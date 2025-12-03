Bereid je voor op "True RGB" TV's: Sony geeft zijn nieuwe OLED-concurrent een naam

Sony lijkt de lancering van zijn RGB mini-LED TV's aan het voorbereiden te zijn, want er is nu ook een naam voor Sony's variant van de technologie. Het lijkt erop dat de modellen van Sony "True RGB" TV's worden genoemd. Dat is tenminste wat The Walkman Blog suggereert na het spotten van een registratie van die naam in Japan en Canada voor "LED-displays, televisiesets en televisies".

We volgen inmiddels al een tijdje de ontwikkelingen rondom RGB mini-LED TV's. Eerder dit jaar zagen we al een gigantisch model van Hisense en Sony toonde zelf zijn versie van de technologie ook al veel eerder dit jaar, maar het werd toen wel omschreven als een "2026-technologie".

We kregen recent nog een kans om Sony's RGB mini-LED-technologie te bekijken en wat Sony-leidinggevenden erover te interviewen. Ze wilden niet echt een precieze lanceringsdatum delen, maar de aanwezigheid van de technologie bij CES 2026 in januari werd niet uitgesloten.

Sony heeft ons nog geen toestemming gegeven om een foto van zijn tv-prototypes te delen, maar we konden wel deze foto maken en dit is een voorbeeld van de RGB mini-LED-technologie die het bedrijf gebruikt. Dit is ongeveer wat er achter de laag met pixels zal zitten. (Image credit: Future)

Wat is er zo geweldig aan RGB mini-LED TV's?

De grootste voordelen van deze technologie zijn helderheid en precisie. RGB mini-LED TV's kunnen veel feller worden dan OLED TV's en vereisen minder kleurfiltering dan andere soorten LED TV's. Dat betekent ook dat er minder sprake is van 'light bleed' bij de overgangen van felverlichte gedeeltes van het beeld naar donkerdere gedeeltes.

Dit soort tv's zijn dus geweldig voor overdag (in een felverlichte ruimte) en ze kunnen ook veel energie-efficiënter zijn dan sommige andere soorten tv's. Sony vertelde ons ook dat de technologie erg schaalbaar is.

"OLED is nu al hoeveel jaar op de markt, en zit nog steeds vast op 97 inch, en 97 inch heeft nog steeds een erg, erg hoog prijspunt vergeleken met 83 of 77 inch," vertelde Sony ons. "Dus de schaalbaarheid zal een van de voordelen zijn als het gaat om RGB LED." Sony suggereerde zelfs dat power users met indrukwekkende beamers voor hun thuisbioscoopsetup in de verleiding zullen komen om voor deze technologie te kiezen.

2026 lijkt het jaar van de RGB mini-LED TV's te worden. Er komen nieuwe modellen in allerlei formaten en verschillende prijsklassen. Hisense zal een reeks nieuwe modellen lanceren van 55 tot 100 inch voor erg competitieve prijzen. Zijn gigantische 116-inch 116UX was met een adviesprijs van 23.999 euro namelijk niet echt voor iedereen betaalbaar.

TCL werkt daarnaast ook nog aan RGB mini-LED TV's en kondigde in september 2025 dan ook twee next-gen modellen aan: de Q9M en de Q10M Ultra. De Q9M RGB TV is de goedkoopste van de twee met een startprijs van 7.999 yuan (omgerekend ongeveer 966 euro) voor de 65-inch variant. Die tv's zijn voor nu exclusief voor de Chinese markt, maar we verwachten tijdens CES of kort daarna wel wat meer te horen over de beschikbaarheid in Europa.

Samsung heeft ook al zijn eerste "micro-RGB TV" onthuld, een 115-inch model met een prijskaartje van zo'n 28.000 euro. Dit model is momenteel al beschikbaar in Zuid-Korea, maar het is nog niet duidelijk wanneer deze een bredere release krijgt.

Sommige bedrijven hebben officieel nog niets bevestigd, maar toch zijn er hier en daar nog meer RGB-plannen onthuld. In november kondigde LG aan dat het een 'CES innovation award' had gewonnen voor een mysterieuze nieuwe tv: een "premium LCD TV met Micro RGB-technologie".

We zijn tot nu toe erg onder de indruk van wat we hebben gezien van micro-RGB en RGB mini-LED en het is ook indrukwekkend om te zien hoe snel de nieuwe technologie in productie is gegaan. Hoewel micro-RGB nog steeds enorm duur blijft, lijkt de veel betaalbaardere RGB mini-LED-technologie een sterke concurrent voor OLED te kunnen worden in de komende maanden.