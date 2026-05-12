"Gaat micro-LED OLED nog vervangen?": Samsung gaat minder investeren in de next-gen tv-technologie

Tegen deze tijd vorig jaar werd ons nog verteld dat micro-LED OLED en LCD overbodig zou maken (als het tenminste in kleinere formaten en voor betaalbaardere prijzen beschikbaar zou worden gemaakt). Het lijkt erop dat Samsung hier misschien niet meer zo sterk in gelooft. Volgens een nieuw verslag vermindert het bedrijf namelijk zijn investering in de schermtechnologie.

Dit verslag, van ETNews (via DigiTimes), stelt dat Samsung de productie van micro-LED vermindert. Eerder werden deze tv's gewoon nog geproduceerd wanneer er een bestelling kwam, maar daar komt nu blijkbaar een einde aan. Daarnaast besteedt Samsung processen zoals het produceren en samenvoegen van panelen ook al uit aan externe partijen, terwijl dat voorheen ook gewoon intern gebeurde.

Het lijkt hier allemaal om de cijfers te gaan. Samsung heeft moeite met het verkopen van tv's met zo'n hoog prijskaartje. Volgens de bronnen van ETNews verkoopt het bedrijf per jaar maar "ongeveer 100 stuks".

Zegt Samsung langzaamaan vaarwel tegen micro-LED?

Samsung is nog niet helemaal klaar met deze next-gen displaytechnologie. De eindmontage van de tv's vindt momenteel nog steeds bij Samsung plaats. Analisten zien dit echter wel als een mogelijk eerste teken dat het bedrijf zou kunnen stoppen met de ontwikkeling van deze technologie... tenminste, als de cijfers niet beter worden.

Binnen het laatste jaar heeft Samsung ook zijn nieuwe Micro RGB TV's geïntroduceerd. Qua kwaliteit zit dit een beetje tussen micro-LED en mini-LED in. Deze tv's hebben geen zelfverlichtende pixels zoals bij echte micro-LED TV's, maar ze gebruiken wel dezelfde soort RGB LED-verlichting in plaats van LED-verlichting met één kleur (zoals bij mini-LED-panelen).

Het idee achter deze technologie lijkt te zijn om toch visuele verbeteringen te leveren, maar dan zonder de extreem hoge kosten van micro-LED. Volgens DigiTimes wordt de huidige Micro RGB-technologie ook gezien als een manier om micro-LED ook wat meer op de kaart te zetten en hopelijk dus zo ook meer mensen over te halen om in de nog betere technologie te investeren.

De vraag voor nieuwe tv's is de laatste jaren relatief laag geweest. Dat terwijl productiekosten juist stijgen. Dit alles maakt de tv-markt nu niet heel gunstig voor fabrikanten. Daarnaast heeft Samsung ook nog eens te maken met sterke concurrentie van merken zoals TCL en Hisense, en de aankomende Bravia TV-samenwerking tussen TCL en Sony kan ook voor de nodige opschudding zorgen.

Wat betekent dit allemaal voor micro-LED TV's? Nou, het helpt wel dat TCL en Hisense ook vrij agressief op nieuwe technologieën focussen. Samsung en Hisense toonden dit jaar tijdens CES ook allebei weer erg indrukwekkende nieuwe tv's. Samsung toonde hier een interessante 140-inch tv waarvan de bezel ook een scherm was. Hisense toonde dan weer micro-LED-technologie met extra kleuren voor elke pixel.

De technologie is echter zeker nog niet klaar voor massaproductie. Eerder dit jaar lieten tv-fabrikanten ons nog weten dat het zeker nog wel zo'n vijf jaar duurt voordat de technologie mainstream zou kunnen worden. Dat is zelfs nog redelijk optimistisch.

Als je op zoek bent naar een nieuwe tv, dan kan je nu nog gerust voor een van de populairste technologieën van dit moment kiezen. Die worden de komende jaren waarschijnlijk alleen nog maar overtroffen door verfijndere versies van dezelfde technologieën. Micro-LED wordt misschien nog wel ooit echt een ding, maar als Samsung er al minder aandacht aan schenkt, dan kunnen consumenten dat waarschijnlijk ook maar beter doen voor nu.