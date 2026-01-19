Vaarwel goedkope OLED TV's! Deze twee nieuwkomers zijn gewoon beter

LG en Samsung hebben wederom nieuwe tv's onthuld die wellicht tot de beste OLED TV's van het jaar zullen behoren. Deze nieuwe modellen hebben helderdere schermen, slankere ontwerpen en allerlei AI-functies om zowel de beeldkwaliteit als de algehele ervaring te verbeteren.

OLED TV's krijgen echter stevige concurrentie in de vorm van een nieuwe beeldschermtechnologie: RGB mini-LED. Een belangrijke evolutie in 2026 is dat RGB mini-LED beschikbaar zal zijn in kleinere formaten, waaronder 55 en 65 inch. De eerste RGB mini-LED TV's die in 2025 op de markt kwamen, zoals de Hisense 116UX en Samsungs 115-inch Micro RGB TV, waren extreem groot en daardoor duur. We verwachten dat de kleinere modellen betaalbaarder zullen zijn. Ze zullen echter voorlopig nog duurder zijn dan reguliere mini-LED TV's omdat de technologie nog nieuw is.

Op basis van onze eerste indrukken haalt deze technologie hetzelfde niveau als OLED op vlak van contrast, schaduwdetails, uniformiteit en kijkhoeken. Veel nieuwe modellen hebben ook een 100% BT.2020-kleurruimtedekking, iets dat OLED niet haalt. De LG G5 haalde bijvoorbeeld maximaal 81,3% en de Samsung S95F haalde 89,3%.

Het zal nog even duren voor RGB mini-LED goedkoper wordt dan OLED, maar dit gaat niet om tientallen jaren. Als we kijken hoe snel QLED en mini-LED in prijs gedaald zijn, zullen we vermoedelijk over minder dan vijf jaar al aanzienlijk minder moeten betalen voor RGB mini-LED.

De evolutie van OLED

(Image credit: Future)

Een andere conclusie is dat OLED TV's niet alleen stevige concurrentie krijgen, maar zich ook opsplitsen. We zien nu de luxueuze OLED TV's en "normale" OLED TV's. Het belangrijkste voorbeeld van de luxetrend is de nieuwe LG OLED evo W6 Wallpaper TV. Die is voorzien van een 9 mm dunne Primary RGB Tandem 2.0-beeldscherm, dat draadloos is verbonden met de Zero Connect Box, die volledig draadloos verbinding maakt en waarop je vervolgens alle kabels aansluit.

LG heeft nog geen prijzen voor de W6 gegeven, maar we verwachten dat deze duurder zal zijn dan de G6. Hij was duidelijk de ster van de show dankzij het innovatieve ontwerp, de installatiemogelijkheden, het reflectievrije scherm en de mogelijkheid om kunstwerken weer te geven uit LG's Gallery+.

De Samsung S95H OLED TV maakte ook indruk met zijn heldere QD-OLED-beeldscherm met een Glare Free OLED-schermcoating die reflecties volledig elimineert. Samsung zegt dat de tv 35% helderder is dan de Samsung S95F van vorig jaar en beschikt over verfijnde tone mapping waarmee hij HDR-bronnen tot 4.000 nits kan verwerken. De meest opvallende veranderingen waren een nieuw metalen kunstframe dat een zwevend effect geeft wanneer de tv aan de muur wordt bevestigd en ondersteuning voor de Art Mode die eerst alleen op The Frame-tv's zat. Daarnaast werkt de S95H met de Wireless One Connect Box waarin alle aansluitingen zitten, hoewel je die los moet aankopen.

Samsung S95H met metalen frame (Image credit: Future)

In vergelijking met deze zeer designgerichte tv's zien de meer goedkopere OLED TV's van LG en Samsung er relatief saai uit. Voor 2026 heeft LG ervoor gekozen om zijn C-serie in tweeën te splitsen, waarbij de grotere 77- en 83-inch modellen hetzelfde Primary RGB Tandem 2.0-scherm krijgen als de vlaggenschipmodellen uit de G6- en W6-serie, terwijl de kleinere schermformaten hetzelfde OLED-scherm krijgen als in de LG C5 van vorig jaar.

Aangezien de betere C6-versie (LG noemt die de C6H) beperkt is tot grote schermformaten, lijken de kleinere modellen in de C-serie van 2026 niet veel vooruitgang te hebben geboekt ten opzichte van de LG C5. De LG C5 was dan weer een kleine sprong ten opzichte van de LG C4.

Dan zijn er nog de budget OLED-modellen uit de B-serie van LG. Een nieuwe B6-serie is nog niet onthuld, maar LG bevestigde dat deze eraan komt. Op basis van de LG C6-serie verwachten we niet dat deze veel zal verschillen van de LG B5-serie. Ook de B5-serie was slechts een kleine upgrade ten opzichte van de LG B4-serie.

Samsung heeft daarnaast de S90H OLED-serie aangekondigd. Die krijgt nu de Glare Free-schermtechnologie, die voorheen alleen op de flagship tv's beschikbaar was. Dit wordt daarom de eerste "goedkopere" OLED TV met deze technologie.

Goedkopere OLED TV's: het einde is nabij

(Image credit: Future)

Het komt erop neer dat de topmodellen van de OLED TV's grote sprongen maken en uitpakken met heldere, geavanceerde schermen, terwijl de tv's in de (lagere) middenklasse bijna hetzelfde zijn als hun voorgangers. Buiten het OLED-segment gaat alles daarentegen aan sneltreinvaart. Als RGB mini-LED-tv's uiteindelijk scherp geprijsd zijn, terwijl ze een hogere helderheid en verder gelijkwaardige of zelfs betere beeldkwaliteit bieden dan OLED TV's, zouden de goedkopere OLED TV's irrelevant kunnen worden.

We verwachten wel dat premium, designbewuste, draadloze OLED TV's met een veel hogere helderheid en goede antireflectiecoatings populair zullen blijven. Wat betreft goedkopere, eenvoudige OLED TV's... het was leuk jullie gekend te hebben.