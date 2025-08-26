We zagen Samsungs 115-inch micro-RGB TV in actie en zijn levendige kleuren overtreffen elke mini-LED TV

De enorme (zowel qua prijs als formaat) micro-RGB TV van Samsung is nog maar twee weken oud, maar maakt al indruk vanwege die twee factoren en de beeldkwaliteit. De 115-inch Micro RGB Samsung Vision AI Smart TV is momenteel in Korea verkrijgbaar voor 44,9 miljoen KRW en zal binnenkort in de Verenigde Staten te bestellen zijn voor 29.999 dollar, waarna meer markten zullen volgen.

We hadden de kans om er eentje te bekijken in het nieuwe hoofdkantoor van Samsung in New Jersey. Hoewel het geen officiële testsessie was, was het vanaf het eerste moment duidelijk dat de micro-RGB-technologie van Samsung een grootse immersie creëert met een beeldkwaliteit die zelfs de beste OLED TV's overtreft.

We hebben de tv kunnen bekijken naast de Samsung QN90F Neo QLED tv van 115 inch, die qua formaat en prijs vergelijkbaar is, maar toch aanzienlijk verschilt. Hoewel die tv er scherp en helder uitziet, is het beeld van de nieuwe micro-RGB TV veel gecontroleerder en realistischer. Samsung heeft zelfs een aangepaste Micro RGB AI Engine ontwikkeld om de beelden te verwerken, met name voor verbeterde upscaling en kleurenweergave.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Dit is de eerste micro-RGB TV ooit, zowel in het algemeen als binnen het aanbod van Samsung. Dit paneel maakt gebruik van micro-LED's voor de achtergrondverlichting van de tv, die bestaat uit afzonderlijke, minuscule rode, groene en blauwe modules. Net als mini-LED TV's maakt deze tv nog steeds gebruik van de kernprincipes van lcd-technologie. De witte of blauwe achtergrondverlichting wordt echter vervangen door rode, groene en blauwe micro-leds die nauwkeuriger kunnen worden aangestuurd. Dit alles met het doel om de beste beeldkwaliteit te leveren.

Hoewel dit niet hetzelfde niveau haalt als de micro-LED-technologie van Samsungs The Wall, is de 115-inch micro-RGB TV een knaller. Hij kan levendige, rijke en scherpe kleuren produceren die niet overdreven helder zijn, oververzadigd raken of een bepaald beeld overbelichten. Hoewel Samsung alleen testbeelden op de micro-RGB-tv liet zien, zag hij er vanuit alle hoeken geweldig uit, niet alleen recht van voren. Zelfs bij extreme hoeken naar links of rechts in de lifestyle-opstelling leverde de micro-RGB TV een levendig beeld, waarbij vooral rood en blauw goed tot hun recht kwamen.

We hebben daarnaast de 115-inch Neo QLED TV gezien en kunnen met zekerheid zeggen dat de micro-RGB TV qua beeldkwaliteit beter presteerde. Het beeld zag er gewoonweg wat beter uit en had een nauwkeurigere, realistischere weergave van kleuren die helder waren zonder dat ze onrealistisch werden. Hij heeft dan ook meer dan vier keer zoveel dimzones in vergelijking met premium mini-LED TV's en een aanzienlijk grotere kleurnauwkeurigheid.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Scènes met meer contrast en veel donkere tinten waren iets minder aanwezig in de testbeelden. Omdat de tv individuele leds kan uitschakelen, leverde dat geen prestatieverlies op.

Natuurlijk is de 115-inch micro-RGB-tv van Samsung niet voor iedereen weggelegd en dat komt natuurlijk door het formaat en de prijs. Hoewel dit uiteindelijk een lcd-tv is, is het gebruik van individuele rode, groene en blauwe micro-ledmodules in de achtergrondverlichting het innovatieve aspect. De foto's zijn verre van een realistische weergave van de echte ervaring, maar we zijn erg enthousiast over de toekomst van micro-RGB. De tv is alleszins goedkoper dan Samsungs The Wall, die duurdere microLED-technologie gebruikt.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Verder is deze 115-inch tv uitgerust met VisionAI, dat slimme features toevoegt. Ook de upscaling is indrukwekkend zodat content er geweldig uitziet op dit grote scherm. Je vindt hier ook de Art Store en krijgt toegang tot een wisselende selectie foto's en kunstwerken om weer te geven, zelfs als je geen abonnement hebt. Hoewel we geen games hebben kunnen spelen, ondersteunt de tv wel een refresh rate van 144 Hz, wat hem geschikt maakt voor gaming.

Voorlopig is de 115-inch micro-RGB TV van Samsung verkrijgbaar in Korea voor 44,9 miljoen KRW en binnenkort in de Verenigde Staten voor 29.999 dollar. Samsung heeft bevestigd dat de tv de komende maanden op meer markten zal worden geïntroduceerd, maar concrete informatie over wat die markten zijn, is er nog niet.