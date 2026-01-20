Is het einde van Sony-tv's nabij?

Dit hadden we niet verwacht zo vroeg in 2026 en vlak na CES 2026, maar Sony en TCL hebben plannen aangekondigd voor een samenwerking. Het klinkt echter meer als een halve overname van Sony's tv- en thuisbioscoopdivisies, want het lijkt erop dat TCL "productontwikkeling en design tot productie, sales, logistieke zaken en klantenservice" op zich neemt voor toekomstige Sony-tv's.

Dit nieuws komt vanuit een verslag van Morningstar. Het geeft aan dat de tv-divisie van Sony voor 51% van TCL zal zijn en nog maar voor 49% van Sony. Dat suggereert dus ook inderdaad dat TCL hier nu de leiding over krijgt. Naast tv's werd er ook gesproken over "home audio" en we gokken dat het dus gaat om soundbars en speakers die bij een totale Sony-thuisbioscoopsetup horen. Andere speakers en audioproducten zoals koptelefoons zullen waarschijnlijk niet overgenomen worden door TCL.

We hebben contact opgenomen met Sony en TCL om wat meer informatie te krijgen, maar we verwachten nog niet veel concrete details op dit punt. Volgens het verslag moet de uiteindelijke overeenkomst tussen de twee bedrijven ergens aan het einde van maart gesloten worden.

TCL-tv's met Sony-branding?

Dit is groot nieuws voor de tv-markt en nu zijn we extra benieuwd naar Sony's tv-line-up voor 2026. We weten dat er sowieso iets onderweg is, want het bedrijf heeft in ieder geval RGB TV-technologie beloofd voor dit jaar. Maar doet het bedrijf het verder rustig aan als voorbereiding voor deze samenwerking of blijft het in de tussentijd nog de normale gang van zaken?

Deze samenwerking is een interessante en verrassende ontwikkeling, maar tegelijkertijd klinkt het ook wel logisch. Sony staat nog bekend om zijn goede beeldverwerking, maar als je op zoek bent naar de beste prijs-kwaliteit, kom je tegenwoordig eerder terecht bij merken zoals LG, Samsung, Hisense... en dus TCL. We hopen dan ook dat deze samenwerking kan leiden tot tv's die wat minder prijzig zijn, maar wel nog de beeldverwerking hebben die we van Sony gewend zijn.

Daarvoor zou Sony nog steeds redelijk betrokken moeten zijn bij het hele ontwikkelings- en productieproces, maar het bedrijf lijkt dan ook niet volledig zijn handen af te nemen van de tv-divisie, aangezien het nog steeds voor 49% aandeelhouder zal zijn. TCL heeft momenteel een grotere aanwezigheid binnen de tv-markt, dus het is wel logisch als dit bedrijf het grootste gedeelte van de productie van de toekomstige Sony-tv's op zich neemt. Hopelijk blijven de ontwikkelingsteams van Sony dus ook nog betrokken bij het proces als de samenwerking van start gaat.

Zeker voor premium modellen is de beeldverwerking dus een aspect dat we niet verloren willen zien gaan, maar daarnaast hopen we dat er ook nog steeds Sony-tv's met OLED-panelen kunnen verschijnen. TCL gebruikt namelijk zelf (momenteel) geen OLED-panelen voor zijn tv's. We weten nog niet precies hoe de samenwerking eruit zal zien.

Blijven Sony-tv's wel gefocust op het leveren van een zo gebalanceerd mogelijke beeldkwaliteit? (Image credit: Future)

Misschien gaat TCL voornamelijk aan de slag met de middenklasse en budgetmodellen van Sony om hier zijn indrukwekkend betaalbare productieproces op toe te passen. Het zou kunnen dat Sony zelf dan misschien nog iets meer betrokken is bij de high-end modellen waar het zijn reputatie voor die uitstekende beeldverwerking mee heeft verkregen. Sony's goedkopere modellen zien er meestal wel mooi uit, maar ze lopen vaak toch wel flink achter op andere merken (waaronder TCL) als het gaat om prijs-kwaliteit, zoals ook te merken was bij de Bravia 5.

Een andere optie is dat Sony wel echt afstand neemt en we eigenlijk gewoon meer TCL-tv's krijgen, maar dan met Sony-branding op de tv. Misschien wil Sony er zelf gewoon geen moeite meer in steken, maar wel meegenieten van mogelijke winst die TCL weet te behalen met budgetvriendelijkere tv's die ook minder kosten om te produceren.

Wat wel belangrijk is om te vermelden, is dat TCL, of in ieder geval een speciale tak van het bedrijf genaamd TCL CSOT, al panelen maakt voor veel verschillende tv's op de markt van allerlei verschillende merken. Afhankelijk van waar Sony zijn panelen vandaan haalt, verandert er mogelijk dus niet eens extreem veel.

Of we te maken krijgen met gigantische veranderingen voor de tv-markt of gewoon een kleine verandering achter de schermen, zal moeten blijken wanneer we de eerste resultaten van deze samenwerking te zien krijgen. De samenwerking wordt mogelijk dus pas in maart bevestigd en we verwachten eigenlijk pas echt een resultaat te zien tijdens CES 2027. De komende tijd wordt in ieder geval erg interessant voor fans van Sony-tv's.