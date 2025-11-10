LG heeft al prijzen gewonnen met zijn volgende generatie OLED TV's en een onaangekondigde 'Micro RGB' mini-LED TV

Elke januari worden er tijdens het CES-evenement voor consumentenelektronica winnaars aangekondigd voor de innovatieprijs, maar meestal vertellen deze winnaars al maanden eerder wie ze zijn en welke producten deze prijs hebben ontvangen. Nu weten we dus ook al dat begin volgend jaar wordt aangekondigd dat veel verschillende LG-producten deze prijs verdiend hebben, waaronder de flagship transparante OLED TV van het bedrijf en een geheime nieuwe tv met RGB-achterverlichting die dus nog niet officieel aangekondigd is.

De OLED TV in kwestie, de LG Signature OLED T, krijgt dus een 'Best of Innovation'-prijs tijdens CES, maar het kan weer gaan om het bestaande model dat we eerder al te zien krijgen en niet om een vernieuwde versie. Het lijkt erop dat er daarnaast ook nog andere LG OLED TV's prijzen hebben gewonnen. Het is natuurlijk geen verrassing dat LG weer werkt aan nieuwe modellen die voor een plaats op onze lijst van de beste OLED TV's zullen strijden, maar dit is het eerste teken dat ze inderdaad onderweg zijn en mogelijk dus indrukwekkende verbeteringen bevatten.

Wat misschien nog interessanter is, is dat LG ook een innovatieprijs krijgt voor "een premium LCD TV met Micro RGB-technologie". Er zijn over die tv verder echter nog geen details bekend.

LG staat vooral bekend om zijn OLED TV's en het bedrijf heeft daarnaast moeite om te concurreren op de markt van mini-LED TV's. Op die markt verslaat Samsung het bedrijf als het gaat om kwaliteit en merken als TCL en Hisense bieden een veel betere prijs-kwaliteit.

Een investering in RGB mini-LED-technologie kan dus een manier zijn om hier verandering in te brengen. We wisten al dat Samsung, Hisense en TCL bezig zijn met het ontwikkelen van RGB mini-LED TV's, want ze hebben ook allemaal al tv's getoond met deze technologie. Daarnaast was Hisense de eerste die de technologie ook echt op de markt bracht. Dit is echter de eerste keer dat we horen dat LG ook aan deze technologie werkt.

Het bedrijf kan hierbij met een schone lei beginnen. Het gaat om een nieuwe technologie die nieuwe expertise vereist en te zien zal zijn in compleet nieuwe tv's. We kijken ernaar uit om te zien hoe de RGB mini-LED-modellen van LG zullen presteren.

LG's StanbyME 2 zal ook een prijs winnen tijdens CES 2026. (Image credit: LG)

Welke CES-prijzen heeft LG gewonnen?

Dit is het vierde jaar op rij dat LG Best of Innovation-prijzen heeft gewonnen. In 2023 won het bedrijf deze prijs voor de flexibele LG OLED Flex, in 2024 won de draadloze OLED TV de prijs, in 2025 won de LG OLED Evo-technologie met zijn flink verbeterde helderheid en de LG Signature OLED T is dus een van de winnaars tijdens CES 2026.

Die laatste prijs is wel een beetje vreemd, want de LG Signature OLED T kreeg ook al vijf innovatieprijzen tijdens CES 2024, waaronder dezelfde Best of Innovation-prijs die het model nu ook in 2026 dus weer krijgt. Er wordt hier zonder twijfel enorm indrukwekkende technologie gebruikt. Het gaat namelijk om een 77-inch draadloze OLED TV die transparant kan worden en dit is dan ook al bij vele kunstinstallaties over de hele wereld vertoond. Om echter dezelfde prijs twee jaar later opnieuw te krijgen, zorgt er wel voor dat het nog meer als marketing voelt dan gewoonlijk. CES deelt normaal gesproken ook al wel echt heel veel van deze prijzen uit, maar meestal wel voor echt nieuwe innovaties. Misschien zullen we echter toch verrast worden door een nieuwe versie van deze tv. Dan zou deze situatie wat logischer zijn.

De Best of Innovation-prijs is overigens niet de enige prijs die LG zal krijgen tijdens CES komende januari. Het webOS smart tv-platform van het merk heeft schijnbaar ook innovatieprijzen gewonnen voor kunstmatige intelligentie (AI) en cybersecurity, en daarnaast kreeg ook een ingebouwd robotstofzuigerstation een prijs.

Verder krijgen ook het mobiele StanbyME 2-display en de LG UltraFine evo 6K-monitor voor professionals innovatieprijzen. Die monitor is overigens 's werelds eerste display met ondersteuning voor zowel een 6K-resolutie als Thunderbolt 5-connectiviteit.

We krijgen de mysterieuze nieuwe tv's dus in ieder geval tijdens CES 2026 in januari te zien en dan kunnen we beter bepalen of ze deze prijzen ook echt verdienen.