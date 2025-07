We hebben al talloze tv's getest en dit is onze voorlopige top drie van 2025

Nadat ze (over het algemeen) worden aangekondigd tijdens het jaarlijkse CES-evenement begin januari, verschijnen nieuwe tv's meestal in de lente en zomer van dat jaar.

In 2025 verschenen er echter al een heleboel tv's eerder dan verwacht. Wij hebben dus ook al verrassend veel tv's getest de afgelopen maanden. Meestal kunnen we pas later in het jaar echt zeggen welke modellen de beste tv's van het jaar zijn. Dat baseren we natuurlijk grotendeels op basis van prestaties, maar ook op basis van de prijs-kwaliteitverhouding. Nu zijn we in de eerste helft van het jaar ook al meerdere geweldige tv's tegengekomen.

Voordat we hieronder wat dieper ingaan op onze aanbevelingen, zullen we hier eerst een aantal opmerkelijke tv-trends benoemen die ons dit jaar zijn opgevallen. Ten eerste bereiken de nieuwe tv's een indrukwekkend hoge piekhelderheid. In het verleden waren we ook al onder de indruk van de piekhelderheid van sommige mini-LED TV's, maar nu weten zelfs de beste OLED TV's enigszins te concurreren met mini-LED-modellen op het gebied van helderheid. De LG G5 en Samsung S95F bereikten bijvoorbeeld in onze tests allebei een piekhelderheid van boven de 2.000 nits.

Verder worden antireflectiemaatregelen zoals matte displays en antireflectiecoatings ook steeds gebruikelijker bij premium tv's. Samsung heeft zich volledig ingezet op matte schermen in 2025, en zijn Glare Free-technologie zorgt ervoor dat modellen zoals de Samsung S95F OLED, Samsung QN90F 4K mini-LED en Samsung QN990F 8K mini-LED ook en felverlichte ruimtes voor een prima kijkervaring zorgen, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over vervelende weerspiegelingen.

LG, Hisense, TCL en Sony nemen weerspiegelingen ook steeds serieuzer. Topmodellen zoals de LG G5 OLED, Hisense U8Q/U8QG mini-LED, TCL C8K/TCL QM8K mini-LED en Sony Bravia 8 II OLED zijn allemaal voorzien van erg effectieve antireflectiecoatings.

Als laatste is er nog een trend om rekening mee te houden als je op zoek bent naar een nieuwe tv: vroege kortingen. In voorgaande jaren zagen we meestal pas rond deze tijd van het jaar dat sommige tv's echt mooie kortingen kregen. In 2025 lijken veel nieuwe tv's echter al vrij snel na hun release in prijs te dalen. Dat toont misschien ook hoe competitief deze markt is geworden. Als je overweegt om een van de tv's hieronder te kopen, is er een redelijke goede kans dat je op dit punt al wat mooie kortingen tegenkomt.

1. LG G5

De LG G5 is de eerste tv met een OLED-display van LG Display dat de nieuwe 'Primary RGB Tandem'-structuur gebruikt. De impact van dit nieuwe paneel op de OLED-beeldkwaliteit en de helderheid is ook niet te missen.

In onze tests wist de G5 een piekhelderheid van meer dan 2.000 nits te bereiken en dat is een niveau dat we meer gewend zijn van mini-LED TV's. De tv heeft ook een hogere fullscreen helderheid dan gemiddeld (voor een OLED TV). Combineer dat met een effectief antireflectiescherm en de nieuwe 'Filmmaker Ambient Light Mode', en je krijgt een OLED TV die ideaal is voor het bekijken van sportwedstrijden en films in felverlichte ruimtes.

Het stijlvolle design van de G5 maakt hem perfect om aan de muur te hangen (bij sommige modellen krijg je ook een muurbeugel in plaats van een standaard). Je kan hier ook genieten van extreem uitgebreide gaming-features. Er zijn vier HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor 4K/165Hz, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium en Dolby Vision-gaming. Er is ook nog een gaming-hub met apps voor cloud gaming.

Je kan het 65-inch model van deze tv inmiddels al voor zo'n 3.000 euro vinden en dat is zo'n 300 euro goedkoper dan zijn originele adviesprijs. Het is nog steeds geen goedkope tv, maar je krijgt wel veel waar voor je geld en elke korting is natuurlijk mooi meegenomen.

2. Samsung QN90F

(Image credit: Future)

De Samsung QN90F is het meest flexibele mini-LED-model van het bedrijf. Hij is namelijk beschikbaar in schermformaten van 43 tot 98 inch.

De QN90F levert een hoge helderheid (we maten een piekhelderheid van 2.068 nits en een fullscreen helderheid van 667 nits) en hetzelfde matte 'Glare Free'-scherm dat voorheen beperkt was tot Samsungs OLED TV's. Deze combinatie creëert samen met de indrukwekkende bewegingsverwerking van de QN90F een uitstekende tv voor het bekijken van sportwedstrijden en gewoon een ideale tv om overdag ook alles duidelijk op te kunnen zien. Zijn 'Wide Viewing Angle'-feature zorgt er ook voor dat het beeld er vanuit bredere kijkhoeken goed uit blijft zien. Dat is niet bij alle mini-LED TV's het geval.

Het 60W 4.2.2-kanaals speakersysteem van de QN90F levert een redelijk ruimtelijk geluid en het Tizen smart tv-platform heeft in 2025 ook weer een upgrade gekregen, met onder andere ondersteuning voor de Samsung Art Store. Verder is er een uitstekend aanbod aan gaming-features, waaronder ondersteuning voor 4K/165Hz via alle vier de HDMI 2.1-poorten, FreeSync Premium Pro en Samsungs Gaming Hub die onder andere apps voor cloud gaming, zoals de Xbox-app, bevat.

Het 65-inch model van de Samsung QN90F is inmiddels bij sommige retailers al voor minder dan 2.000 euro te vinden, dus je kan al ruim 500 euro besparen ten opzichte van zijn adviesprijs. In dat geval is deze tv al helemaal een goede deal. Er zijn ook kortingen te vinden voor de andere schermformaten, dus hoe groot je kamer ook is, er is een geschikt QN90F-model voor te vinden.

3. Hisense U8Q/U8QG

(Image credit: Future)

De Hisense U8Q (in sommige regio's de U8QG) is de huidige flagship mini-LED TV van het bedrijf. Dit is het felste model van Hisense tot nu toe, met een indrukwekkende piekhelderheid van 3.337 nits en een fullscreen helderheid van 733 nits in de Filmmaker Mode (volgens onze metingen).

Ook de U8Q is dus dankzij zijn indrukwekkende helderheid en effectieve antireflectiescherm een erg goede optie voor het bekijken van sportwedstrijden en kijken in felverlichte ruimtes. De verfijnde 'local dimming' van deze Hisense-tv maakt ook diepe zwartwaardes en gedetailleerde schaduwen mogelijk bij het bekijken van je favoriete films. De rijke kleurreproductie zorgt er verder ook voor dat 4K-films met HDR-ondersteuning echt van het scherm spatten.

De drie HDMI 2.1-poorten van de U8Q bieden allemaal ondersteuning voor 4K/165Hz, FreeSync Premium Pro, Dolby Vision- én HDR10+-gaming. Combineer dat met een input lag van 9,9ms, de laagste die we ooit gemeten hebben op een Hisense-tv, en je krijgt een fantastische gaming-tv. We werden tijdens het testen wel geplaagd door een vervelend ratelend geluid dat uit de ingebouwde subwoofer kwam bij het bekijken van films met een diep basgeluid. Nou kan je natuurlijk wel het geld gebruiken dat je bespaart door voor deze tv te kiezen om vervolgens een van de beste soundbars aan je setup toe te voegen.

De 65-inch variant van de Hisense U8Q is inmiddels voor zo'n 1.400 euro te krijgen en ook dat is al weer een paar honderd euro minder dan de oorspronkelijke adviesprijs. Voor die prijs is het misschien ook wel een van de beste tv-deals van dit moment.