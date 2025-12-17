Samsungs gigantische Micro RGB TV krijgt eindelijk kleinere formaten en leent een geweldige feature van Samsungs OLED TV's

Nog geen dag nadat LG zijn eigen RGB TV-technologie heeft aangekondigd, kondigt Samsung aan dat het in 2026 een nieuwe premium Micro RGB TV uit zal brengen in zes formaten. Dit is dus een opvolger op de bestaande 115-inch Micro RGB TV die het merk al op de markt heeft gebracht.

Samsungs nieuwe Micro RGB TV van 2026 heeft nog geen specifieke naam gekregen, maar we weten wel dat hij zal verschijnen in 55-, 65-, 75-, 85-, 100- en 115-inch formaten. Elk formaat beschikt dus over individuele Micro RGB-modules voor fellere, accuratere kleuren en die worden allemaal aangestuurd door een speciale chip.

Net als de vorige 115-inch Micro RGB TV van Samsung, wisselen de modellen van 2026 de traditionele witte en blauwe achterverlichting in voor individuele rode, groene en blauwe modules om zo een meeslependere kijkervaring te creëren waar je zo ook meer controle over krijgt.

Al deze LED-lampjes worden ook nog verder verfijnd door de verbeterde kleurdimming van de RGB-technologie. Daarnaast moet er ook een dekking van 100% zijn voor de BT.2020-kleurruimte.

Elke LED-module in Samsungs nieuwe tv is enorm klein en Samsung kiest voor deze technologie om de best mogelijke beelden te kunnen leveren. Daar zijn niet alleen de Micro RGB LED-lampjes voor nodig, maar ook de processor en beeldverwerking van Samsung.

Samsungs speciale Micro RGB AI Engine-chip wordt geüpgraded naar een Pro-variant (de Micro RGB AI Engine Pro) en zal meer controle per frame beelden. Waarschijnlijk worden er ook speciale beeldverwerkingstechnologieën toegepast om ervoor te zorgen dat kleuren altijd levendig en meeslepend zijn, zonder dat ze er onrealistisch uit gaan zien. Ook zal de scherpte van beelden worden verbeterd.

Natuurlijk zijn er in 2026 ook weer allerlei AI-tools aan boord, waaronder '4K AI Upscaling Pro' en 'AI Motion Enhancer Pro'. Die features draaien ook allebei in realtime.

Wat misschien nog belangrijker is op een Micro RGB TV, aangezien het voornamelijk om een kleurweergave gaat die met OLED kan concurreren en beter is dan bij mini-LED, is dat de 'Micro RGB AI Engine Pro' ook een 'Color Booster' en HDR-features bevat om voor prachtige, levendige beelden te zorgen.

We kijken er erg naar uit om in het echt te zien hoe goed Samsungs Micro RGB TV van 2026 eruitziet en of hij nog steeds net zo indrukwekkend zal aanvoelen als het 115-inch model uit 2025. De nieuwe modellen krijgen Samsungs Glare Free-scherm. Dat is een duidelijk voordeel ten opzichte van LG's Micro RGB evo, maar het maakt het ook gemakkelijker om de tv een geschikte plaats te geven in je huis, omdat je je niet al te veel zorgen hoeft te maken over weerspiegelingen. Dat is ook nog belangrijker als je kiest voor een van de grotere formaten. Deze speciale schermcoating blokkeert reflecties van allerlei lichtbronnen en we hebben op andere tv's zoals de Samsung S95F OLED, een van de beste tv's van 2025, gezien dat dit erg goed presteert.

Samsungs Micro RGB TV's zullen ook Dolby Atmos ondersteunen, plus Samsungs eigen 'Adaptive Sound Pro' en 'Q-Symphony'. Die laatste feature is vooral handig als je ook andere Samsung-audioproducten in huis hebt, zoals slimme speakers of een soundbar.

Verder heeft Samsung ook al geteased dat zijn hele tv-line-up van 2026 zal beschikken over ondersteuning voor 'Eclipsa Audio', een nieuw alternatief voor Dolby Atmos. Waarschijnlijk komen we daar tijdens CES 2026 wel meer over te weten.

Er zal op de Micro RGB TV ook weer ondersteuning zijn voor 'Vision AI'. Door de AI-knop op de afstandsbediening te gebruiken, kan je contextuele zoekresultaten te zien krijgen, audio in realtime vertalen, wallpapers laten generen en zelfs toegang tot Perplexity AI krijgen op je tv.

Er zijn nog geen prijzen of specifieke releasedata gedeeld voor Samsungs Micro RGB TV van 2026, maar het mag duidelijk zijn dat Samsung wel een toekomst ziet voor de technologie gezien de verbeteringen voor de individuele Micro RGB LED-lampjes en verbeterde beeldverwerking.

De grootste vraag is natuurlijk wat de verschillende formaten gaan kosten. Samsungs huidige 115-inch Micro RGB TV kost momenteel 27.999 euro en we weten niet hoeveel goedkoper de modellen van 55, 65, 75, 85 en 100 inch worden, zeker niet nu er ook sprake is van een aantal interessante upgrades voor de technologie. Toch zou het wel fijn zijn als een fabrikant Micro RGB-technologie eindelijk naar een wat lager prijspunt weet te brengen. Niet iedereen is ook op zoek naar een gigantische tv.

Hopelijk krijgen we tijdens CES 2025 ook even tijd om hands-on te gaan met de nieuwe Micro RGB TV's van Samsung, voordat de nieuwe modellen waarschijnlijk ergens in de loop van volgend jaar op de markt worden gebracht.