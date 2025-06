Glare Free vs antireflectie: zo gaan de OLED TV's van Samsung en LG om met reflecties

OLED is een van de meest premium tv-technologieën op dit moment, maar de displaytechnologie heeft voorheen wel altijd een probleem gehad met weerspiegelingen op het scherm.

Een combinatie van een lagere helderheid dan bij mini-LED TV's en een glanzende schermcoating zorgen ervoor dat zelfs sommige van de beste OLED TV's flink veel last kunnen hebben van reflecties op het scherm. Hierdoor kijk je soms niet naar je favoriete content, maar naar je eigen spiegelbeeld of bijvoorbeeld die ene lamp die naast de bank staat. Dit kan nogal afleidend zijn en zeker tijdens donkere scènes een negatieve impact hebben op je kijkervaring.

Hoewel OLED TV's al veel feller zijn geworden de laatste jaren, kunnen ze vaak toch nog steeds wel last hebben van deze reflecties op het scherm, zeker in felverlichte ruimtes. Samsung besloot hier wat aan te doen in 2024 met het OLED Glare Free-scherm op de Samsung S95D. Deze innovatieve schermtechnologie maakte de kijkervaring bij donkere films in felverlichte ruimtes aangenamer.

Toen we de S95D aan het testen waren, vonden we dit Glare Free-scherm grotendeels erg effectief, maar er was wel één minpunt: zwartwaardes en schaduwdetails gingen een beetje verloren door Samsungs matte scherm en dat zorgde voor wat "black crush". Dat probleem merkten we niet bij een andere premium OLED TV zoals de LG G4. Dat model gebruikt een meer traditioneel glanzend paneel.

Nu hebben we in 2025 te maken met de Samsung S95F en de LG G5. Dit zijn twee van de beste tv's van dit moment en de tv van Samsung beschikt nu over een nieuw OLED Glare Free 2.0-scherm, terwijl het model van LG ook een verbeterd antireflectiescherm heeft.

Kijken in felverlichte ruimtes

Image 1 of 2 Samsung S95F (links) en LG G5 (rechts) - Filmmaker Mode (Image credit: Future) Samsung S95F (links) en LG G5 (rechts) - Film-modus (Image credit: Future)

Bij het weergeven van lichte content in een verlichte ruimte hebben de Samsung S95F en LG G5 gelukkig een helderheid die hoog genoeg is om om te gaan met de meeste weerspiegelingen. Dit was zelfs het geval toen de tv's de Filmmaker Mode als actieve beeldmodus hadden. Die modus zorgt voor accuratere beelden, maar meestal ook minder felle beelden.

Het verschil tussen de twee tv's was beter te zien bij donkerdere beelden. We testten onder andere The Batman op deze tv's. Dit is een wat uitdagendere film vanwege zijn lage helderheid (de film is gemastered bij 400 nits in plaats van de gebruikelijke 1.000 nits). Bij het bekijken van deze film merkten we pas echt hoeveel effectiever het scherm van de S95F was bij het verminderen van weerspiegelingen.

Met beide tv's weer in de Filmmaker Mode, wist de S95F de weerspiegelingen tijdens de openingsscène in het metrostation te elimineren. Zelfs verlichting die recht van boven kwam, was nog maar als een lichte waas te zien (hier lees je verderop meer over). Op de LG G5 werden wel bepaalde objecten in onze testruimte gereflecteerd op het scherm en deze weerspiegelingen zaten dus in de weg van het beeld dat we probeerden te bekijken. In plaats van dat we naar Batman keken, zagen we nu gewoon ons eigen spiegelbeeld toen we recht voor de tv zaten.

De LG G5 wist beter te presteren toen we op beide tv's de fellere Film-modi selecteerden. De extra helderheid van deze beeldmodus zorgde ervoor dat dezelfde donkere scène nu veel beter te zien was, al leken de zwartwaardes wel iets omhoog te gaan. Ook op de S95F zorgde de extra helderheid toch voor nog duidelijkere beelden bij The Batman.

Omgang met directe reflecties

Image 1 of 2 De Samsung S95F met een spotlight recht op het scherm gericht, creëert een soort wazige reflectie. (Image credit: Future) De LG G5 met hetzelfde spotlight erop creëert een meer spiegelachtige reflectie. (Image credit: Future)

Om het Glare Free-scherm van de Samsung S95F te vergelijken met de antireflectietechnologie op de LG G5, plaatsten we een felle spotlight voor voor beide tv's in een ruimte die verder helemaal donker was. Dit is natuurlijk een vrij extreme test en de meeste mensen zullen in de praktijk niet met dit soort omstandigheden te maken hebben, maar het laat wel goed zien hoe beide tv's omgaan met lichtbronnen die op het beeld gericht zijn.

Het antireflectiescherm van de Samsung S95F verminderde het licht tot een soort waas, waardoor het er zachter uitzag. Samsungs schermlaag verspreidt het licht ook over het scherm. Dat merkten we al tijdens onze gebruikelijke tests met verlichting boven de tv. Het spotlight zelf was echter niet te zien op het scherm, dus de S95F wist er in ieder geval voor te zorgen dat er geen spiegelachtig effect meer was.

Het antireflectiescherm van de LG G5 wist ook nog redelijk goed de reflecties van het licht van het spotlight te verminderen. Hierbij werd de impact vooral beperkt in plaats van verspreid (zoals bij de S95F). Het spotlight zelf was hier dus echter wel nog duidelijk te zien in beeld.

Beperkingen voor de zwartwaardes

Hoewel de LG G5 (rechts) nog steeds wat spiegelachtige reflecties vertoont, levert hij wel betere zwartwaardes in deze donkere scène uit Nosferatu dan de Samsung S95F (links). (Image credit: Future)

Eén ding dat duidelijk werd tijdens onze tests, is dat de LG G5 betere zwartwaardes biedt, zelfs in felverlichte omstandigheden.

Hoewel het Glare Free-scherm van de S95F effectiever weerspiegelingen wist te elimineren in onze testruimte (met felle verlichting van boven), waren de zwartwaardes hier niet zo diep als op de G5. Dit merkten we bijvoorbeeld bij het bekijken van een scène uit Nosferatu waarin Thomas 's nachts in het bos op een koets wacht. Hier wist de LG G5 diepe, inktzwarte zwartwaardes te leveren, terwijl alles er net iets grijzer uitzag op de S95F.

Bij het bekijken van fellere content, zoals de Wizard & I-scene uit Wicked, toonden beide tv's uitstekende zwartwaardes met meer dan genoeg diepte. Het geheel voelde wel iets minder driedimensionaal op de S95F dan op de G5 (hoewel beide natuurlijk geen 3D-tv's zijn). Elphaba's zwarte jurk had iets meer diepte op de LG G5. We zagen meer details en textuur op die tv dan op de S95F bij deze beelden.

Zelfs bij fellere content toonde de LG G5 (rechts) rijkere zwartwaardes dan de Samsung S95F (links), zoals te zien is bij de jurk van Elphaba in Wicked. (Image credit: Future)

Zwart-wit scènes uit Oppenheimer toonden, in zowel de Filmmaker- als Film-modus, opnieuw dat de G5 diepere zwartwaardes wist te bieden dan de S95F, al zaten ze hier wel dichter bij elkaar.

We hebben voor de tv's ook een soort simulatie opgezet van een huiskamer in de avond (met één lamp aan de zijkant van de ruimte aan). Onder deze omstandigheden wisten ze allebei een prachtig contrast en rijke zwartwaardes te leveren bij dezelfde metro-scène uit The Batman waar we het eerder over hadden. Ook hier was de LG G5 echter weer duidelijk de winnaar.

Conclusie

(Image credit: Future)

Wat uiteindelijk duidelijk werd voor ons tijdens deze vergelijking, is dat de Samsung S95F met zijn Glare Free-scherm duidelijk de beste keuze is als je een OLED TV zoekt voor in een felverlichte ruimte. Hij weet spiegelachtige reflecties effectiever te elimineren dan de LG G5 en dat is vooral belangrijk bij het bekijken van donkere films zoals The Batman en Nosferatu.

Je levert bij de Samsung S95F echter wel wat in op de zwartwaardes. Samsungs OLED TV weet nog steeds prachtige beelden te leveren, maar als je op zoek bent naar de meest accurate, diepe zwartwaardes, dan wint de LG G5.