7 next-gen OLED TV's van 2025: alles over hun panelen, belangrijkste features en onze eerste indrukken

De wereld van de beste OLED TV's lijkt op het eerste gezicht misschien niet heel erg interessant en veelzijdig als je niet bekend bent met de nieuwste OLED-technologieën en de subtiele verschillen in hoe de bekende fabrikanten deze technologieën gebruiken. Aangezien er in 2025 zeven flagship OLED TV's van bekende merken op de markt komen, is het toch wel handig om te weten welke modellen dit zijn en wat je van ze kan verwachten. Daarom zullen wij ze hieronder wat verder belichten.

Deze tv's zijn nog niet allemaal uit, dus we hebben ze ook nog niet allemaal volledig kunnen testen, maar we hebben wel al deze tv's al in actie gezien tijdens verschillende evenementen en demo's. Hieronder vind je dus al de belangrijkste informatie over deze tv's, de redenen waarom elke tv misschien interessant is voor jou en een aantal van onze eerste indrukken.

LG G5: de helderheidskoning

Paneeltype: LG W-OLED Primary RGB Tandem; LG W-OLED (97 inch)

Formaten: 48, 55, 65, 77, 83 en 97 inch

Prijs: Vanaf 1.799 euro

De LG G5 is niet zomaar het zoveelste model uit de G-serie. Het is de eerste tv van LG die hun nieuwe generatie OLED-paneel gebruikt, oftewel het 'four-stack'-paneel of 'Primary RGB Tandem OLED'. Dit paneel moet een betere kleurdiepte en helderheid bieden dan alle voorgaanden modellen van LG. Dat is mogelijk dankzij de nieuwe structuur met vier lagen van OLED-pixels met verschillende tinten.

We maten bij deze tv een piekhelderheid van meer dan 2.200 nits en dat is eerder een resultaat dat we van een mini-LED TV verwachten. Dit is dus echt fantastisch voor een OLED TV. De fullscreen helderheid bedraagt 331 nits en ook dat is erg hoog voor een OLED. Dit betekent dat het beeld er niet snel uitgewassen uitziet als je sportwedstrijden wil bekijken of games wil spelen in felverlichte ruimtes.

Je krijgt hier echt een prachtig beeld en je kan genieten van natuurlijke beelden waarbij HDR-highlights en kleuren goed tot hun recht komen. De tv is beschikbaar in formaten van 48 inch tot en met 97 inch. Het 48-inch model zal wel iets minder fel zijn dan de rest van de formaten vanwege de fysieke beperkingen van het kleinere formaat en ook de 97-inch variant is minder fel, omdat deze niet hetzelfde paneel gebruikt als de rest van de serie.

Er is hier een nieuwe polarisator aanwezig om de impact van weerspiegelingen te beperken en deze is erg effectief als de weerspiegelingen recht van voren komen. Vanuit een hoek zien reflecties er helaas wel feller en meer afleidend uit.

Net als alle andere LG-tv's zit de LG G5 boordevol met features, van een geweldig smart tv-systeem tot de meest uitgebreide gaming-features die je op tv's kan vinden, inclusief ondersteuning voor 4K/165Hz via alle vier de HDMI-poorten.

De tv heeft ook een goed ingebouwd geluid, al staan er verderop in dit artikel tv's met nog betere en uitgebreidere speakersystemen. Het is ook belangrijk om er bij deze tv op te letten of je een model met een standaard of een muurbeugel aanschaft. Het aanbod hiervan verschilt per formaat en per land, dus check dit goed.

Het meest interessante onderdeel van deze tv is zijn glanzende next-gen OLED-paneel en we gaven dit prachtige scherm dan ook vijf sterren in onze LG G5 review. De tv is inmiddels hier en daar ook al redelijk in prijs gedaald en dat maakt hem zeker een sterke concurrent in de strijd om de titel van de beste tv.

Conclusie: LG's nieuwste en beste OLED-paneel biedt nog meer helderheid en levert weer prachtige beelden.

LG M5: het draadloze wonder

Paneeltype: LG W-OLED Primary RGB Tandem; LG W-OLED (97 inch)

Formaten: 65, 77, 83 en 97 inch

Prijs: Vanaf 4.299 euro

Dit model is nu vrij gemakkelijk te omschrijven: het is in principe de LG G5, maar dan in minder formaten, maar wel draadloos (los van een stroomkabel).

De LG M5 gebruikt hetzelfde RGB Tandem OLED-scherm met een antireflectieve laag en is beschikbaar in formaten van 65 inch tot en met 97 inch. Net als bij de LG G5 gebruikt het 97-inch model echter wel weer een ouder paneel met een lagere helderheid.

Het meest interessante onderdeel van de M5 is zijn Zero Connect Box (linksonder te zien in de foto hierboven) die draadloos met het scherm verbinding maakt. Dat betekent dat er maar één kabel direct aan de tv hoeft te worden verbonden, en dat is de stroomkabel. De rest van de kabels vanuit je andere apparaten verbind je met de draadloze Zero Connect Box. Deze stuurt dan je beelden in volledige 4k HDR-kwaliteit met 144Hz naar de tv. De M5 is dus een geweldige tv om aan je muur te hangen.

De Zero Connect Box kan je overal in de kamer neerzetten (wel binnen een bepaald bereik) en dus bijvoorbeeld ook in een kastje onder je tv, zolang het niet van een materiaal is gemaakt dat de draadloze verbinding verstoort. We gaven bij zijn aankondiging ook al aan dat de LG M5 interessant genoeg een geweldige tv voor pc-gamers kan zijn dankzij deze Box.

De LG M5 is duurder dan de LG G5, maar dat komt niet echt als een verrassing gezien de draadloze technologie. Je moet er dus wat voor over hebben, maar het is een leuk alternatief.

Conclusie: Dit model is voor de echte techliefhebbers of mensen die geen gedoe willen met allemaal kabels die uit de tv hangen. De meeste mensen kunnen beter voor de G5 kiezen, maar de M5 is wel een erg coole tv.

Samsung S95F: de reflectie-killer

Paneeltype: Samsung QD-OLED; LG W-OLED Primary RGB Tandem (83 inch)

Formaten: 55, 65, 77 en 83 inch

Prijs: Vanaf 2.599 euro

Samsungs flagship OLED TV voor 2025 is een erg interessante concurrent voor de LG G5. Er zijn echter twee belangrijke verschillen: Samsung gebruikt (grotendeels) zijn eigen QD-OLED-panelen in plaats van de W-OLED-panelen van LG en de S95F heeft een matte schermcoating om reflecties zoveel mogelijk te verminderen in plaats van een polarisator.

Laten we het eerst maar even over het paneel hebben, want er is wel iets belangrijks om rekening mee te houden. De S95F is beschikbaar in formaten van 55 tot en met 83 inch. De 55-, 65- en 77-inch modellen gebruiken allemaal het superfelle nieuwe QD-OLED-paneel met een enorm indrukwekkende fullscreen helderheid die we nog nooit op een OLED TV zijn tegengekomen.

Het 83-inch model gebruikt echter een LG RGB Tandem-paneel in plaats van het QD-OLED-paneel. Dat is dus hetzelfde paneel dat de LG G5 ook gebruikt. Samsung zegt dat de helderheid en prestaties van alle formaten wel vergelijkbaar moeten zijn. We hebben wel wat metingen kunnen doen bij dit model en hij wist een HDR-piekhelderheid van 2.300 nits te leveren en een indrukwekkende fullscreen helderheid van 465 nits. Dat is een beter resultaat dan bij de LG G5.

We merkten wel wat subtiele verschillen tussen het 83-inch model en de kleinere modellen, maar die lijken gerelateerd te zijn aan de matte Glare Free 2.0-coating. Dit zullen we nog proberen om later wat uitgebreider te testen.

Maar laten we het nu dan ook maar eens hebben over die antireflectieve coating. Het komt erop neer dat deze schermlaag spiegelachtige reflecties volledig weet te verwijderen, waardoor weerspiegelingen veel minder afleidend zijn. Je ogen worden niet meer afgeleid door de weerspiegelingen waar ze anders op zouden focussen.

In plaats daarvan worden reflecties hier veranderd in een soort waas. Het heeft nog steeds wel invloed op het beeld (beelden zien er iets minder rijk uit). Toch zorgt deze laag dit jaar voor indrukwekkende resultaten. We waren dan ook erg onder de indruk tijdens een uitgebreide demo en daarnaast hebben we de S95F ook met erg donkere films getest om te zien of zwarte tinten meer details behouden bij dit model dan bij zijn voorganger.

Samsung-tv's zitten ook vol met handige features, waaronder vrijwel perfecte gaming-features (inclusief 4K/144Hz-ondersteuning via alle vier de HDMI-poorten) en bovengemiddelde ingebouwde speakers. De S95F heeft ook een losse box voor je aansluitingen en dat betekent hier dat stroom en je beelden via een enkele kabel naar de tv worden verstuurd. Alle aansluitingen en de verwerking vinden plaats op de losse box. Dit zorgt ervoor dat het paneel zelf enorm dun is en dus geweldig is om aan de muur te hangen.

Als je twijfelt tussen de S95F en de LG G5, komt je keuze uiteindelijk neer op of je liever het glanzende scherm van LG wil (met betere zwartwaardes en kleuren in felverlichte omstandigheden, maar ook meer afleidende weerspiegelingen) of het matte scherm van Samsung (met minder afleidende weerspiegelingen, maar minder levendige beelden in felverlichte omstandigheden). QD-OLED biedt echter over het algemeen wel een fantastische helderheid en geweldige kleuren voor in donkere ruimtes. Er is echter ook nog een derde vergelijkbare optie van Sony...

Conclusie: Als je veel last hebt van spiegelachtige reflecties in jouw ruimte, dan is dit de OLED TV voor jou. Je krijgt ook een indrukwekkende helderheid, geweldige features en een mooi design.

Sony Bravia 8 II: meesterlijke beeldverwerking

Paneeltype: Samsung QD-OLED

Formaten: 55 en 65 inch

Prijs: Vanaf 2.999 euro

Sony's nieuwe vlaggenschip OLED TV is misschien de perfecte optie tussen de LG G5 en Samsung S95F in. Als je op zoek bent naar een glanzend display zoals die van de LG, maar nog steeds wil genieten van de superrijke kleuren van QD-OLED, dan is de Bravia 8 II een geweldige optie.

Hij maakt gebruik van hetzelfde Samsung QD-OLED-paneel als de Samsung S95F, maar dan met een glanzend display. Dat betekent dat zwartwaardes dieper blijven en kleuren levendiger blijven in felverlichte ruimtes. Het betekent echter ook dat je meer last kan hebben van spiegelachtige reflecties.

Natuurlijk kan je hier verder ook genieten van Sony's fantastische beeldverwerking. De beeldverwerking is hier dan ook een van de beste die je kan vinden, vooral als het gaat om upscaling en de omgang met beweging, waaronder bij beelden van sport.

We hebben de Bravia 8 II ook al in actie kunnen zien en het is een prachtige tv. Hij beschikt ook over Sony's indrukwekkende speakertechnologie. Hierbij trilt het scherm zelf en dat zorgt voor een geluid dat voller klinkt dan het ingebouwde geluid van de meeste andere tv's.

Bij het meten van de helderheid van de Sony Bravia 8 II merkten we dat deze wel veel lager is dan bij de LG G5. We maten een HDR-piekhelderheid van 1.400 nits en een fullscreen helderheid van 183 nits.

De LG G5 is 57% feller bij highlights en 80% feller op het volledige scherm, en vooral dat laatste verschil is erg belangrijk. Als je vooral tv kijkt in een redelijk donkere ruimte, zal dit geen groot probleem zijn, maar de opties van LG en Samsung zijn wel veelzijdiger en bieden een betere prijs-kwaliteitverhouding.

Een ander nadeel van de Bravia 8 II is dat er maar via twee van de vier HDMI-poorten ondersteuning is voor 4K/120Hz-gaming. Als je echter geen gamer bent, is dit natuurlijk geen dealbreaker. Verder is hij alleen beschikbaar in 55- en 65-inch formaten. Momenteel kan je echter wel nog het 77-inch model van Sony's vorige OLED TV, de A95L, vinden.

Deze tv is echter wel flink wat duurder dan zijn grootste concurrenten en dat maakt hem qua prijs-kwaliteitverhouding wel iets minder interessant. Als je echter net deze tussenoptie tussen LG en Samsung of Sony's beeldverwerking zoekt, is de Bravia 8 II zeker wel het overwegen waard.

Conclusie: De Sony Bravia 8 II biedt een prachtige beeldkwaliteit, maar zijn helderheid is wel flink lager dan bij de concurrentie en hij is erg duur.

Panasonic Z95B: de beste voor een thuisbioscoop

Paneeltype: LG W-OLED Primary RGB Tandem

Formaten: 55, 65 en 77 inch

Prijs: Onbekend

Panasonics high-end OLED TV's behoren ook altijd tot de beste modellen als het gaat om beeld- en geluidskwaliteit. Deze modellen maken dan ook gebruik van LG's beste OLED-panelen (in dit geval hetzelfde RGB Tandem-paneel als op de LG G5). Ze voegen hier echter hun eigen koelingssysteem aan toe, zodat het paneel tot het uiterste kan worden gedreven, zonder schade op te lopen. Als laatste voegt Panasonic ook nog een vrij gigantisch ingebouwd speakersysteem met een aantal slimme trucjes toe.

Deze tv's hebben echter over het algemeen ook erg hoge prijzen. We weten nog niet precies wat de Z95B zal kosten, maar de Panasonic Z95A van vorig jaar was in ieder geval duurder dan de LG G4. De Z95B wordt dan waarschijnlijk ook een van de duurste OLED TV's van het jaar.

Het lijkt echter ook een erg speciale tv te worden. Toen we een eerste blik kregen op de Panasonic Z95B tijdens CES 2025, zeiden we al dat de extra helderheid van de Z95B betekent dat zijn geweldige beeldverwerking nu nog beter tot zijn recht komt in felverlichte ruimtes.

Vergeleken met het model van vorig jaar is de Z95B duidelijk feller en we hadden ook niet al te veel last van weerspiegelingen van de verlichting boven de tv. Precies dat soort weerspiegelingen kunnen soms wel een flink negatief effect op het contrast van het beeld hebben.

Het speakersysteem van deze Panasonic-tv is dus ook verrassend indrukwekkend. Dit systeem produceert niet alleen een prachtig Dolby Atmos-geluid (dankzij een grote reeks voorwaarts, omhoog en zijwaarts gerichte speakers), maar biedt ook een handige smart sound-optie. Je kan bijvoorbeeld het volume iets harder laten klinken in een bepaald deel van de ruimte als iemand aan die kant van de ruimte hardhorend is.

Gamers zullen niet heel blij zijn met het feit dat je hier maar twee HDMI-poorten met ondersteuning voor 4K/120Hz krijgt en daarnaast zal het Amazon Fire TV-besturingssysteem ook niet iedereens favoriet zijn. Toch wordt dit zeker een interessant model voor thuisbioscoopliefhebbers. De Z95B zal ergens later dit jaar beschikbaar zijn.

Conclusie: De meest geavanceerde OLED-technologie van het moment wordt hier tot het uiterste gedreven en er wordt ook een geweldig speakersysteem aan toegevoegd.

Philips OLED+910: OLED-wonder met Ambilight

Paneeltype: LG W-OLED Primary RGB Tandem

Formaten: 55, 65 en 77 inch

Prijs: Onbekend

Op veel vlakken voelt de Philips OLED+910 erg vergelijkbaar met de Z95B. Het is een high-end OLED TV die gebruikmaakt van LG's nieuwe RGB Tandem-paneel en beschikt over een erg indrukwekkend ingebouwd speakerssysteem (ontworpen met behulp van het Britse hi-fi merk Bowers & Wilkins).

Deze tv heeft daarnaast wel een feature die uniek is voor Philips-tv's, namelijk Ambilight. Hierbij worden er ledlampjes aan de bovenkant en zijkanten van de tv gebruikt om licht op je muur te projecteren in kleuren die passen bij wat er op het scherm zelf te zien is. Hierdoor voelt het alsof het beeld groter is dan het formaat van het scherm.

We zagen (en hoorden) deze tv al in actie en ook dit lijkt een uitstekende toevoeging aan een thuisbioscoopsetup te worden. Het B&W-geluidssysteem klinkt mooi vol, krachtig en biedt goede ruimtelijke positionering, ondanks het gebrek aan speakers die specifiek omhoog en naar de zijkanten zijn gericht.

We hebben helaas nog geen prijzen of releasedatum voor deze tv, maar hij lijkt dus in ieder geval een fantastische beeld- en geluidskwaliteit te hebben. De OLED+910 zal beschikbaar zijn in 55-, 65- en 77-inch formaten. Helaas wordt het niet de beste tv voor gaming, aangezien hij slechts via twee van zijn vier HDMI-poorten ondersteuning biedt voor 4K/120Hz.

Conclusie: Een 'all-in-one' tv en geluidssysteem dat grootser aanvoelt dan het daadwerkelijk is. Dit is een geweldige optie voor filmliefhebbers met iets minder ruimte voor een uitgebreide set-up.

Philips OLED+950: dubbel zo krachtige beeldverwerking

Paneeltype: LG W-OLED Primary RGB Tandem

Formaten: 65 en 77 inch

Prijs: Onbekend

Deze tv is grotendeels hetzelfde als de tv hierboven, alleen wordt hier het Bowers & Wilkins-geluidssysteem ingeruild voor een dual-chip beeldprocessor. Dat betekent dat hij beschikt over geavanceerde beeldverbeteringstechnieken die geen enkele andere tv uit Philips' line-up heeft en die deze tv moeten laten concurreren met de beste modellen op de markt.

De tv hierboven is misschien dus meer voor mensen die gewoon een geweldig beeld én geluid uit één apparaat willen, zonder al te veel na te denken over de andere technologieën die aanwezig zijn. Deze tv is dan weer meer voor mensen die misschien al een topklasse geluidssysteem hebben (of los willen kopen) en gewoon de best mogelijke beeldkwaliteit hieraan willen toevoegen. In dat geval heb je dus ook niet zo'n goed ingebouwd geluidssysteem nodig als op de OLED+910.

Toen deze tv onthuld werd, gaven we al aan dat de krachtigere chip geavanceerdere versies van Philips' adaptieve beeldkwaliteitstechnieken mogelijk maakt. Je krijgt hier dus te maken met dingen zoals HDR-highlight-aanpassingen en verbeteringen voor de kleurdiepte. Dit model zal beschikbaar zijn in 65- en 77-inch formaten, maar we weten nog niet precies wanneer (wel in 2025) en ook niet hoe duur deze modellen zullen zijn.

Conclusie: Als een betere beeldkwaliteit en beeldverwerking voor jou belangrijker zijn dan een goed ingebouwd geluidssysteem, dan is deze Philips OLED TV een betere optie dan de OLED+910.