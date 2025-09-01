We zagen de eerste RGB mini-LED TV in actie en toch blijft OLED de baas

Toen Hisense zijn 116-inch RGB mini-LED-tv aankondigde op CES 2025, keek de hele tv-wereld op. RGB-paneeltechnologie zagen we eerder al bij LG’s nieuwe Primary Tandem RGB OLED-paneel, dat veelbelovender en rijkere kleuren brengt dan we ooit eerder op een tv zagen. Het combineren van die technologie met een superheldere mini-LED-achtergrondverlichting in een bioscoopformaat scherm klonk minstens zo spannend.

Hisense staat bekend om enkele van de beste tv’s van het moment. Zo scoorde de nieuwe Hisense U8QG goed in onze vergelijking. Met de 116UX tilt Hisense mini-LED-technologie naar een nieuw niveau.

We kregen in december 2024 de kans om de Hisense 110UXN te testen. Vooral de kleuren en helderheid sprongen eruit, maar het prijskaartje van 17.000 euro woog zwaar zeker gezien de problemen met blooming van de achtergrondverlichting en de uniformiteit van het scherm.

Een nieuwe wereld van kleur en detail

Kleur is waar de Hisense 116UX echt in uitblinkt, hier te zien met Elemental in Dolby Vision IQ. (Image credit: Disney / Future)

Vanaf het moment dat we Elemental streamden via Disney+ was het meteen duidelijk dat de RGB-leds van de tv (alle 20.000) een extra dimensie aan de ervaring toevoegden. Zelfs in Dolby Vision Dark-modus zagen de kleuren er spectaculair uit. De oranje-, rood- en paarstinten van Embers vlammen en de glazen vaas werden met een levendige intensiteit weergegeven. Bij het overschakelen naar Dolby Vision IQ oogden de kleuren nog helderder en krachtiger, al gaven we de voorkeur aan het natuurlijkere beeld van Dolby Vision Dark.

Daarna schakelden we over naar Wicked op 4K Blu-ray, opnieuw in Dolby Vision Dark-modus. Toen Elphaba onder een boom met roze bloemen stond, zagen de bloemen er rijk en helder uit, met opvallende highlights, terwijl Elphaba’s groene huid intens en realistisch oogde. Dat was nauwelijks verrassend, aangezien onze metingen aantoonden dat de 116UX maar liefst 99,4% van het UHDA-P3-kleurengamma dekt. Dit is vergelijkbaar met de prestaties van de beste OLED TV’s van dit jaar, zoals de LG G5 en Samsung S95F.

Ook bij demo’s op de Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray in HDR10-formaat was de kleurweergave indrukwekkend. Een veld rode bloemen sprong letterlijk van het scherm en bood veel diepte, terwijl de gele en blauwe veren van een papegaai schitterden en uitzonderlijk levendig oogden. Deze beelden maken gebruik van de BT.2020-kleurruimte en tijdens onze metingen bleek de 116UX 92,64% van dit spectrum te dekken. Dit is werkelijk een fenomenaal resultaat en het hoogste dat we ooit bij een tv hebben geregistreerd. Geen wonder dus dat de kleuren van de 116UX er zo goed uitzien.

Tijdens al onze tests viel ook op dat texturen en details ongelooflijk realistisch werden weergegeven, wat gezichten, objecten en landschappen extra diepte, helderheid en een waarheidsgetrouwe uitstraling gaf. Close-ups van gezichten in films als The Batman en No Time to Die lieten elk porie, haartje en litteken zien met een verbazingwekkend detailniveau. Zelfs de upscaling van de 116UX maakte indruk: de texturen in een HD-copy van Fight Club op Disney+ kregen duidelijk meer definitie en detail.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Enkele verbeterpuntjes

Image 1 of 2 Hoewel de Hisense 116UX in sommige gevallen diepe zwarttinten liet zien (1), had hij moeite met echte content zoals Alien: Romulus, waar clouding zichtbaar was (2). (Image credit: Future) (Image credit: 20th Century Studios / Future )

De 116UX had ons al stevig onder de indruk gebracht met zijn kleuren en detailweergave, maar daarna was het tijd om donkere filmscènes te testen. Dit is iets waar mini-LED TV’s het traditioneel moeilijk mee hebben. Bij het bekijken van dezelfde Spears & Munsil-demobeelden, ditmaal met studiobeelden van objecten tegen donkere achtergronden en nachtelijke scènes, zagen we diepe, rijke zwarttinten. Die ogen op sommige plekken wel iets te helder, maar voor een mini-LED TV, zeker eentje die zó helder is, bleef het indrukwekkend. We merkten wel wat blooming rond heldere objecten, vooral zichtbaar bij een kijkhoek van opzij, maar over het geheel genomen deed de tv het hier behoorlijk goed.

Dus alleen maar goed nieuws? Niet helemaal. Bij andere donkere scènes in Dolby Vision Dark-modus oogde niet het hele gigantische scherm hetzelfde. In Alien: Romulus zagen we in een tunnelscène met een nest aliens duidelijk verhoogde zwartwaarden, samen met een soort clouding-effect.

Hetzelfde gold voor The Batman. In de openingsscène rond de misdaadplek waren de zwarte tinten verhoogd en zagen we opnieuw blooming rond personages en heldere objecten. Ook het clouding-effect dat we eerder in Alien: Romulus opmerkten, was hier terug te zien.

Nu moeten we erbij zeggen dat The Batman een beruchte uitdaging vormt voor televisies, vanwege de lage masteringhelderheid van 400 nits (vergeleken met de standaard 1.000 nits). Het clouding-effect viel minder op bij Alien: Romulus, maar bleef aanwezig. Voor een tv met dit prijskaartje hadden we toch een betere prestatie verwacht. De 116UX gaat de beste OLED TV’s voorlopig dus niet van de troon stoten.

Een beetje duur...

(Image credit: Future)

De Hisense 116UX verschijnt in september op de markt voor 28.999 euro. Dat prijskaartje ligt ver boven het budget van de meeste mensen.

Tijdens onze tests merkten we bovendien dat het ingebouwde audiosysteem, ondanks de flinke bas, toch wat beperkt aanvoelde en vooral van het scherm zelf leek te komen. Een scherm van dit formaat verdient geluid dat daarbij past, dus moet je ook rekening houden met de extra kosten van een van de beste soundbars.

Een OLED TV in dit formaat bestaat niet, maar je kunt wel een 97-inch LG G4 of LG G5 OLED kopen voor ongeveer dezelfde prijs rond de 26.000 euro. Daarnaast is het mogelijk om voor een vergelijkbaar bedrag een high-end 4K-projector te nemen, zoals de JVC DLA-NZ800, inclusief een degelijk scherm en bijpassend audiosysteem.

De 116UX is niet de perfecte tv, maar wél een indrukwekkende stap vooruit voor mini-LED-technologie. Ondanks zijn tekortkomingen zijn de kleuren, helderheid en upscaling allemaal uitstekend. Met betere local dimming en een redelijker prijskaartje zou RGB mini-LED zomaar eens een serieuze bedreiging voor OLED TV’s kunnen worden.