Chinees (vereenvoudigd), Koreaans, Japans en Italiaans.

Het ontwerp is daarnaast aangepast zodat de oortjes beter passen. Er zijn nu ook vijf maten siliconen oordopjes. De water- en stofbestendigheid zijn ook beter en de AirPods Pro 3 hebben nu een IP57-certificering. Zweet en lichte regenbuien zijn daarom geen enkel probleem. Zwemmen kan je echter niet doen.

(Image credit: apple airpods pro 3)

In de AirPods Pro 3 zitten vervolgens hartslagsensoren. In combinatie met een AI-model kunnen de sensoren nauwkeurige data over je gezondheid verzamelen. In de Fitness-app zal je nu zien dat je alleen met de AirPods Pro 3 zo'n 50 activiteiten kan tracken. Een Apple Watch is dus niet meer nodig.

De batterijduur is op zijn beurt verbeterd van zes uur met noise-cancelling naar acht uur met noise-cancelling. In transparantiemodus gaan ze zelfs tot tien uur mee.

De AirPods Pro 3 zijn ten slotte te koop vanaf 19 september en zijn verkrijgbaar voor 249 euro.