Gelekte Google Pixel 9-renders tonen nieuw design en extra camera

De Pixel 9 Pro is pas net gelekt en nu hebben we ook alweer renders gezien van hoe de standaard Google Pixel 9 er zogenaamd uit zal zien. De details die we uit deze renders kunnen opmaken, zijn gedeeltelijk positief en gedeeltelijk ook enigszins controversieel.

Deze nieuwe renders zijn ook weer gedeeld door de leaker @OnLeaks, maar dit keer in samenwerking met 91Mobiles. De renders tonen grotendeels hetzelfde design dat we ook zagen in de recente leak van de Pixel 9 Pro leak. Het gaat hier om een design dat redelijk veel verschilt van het design van de Google Pixel 8.

De zijkanten zijn plat in plaats van afgerond en daardoor lijkt hij meer op veel van de beste smartphones van de concurrentie, zoals de iPhone 15-serie en de Samsung Galaxy S24-serie. Daarnaast is de camerabalk van de Pixel 8 hier vervangen door een soort ovaal, horizontaal camera-eiland dat bijna van rand tot rand is geplaatst aan de achterkant van de telefoon.

Dit design zal waarschijnlijk gemixte reacties krijgen, net als dat van de Pixel 8, maar in tegenstelling tot dat design van de Pixel 8, valt dit nieuwe ontwerp niet zo heel erg op vergeleken met andere smartphones. Daarnaast vinden we de blauwe kleur die hier te zien is overigens ook erg mooi.

Image 1 of 2 (Image credit: OnLeaks / 91Mobiles)

Het ontwerp is dus het gedeelte van deze leak dat misschien voor verdeeldheid gaat zorgen, maar het positieve nieuws is dat we drie cameralenzen zien en dat deze bron claimt dat een van deze camera's een telefotocamera zal zijn.

Aan de vierkante vorm van de lens te zien, gaat het hier waarschijnlijk om een periscoopcamera. Deze zou het mogelijk kunnen maken om verder in te zoomen dan met standaard telefotocamera's. De Pixel 8 Pro heeft een periscooplens met 5x optische zoom, dus misschien dat we die hier ook zullen aantreffen, maar dat is momenteel nog pure speculatie.

De bron claimt niet te weten wat de andere lenzen precies zullen zijn, maar ongetwijfeld krijgen we in ieder geval een standaard groothoeklens (hoofdcamera) en de derde lens zal waarschijnlijk een ultrawide zijn. De Pixel 8 heeft momenteel namelijk ook al een ultrawide-camera. Het is natuurlijk wel mogelijk dat Google deze vervangt door een macrocamera of iets anders, maar dat lijkt ons onwaarschijnlijk.

De Pixel 8 heeft maar twee camera's achterop, een hoofdcamera en een ultrawide, dus de toevoeging van een derde lens voor een beter zoombereik kan de Pixel 9 een veel betere smartphone maken voor fotografie.

Fotografie is al een van de aspecten waar de Pixel-toestellen in uitblinken, dus dit zou geweldig nieuws zijn voor mensen die op zoek zijn naar een van de smartphones met de beste camera's, maar liever niet extra geld uit willen geven aan de Pixel 9 Pro of gewoon niet zo'n groot scherm willen.

Een grotere telefoon met een kleiner scherm

Deze leak gaf verder ook nog aan dat de standaard Pixel 9 schijnbaar een 6,1-inch display zal krijgen. Dat zou betekenen dat het display iets kleiner wordt dan het 6,2-inch scherm van de Pixel 8.

De afmetingen van de telefoon zijn volgens de leak 152,8 x 71,9 x 8,5 mm (of 12 mm dik met het camerablok erbij). Dat is wel opvallend, want dit suggereert dat de Pixel 9 iets groter (maar ook iets dunner) wordt dan de Pixel 8, ondanks het zogenaamde kleinere scherm. De afmetingen van de Pixel 8 zijn namelijk 150,5 x 70,8 x 8,9 mm.

We weten nog niet of we deze leak helemaal kunnen vertrouwen, gezien die opvallende afmetingen en het feit dat het nog wel erg vroeg is voor Google Pixel 9-leaks, maar tegelijkertijd is dit wel een van de meest betrouwbare bronnen op dit gebied.

De Pixel 9 en Pixel 9 Pro zullen waarschijnlijk pas in oktober gelanceerd worden en in de tussentijd zullen er dus ongetwijfeld nog veel meer leaks verschijnen. Langzamerhand zullen we dus ook een steeds beter beeld krijgen van wat we kunnen verwachten en zullen we er ook achter komen of deze leak accuraat is.