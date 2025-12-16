LG onthult zijn nieuwe Micro RGB evo TV en claimt een enorm breed kleurbereik

We hebben inmiddels al vrij veel gehoord over de nieuwe RGB TV-technologie van meerdere bekende tv-merken, waaronder Sony, Samsung en Hisense, en nu lijkt LG zijn versie te gaan debuteren tijdens CES 2026. LG's Micro RGB TV moet een van de breedste kleurbereiken leveren die we ooit hebben gezien op een LCD-display.

LG's eerste Micro RGB TV wordt vertoond tijdens de jaarlijkse show en het bedrijf noemt de technologie zelf 'LG Micro RGB evo'. Net als bij andere RGB TV's, waaronder Samsungs Micro RGB TV die wij al in het echt konden zien, die levendigere beelden met fellere en verfijndere kleuren kunnen bieden dan de meeste mini-LED TV's. Het idee hier is dat de RGB TV-technologie moet zorgen voor fellere beelden en beter gecontroleerde lokale dimming om op die manier voor prachtige beelden te zorgen die nog beter met OLED kunnen concurreren.

Deze eerste Micro RGB TV van LG ruilt de traditionele LED-achterverlichting die we in de meeste LCD TV's terugvinden in voor minuscule rode, groene en blauwe LED-lampjes. Deze lampjes worden aangestuurd door de gloednieuwe 'α11 AI Processor Gen 3'. Die chip moet preciezere controle bieden over de licht- en kleurweergave. Net als bij andere RGB TV's moet deze aanpak er volgens LG voor zorgen dat de technologie dichter in de buurt komt van de controle over het beeld die OLED biedt dan traditionele LCD TV's.

De hoge helderheid wordt hier dus gecombineerd met enorm precieze controle om diepere zwartwaardes en gewoon een meeslependere kijkervaring te bieden. De nieuwe achterverlichting en processor werken samen met wat LG 'Micro Dimming Ultra' noemt, oftewel de meer dan 1.000 dimzones die de Micro RGB evo TV kan gebruiken voor lokale dimming. Dit zit niet op hetzelfde niveau als de controle die OLED biedt, waarbij elke individuele pixel uit kan worden gezet om perfecte zwartwaardes te creëren, maar het komt wel dichter in de buurt dan andere soorten lcd-tv's.

Op het gebied van kleur geeft LG aan dat Micro RGB evo gecertificeerd is door Intertek voor een kleurbereik van 100% voor de BT.2020-, DCI-P3- en Adobe RGB-kleurruimtes. Het gaat hier echter wel om het geclaimde bereik van kleuren dat de tv kan weergeven en het is dus geen garantie dat de kleuraccuraatheid ook meteen perfect is ingesteld als je de tv uit zijn verpakking haalt.

Hoe dan ook, dat is een zeldzaam resultaat voor kleurdekking en als LG zorgt dat de tv ook daadwerkelijk zo goed is afgesteld, wat we hopelijk snel in het echt zullen zien, dan kan Micro RGB evo wel eens een van de beste nieuwe tv-technologieën worden.

De α11 AI Processor Gen 3 die in 2026 verschijnt, moet overigens ook verschillende nieuwe features introduceren, waaronder de mogelijkheid om twee AI-upscaling tracks tegelijk te verwerken. Veel smart-tv's bieden inmiddels al vrij lang upscaling aan, maar LG belooft dat deze nieuwe aanpak zorgt voor extra scherpe beelden zonder dat dit ten koste gaat van de natuurlijke look van de beelden.

Net als alle andere tv's van LG zal het Micro RGB evo-model ook weer draaien op webOS. Dat geeft je toegang tot alle grote streamingdiensten, plus allerlei AI-features, waaronder een chatbot, 'Voice ID' en verschillende beeldverbeteringen.

LG is niet de eerste, maar de technologie wordt steeds interessanter

Dit is Samsungs 115-inch micro-RGB TV. (Image credit: Future/Jacob Krol)

LG is niet het eerste merk dat RGB TV-technologie toont. Bedrijven als Samsung en Hisense hebben al eerder hun versies laten zien en zelfs op de markt gebracht. De introductie van Micro RGB evo laat wel zien dat de productcategorie snel aan het groeien en ontwikkelen is. LG's focus op het bredere kleurbereik en preciezere controle over de achterverlichting zou zijn versie van de technologie wel een klein voordeel kunnen geven, zeker bij het afspelen van HDR-content.

Het is daarnaast vooral veelbelovend om te zien dat RGB TV's een beetje het gat (in kwaliteit) tussen LCD en OLED dichten. Als LG zijn brede kleurbereik daadwerkelijk kan combineren met een goede kalibratie in de fabriek en effectieve lokale dimming, dan kan dit een erg aantrekkelijke optie worden voor mensen die op zoek zijn naar gigantische schermformaten, hoge helderheid en minder risico's op de lange termijn dan bij OLED. Natuurlijk zullen de prijzen ook erg belangrijk zijn, maar die heeft LG natuurlijk nog niet gedeeld. Momenteel zijn concurrerende RGB TV's echter wel vrij prijzig.

CES 2026 lijkt een belangrijke show te worden voor de volgende generatie van tv-technologieën. Naar verwachting staan andere fabrikanten ook op het punt om hun eigen versies van micro-RGB te tonen, plus verfijndere versies van mini-LED en nieuwe oplossingen voor achterverlichting. LG's Micro RGB evo zal waarschijnlijk dus niet de enige opvallende nieuwe technologie zijn. Toch kijken we er erg naar uit om deze technologie in het echt te mogen aanschouwen, maar we kijken natuurlijk ook uit naar alle verrassingen die CES ons te bieden zal hebben.

LG's Micro RGB evo (model MRGB95) zal later in 2026 gelanceerd worden in formaten van 75, 86 en 100 inch.