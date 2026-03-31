Het is officieel: TCL gaat toekomstige Sony-tv produceren

Sony en TCL hebben aangekondigd dat ze inderdaad samen gaan werken aan de toekomst van Sony's Bravia-tv's. Plannen voor deze samenwerking werden eerder dit jaar al aangekondigd. Toen was het nog simpelweg een voorstel, maar inmiddels is de overeenkomst getekend.

De nieuwe onderneming is voor 49% van Sony en 51% van TCL en zal 'Bravia, Inc' heten. Een vertegenwoordiger van Sony vertelde aan TechRadar dat de tv's nog steeds 'Sony Bravia'-modellen zullen zijn en ondanks het feit dat TCL een groter aandeel heeft in Bravia, Inc, zal het hoofdkwartier van het bedrijf Sony's Osaki-kantoor in Tokyo zijn.

De Sony-vertegenwoordiger liet verder weten: "BRAVIA Inc. brengt Sony's hoge beeldkwaliteit en geluidstechnologie, premium merkwaarde en operationele expertise samen met TCL's geavanceerde displaytechnologie, globale schaal, productievoetafdruk, end-to-end kostenefficiëntie en mogelijkheden van de verticaal geïntegreerde toeleveringsketen."

Sony-veteraan Kazuo Kii wordt de CEO van de nieuwe onderneming en het bedrijf zal overzien worden door een bestuur bestaande uit vier leden (twee van Sony en twee van TCL).

De nieuwe onderneming zal zich niet alleen bezighouden met Sony's tv's, maar ook met de legendarische beamers voor thuisbioscoopsetups. Ook Sony-displays die op de zakelijke markt gericht zijn, vallen onder deze deal. Een Sony-vertegenwoordiger zei daarover het volgende: "BRAVIA Inc. zal Sony's home entertainment-bedrijf opvolgen en bevat productontwikkeling, design, productie, sales en logistiek, en klantenservice voor producten zoals consumenten-tv's (BRAVIA), B2B Flat Panel Displays (B2B BRAVIA), B2B LED Displays, projectors, en home audioapparatuur zoals thuisbioscoopsystemen en audiocomponenten."

De nieuwe samenwerking moet in april van 2027 officieel van start gaan. Dat is wel opmerkelijk, want we verwachten dat Sony in de komende maanden nog nieuwe tv's zal aankondigen, waaronder zijn eerste 'True RGB TV' (na ons een paar jaar alleen maar prototypes te laten zien).

Onzekerheid over toekomstige displaytechnologieën

Sony's OLED TV's zijn erg geliefd binnen de AV-wereld dankzij Sony's focus op accurate beelden. Het bedrijf maakt dan ook referentiemonitoren die gebruikt worden om content te masteren en de tv's die het bedrijf maakt moeten die content dus ook zo accuraat mogelijk weergeven in jouw woonkamer. Dit is dan ook waarom het bedrijf eerder tv-vergelijkingen heeft gewonnen waarbij accuraatheid het belangrijkste element was.

TCL gebruikt daarentegen helemaal geen OLED-technologie voor zijn line-up van tv's. De displayontwikkelingstak van het bedrijf, TCL CSOT, is echter wel een leider als het gaat om de ontwikkeling van next-gen inkjet-geprinte OLED-displays. Het bedrijf liet ons echter eerder weten dat het nog jaren zal duren voordat we die technologie terug zullen zien bij tv's. TCL zet zich met zijn eigen tv's volledig in op mini-LED.

Sony's verwachte lancering van een RGB TV is ook erg interessant gezien deze aankomende samenwerking. TCL werkt namelijk ook al aan tv's met RGB-achterverlichting. Toch lijkt TCL deze technologie momenteel nog niet als zijn flagship displaytechnologie te zien. Het huidige vlaggenschip, de TCL X11L, gebruikt een technologie die het bedrijf SQD mini-LED noemt. Die technologie heeft een focus op het maximaliseren van de helderheid en het aantal dimzones. We verwachten dat True RGB bij Sony echter wel de flagship technologie zal zijn.

Wat betekent dit allemaal dan voor Sony's meest premium tv's? We hebben eerlijk gezegd nog geen idee. Dat is iets waar de vertegenwoordigers van beide bedrijven samen een beslissing over moeten maken.

We verwachten echter vooral een verschil te gaan merken bij toekomstige budgetvriendelijkere modellen. Sony-tv's wisten de laatste jaren niet echt heel goed de juiste prijs-kwaliteitverhouding te vinden voor de markten van middenklasse en budget tv's. Laat dat nou net iets zijn waar TCL wel heel goed in is. Het zou ons dan ook niets verbazen als deze nieuwe onderneming zich in de eerste instantie voornamelijk focust op het creëren van een line-up van uitstekende betaalbare tv's met de Sony-merknaam (en hopelijk ook de Sony-beeldverwerking) en TCL-panelen. Maar we zijn natuurlijk ook erg benieuwd hoe de premium tv's eruit zullen zien.