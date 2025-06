We bekeken drie donkere films op Samsungs nieuwe OLED TV en dit viel ons op

De Samsung S95D was een van de beste tv’s die in 2024 was uitgebracht. Dit model combineerde verbluffende beeldkwaliteit, uitstekende gamingfeatures en -prestaties, degelijk ingebouwd geluid en een strak, modern design. Een belangrijk kenmerk van de S95D is het OLED Glare Free-scherm, een technologie die schermreflecties (een zwak punt van OLED TV's) vermindert bij kijken in een heldere kamer.

Een keerzijde van dit antireflectiescherm was echter dat het zwartniveau minder diep was dan bij de beste OLED TV’s, zoals de LG G4 en Panasonic Z95A. Tijdens onze tests merkten we vooral in de Filmmaker Mode en bij het kijken in felle verlichting dat er sprake was van black crush: het verlies van detail in donkere beeldpartijen.

Nu is de Samsung S95F er en we besloten om deze tv grondig te testen met drie van de donkerste 4K Blu-rayfilms die we gebruiken voor tv-reviews (The Batman, Nosferatu en Alien: Romulus) om te zien of Samsung het probleem met black crush heeft aangepakt in deze nieuw versie van zijn Glare Free-schermtechnologie.

Anti-glare

Het Glare Free-scherm van de Samsung S95F verandert de lichtreflecties in een soort waas. (Image credit: Future)

Eén ding werd meteen duidelijk zodra we een film begonnen te kijken op de nieuwe S95F OLED: het Glare Free 2.0-scherm is bijzonder effectief. Net als zijn voorganger elimineert deze nieuwe versie alle reflecties.

The Batman is een lastige film voor de meeste tv’s, aangezien hij gemasterd werd op een helderheid van 400 nits in plaats van de gebruikelijke 1.000 nits. In ons testlab, waar felle verlichting aan het plafond hangt, konden we The Batman zonder problemen kijken met het licht aan en toch bleef het beeld op de S95F perfect zichtbaar.

Zelfs de donkerste scènes, zoals het moment waarop Batman en Gordon het verlaten weeshuis betreden, toonden uitstekende contrasten en diepe zwartwaarden. Dat was weliswaar met specifieke instellingen geactiveerd (waarover later meer), maar het feit dat we zo’n donkere film in een heldere ruimte konden bekijken, is indrukwekkend.

Ook tijdens Nosferatu, met name de scène waarin Thomas Hutter per koets naar Orlock's kasteel reist, en de ruimtebeelden of schemerige gangen in Alien: Romulus, merkten we opnieuw op dat er geen sprake was van reflecties. Net als bij de S95D lijkt OLED’s grootste vijand opnieuw verslagen.

De juiste beeldmodus

Image 1 of 3 Filmmodus (Image credit: Future) Filmmakersmodus met Active Dynamic Tone Mapping (Image credit: Future) Filmmaker Mode met Static Dynamic Tone Mapping (Image credit: Future)

Wanneer we televisies testen, gebruiken we doorgaans de Filmmaker Mode als de meest nauwkeurige beeldmodus voor het beoordelen van de beeldkwaliteit. Deze modus levert in de meeste gevallen echter een aanzienlijk donkerder beeld op dan de standaard beeldmodus die we ook regelmatig gebruiken voor metingen.

Bij de S95F in een heldere kijkomgeving merkten we opnieuw dat de Filmmaker Mode zoals die uit de doos komt, niet helemaal optimaal is. Hierboven zie je drie beelden van dezelfde scène uit The Batman, waarin hij een bende confronteert in de metro. Het eerste beeld is in Movie Mode, het tweede in Filmmaker Mode met Dynamic Tone Mapping op Active, en het derde in Filmmaker Mode met de standaardinstellingen (Dynamic Tone Mapping op Static).

Van de drie toont Movie Mode het helderste en meest evenwichtige beeld, met krachtig contrast en toch diepe zwartwaarden, terwijl ook de details in de schaduwen, zowel in de achtergrond van het metrostation als in Batmans pak, behouden blijven. Filmmaker Mode met Dynamic Tone Mapping op Active toont eveneens diepe zwarttinten en goede schaduwdetails én een merkbare helderheidsboost ten opzichte van de standaard Filmmaker Mode.

Hetzelfde gebeurt bij Nosferatu. In de scènes in graaf Orlocks kasteel, of wanneer Thomas Hutter door de bergen op weg is naar het kasteel, moesten we overschakelen naar Movie Mode of Dynamic Tone Mapping op Active zetten in de Filmmaker Mode om een goed beeld te krijgen met onze verlichting aan.

De ‘helderste’ van onze donkere films, Alien: Romulus, presteerde het beste in heldere omstandigheden met de Filmmaker Mode met standaardinstellingen (Image credit: Future)

We merkten dat de standaardinstelling van Filmmaker Mode (met Dynamic Tone Mapping op Static) wél goed bruikbaar was bij Alien: Romulus. In een scène met een verduisterde, door aliens overgenomen gang met oranje verlichting zagen we nog steeds rijke zwartwaarden en indrukwekkend contrast. Maar goed, Alien: Romulus is over het algemeen qua helderheid ook een stuk beter dan The Batman en Nosferatu.

Toen we het licht uit hadden gezet, of slechts een lichtbron aan de zijkant gebruikte, (vergelijkbaar met een woonkamer in de avond) kwam Filmmaker Mode met standaardinstellingen echt tot zijn recht. Het beeld zag er dan natuurlijker uit en liet prachtig contrast en spectaculaire zwartwaarden zien. Tegelijkertijd geldt nog steeds: wie liever een helderder beeld wil, zal zeker niet teleurgesteld zijn met de alternatieve modi en instellingen die we hierboven al vermeldden.

Zwartniveaus en black crush: nog steeds een probleem?

De S95F heeft nog steeds last van lichtere zwartniveaus en wat kleine black crush in lichte kamers, maar het is een verbetering ten opzichte van zijn voorganger (Image credit: Future)

Zoals eerder vermeld, kampte de Samsung S95D van vorig jaar met black crush in zowel heldere als donkere ruimtes wanneer we de standaardinstellingen gebruikten. In sommige scènes neigden de zwartwaarden bovendien eerder naar grijs. Hoe verhoudt de S95F zich tot zijn voorganger?

In een heldere kamer in de standaard Filmmaker Mode zagen we bij de S95F duidelijk verbetering ten opzichte van de S95D. Ja, in een extreem donkere film als The Batman was er nog steeds sprake van black crush, want details in donkere kleding gingen verloren. In Nosferatu verdwenen sommige details van de koets en het berglandschap. Toch zijn dit erg lastige scènes en de S95F deed het beter dan verwacht.

Tijdens onze tests bleek vooral de Shadow Detail-instelling een merkbaar verschil te maken. Door deze op niveau 3 of 4 te zetten, kregen we een deel van die subtiele details in donkere scènes terug, zonder dat het contrast er merkbaar onder leed. Dit was trouwens ook een nuttige aanpassing toen we het goedkopere broertje van deze tv, de Samsung S90F, hebben getest.

Uiteindelijk biedt de Filmmaker Mode van de S95F het meest nauwkeurige beeld in de standaardinstellingen, maar in een heldere kijkomgeving bleken de Movie Mode of Filmmaker Mode met Dynamic Tone Mapping op Active minder gevoelig voor black crush, terwijl ze toch de diepe zwartwaarden behouden. Gelukkig biedt de Samsung S95F genoeg modi en instellingen om in iedere kamer gelijk welke film goed te weergeven.