We hebben alle LG OLED TV's van 2025 getest: deze zouden we zelf kopen tijdens Black Friday

LG's OLED TV's van 2025 zijn sommige van de beste tv's dit we dit jaar getest hebben. De LG C5 is net zijn voorgangers weer een van de modellen met het beste totaalpakket van features, beeldkwaliteit en prestaties voor zijn prijs.

Daarnaast is er ook nog de flagship LG G5 die, ondanks sterke concurrentie van rivalen zoals de Samsung S95F, de Sony Bravia 8 II en de Panasonic Z95B, erg sterke prestaties wist neer te zetten in twee van onze vergelijkingen. Hij werd gedeelde eerste in een OLED-vergelijking met vier verschillende tv's, beoordeeld door casual tv-kijkers en deed het ook erg goed in onze OLED-vergelijking met vier verschillende tv's, gebaseerd op onze eigen testcriteria.

De LG C5 en de LG G5 zijn dus sommige van de beste tv's van 2025 en zeker sommige van de beste OLED TV's van het jaar. Nu Black Friday ook alweer voor de deur staat, zijn allebei die tv's zeker interessant om in de gaten te houden.

Dit zijn echter niet de enige twee tv's uit LG's OLED-line-up van 2025 die wij aanraden. Het kan het ook zeker waard zijn om tijdens Black Friday de LG B5 in de gaten te houden. Dit model is wat budgetvriendelijker, maar is nog steeds een van de beste OLED TV's van het jaar en zal bij meer mensen binnen hun budget passen.

Uitstekende features en OLED voor minder geld

(Image credit: Future)

Je zou misschien denken dat je veel mist als je voor een goedkopere OLED TV kiest, maar dat valt dus wel mee bij de B5. Hij beschikt over een indrukwekkend aanbod aan features en levert een beeldkwaliteit die zeker niet teleurstelt.

Tijdens onze testperiode met de LG B5 waren we erg onder de indruk van zijn beeldkwaliteit. De tv levert levendige kleuren bij animatiefilms zoals Elemental, maar ook bij live-action films zoals Wicked. Kleuren zagen er altijd authentiek uit, ondanks het feit dat deze tv geen hele hoge helderheid biedt. De kleurdiepte werd ook uitstekend vertoond bij deze films. Kleuren spatten soms echt van het scherm af.

Bij een OLED TV kan je een sterk contrast en diepe zwartwaardes verwachten en deze wist de B5 dus ook te bieden. Hij is op dit vlak erg effectief voor een OLED TV binnen deze prijsklasse. The Batman is een lastige film om goed weer te geven voor veel tv's vanwege zijn lage helderheid, maar de B5 wist ook deze film accuraat weer te geven. We zagen een erg mooie balans tussen lichte en donkere tinten in de openingsscène, plus erg verfijnde schaduwdetails.

(Image credit: Future)

De LG B5 is ook geschikt voor gaming. Hij beschikt over een uitgebreid aanbod aan gaming-features, waaronder ondersteuning voor 4K/120Hz, VRR (AMD FreeSync én Nvidia G-Sync) HGiG, ALLM en Dolby Vision-gaming. LG's 'Game Optimizer' is ook een menu waar je snel je game-instellingen mee kan aanpassen en die een boost-feature bevat om de input lag te verlagen tot 9,1ms.

Maar hoe voelt gamen op de B5 nou echt in de praktijk? Uitstekend. Bij het spelen van Battlefield V wist de tv geweldig om te gaan met chaotische vuurgevechten en snelle bewegingen dankzij zijn lage input lag. De OLED-beeldkwaliteit van de B5 is natuurlijk ook erg fijn voor gamers. Je kan hier scherpe, verfijnde en enorm gedetailleerde beelden verwachten.

Hoewel de beeldkwaliteit en gameprestaties de grootste pluspunten van de B5 zijn, beschikt hij verder ook nog over LG's webOS smart tv-platform en dat vinden we de beste op de markt. Hoewel we niet per se de grootste fans zijn van zijn AI-features, zullen deze voor sommige mensen toch wel handig zijn. Daarnaast zijn de snelmenu's, de lay-out en de responsiviteit allemaal fantastisch.

De beste deal?

De LG C5 (links) naast de LG B5 (rechts). (Image credit: Future)

Niet alleen zijn prestaties, maar ook zijn prijs maken de B5 zo'n geweldige tv. De LG C5 blijft natuurlijk wel een betere keuze als hij binnen je budget past, maar zeker als de B5 straks mooie kortingen krijgt, biedt hij toch wel een betere prijs-kwaliteit.

Momenteel (een paar maanden na zijn lancering) kost een 55-inch B5 je ongeveer 1200 euro, terwijl je voor hetzelfde formaat van de C5 gemiddeld zo'n 1500 euro kwijt bent. Je kan dus honderden euro's besparen door voor dit model te kiezen, zeker als hij mogelijk ook nog mooie Black Friday-deals krijgt.

We hebben de LG B5 en LG C5 ook direct met elkaar vergeleken en hoewel de C5 het wel wint van de B5, is het goedkopere model nog steeds een uitstekende tv. Tijdens Black Friday kan dit model dus wel eens erg aantrekkelijk worden. We verwachten ook wel relatief lage prijzen voor het kleinere 48-inch model van de B5 en een wat lagere instapprijs (voor een OLED TV) maakt hem perfect voor gamers.

We zeggen hier overigens niet dat je de C5 moet ontwijken als je daar een goede deal voor vindt. Het kan zelfs gebeuren dat een bepaald formaat van de LG C5 goedkoper is dan datzelfde formaat van de LG B5. Als je een goede OLED TV wil en daar liever niet al te veel geld aan wil uitgeven, dan is de B5 onze algemene aanrader.