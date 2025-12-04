Samsung’s next-gen OLED-tv’s gelekt, inclusief een mysterieus nieuw ‘elite’-topmodel

Het is geen verrassing dat Samsung zich klaarmaakt om in 2026 een hele reeks nieuwe OLED-tv’s voor 2026 te onthullen, maar een nieuw lek geeft al een vroeg inkijkje in wat we mogen verwachten. En daar zitten meerdere nieuwe OLED-modellen bij, naast updates voor de bestaande opties. De leak suggereert bovendien dat er een extra groot formaat van The Frame onderweg is.

De gelekte informatie is afkomstig van Samsung zelf, uit zijn Europese onderdelen-database, zo meldt FlatpanelsHD. Volgens FlatpanelsHD bevat die database vermeldingen van 2026-versies, met het jaaraanduidingslabel “H”, van de S85, S90 en S95 OLED-tv’s. Daarnaast duikt er ook een vermoedelijk vlaggenschip op: de S99, in schermmaten van 55, 65, 77 en 83 inch.

De Samsung S99H zou naar alle waarschijnlijkheid boven de Samsung S95F komen te staan, een model dat we destijds met vijf sterren bekroonden en verkozen tot tv van het jaar 2025. Net als bij de S95F zouden de panelen QD-OLED zijn, met uitzondering van de 83-inch versie, die een WOLED-paneel krijgt.

Wat de S99 precies tot een hoger segment zou maken dan de S95F? Dat is voorlopig nog gokken. Maar we zijn in elk geval erg benieuwd naar wat Samsung kan toevoegen aan de wereld van de beste OLED-tv’s.

Er komt een grotere Frame aan

Als je al een tijdje droomt van een The Frame-tv maar vond dat 85 inch toch net te weinig indruk maakte, dan is er goed nieuws: de database vermeldt voor 2026 ook een 98-inch versie

De kleinere varianten blijven gelukkig gewoon bestaan, met 43 inch nog steeds als instapformaat.

De database noemt ook de modellen Samsung S82H en Samsung S83H, wat door de naamgeving doet vermoeden dat ze een plek krijgen in het OLED-segment onder de Samsung S85H-reeks. Mogelijk gaat het zelfs om retailer-exclusieve edities. Samsung bracht in sommige markten eerder al een goedkoper Samsung S84F-model uit, dat scherper geprijsd is dan de S85F. Dit kan het alweer behoorlijk onoverzichtelijk maken.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De huidige Samsung S85F dingt mee in de categorie betaalbare OLED’s met de LG B5 range. De S82H verschijnt volgens de listings in formaten van 48 tot 77 inch, terwijl de S83H wordt genoemd van 48 tot 83 inch. Beide modellen maken gebruik van WOLED-panelen van de fabrikant LG Display, net zoals dat vandaag al het geval is bij de S85F en S84F.

Samsung houdt voorlopig de lippen stijf op elkaar en communiceert nog niets officieel. Toch is de kans groot dat de onthulling van de nieuwe modellen plaatsvindt op het tech-evenement CES 2026 in januari. We verwachten dan ook een formele aankondiging in januari bij de start van dat evenement.