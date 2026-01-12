Wordt deze nieuwe tv-trend de ondergang van OLED?

OLED wordt inmiddels al jarenlang over het algemeen door velen als de beste displaytechnologie gezien. Niet omdat het een perfecte technologie is, maar wel omdat het een aantal zeer grote voordelen heeft voor de kijkervaring ten opzichte van de meeste alternatieven. OLED creëert dankzij de manier waarop de technologie werkt, met zelfverlichtende pixels, ongelofelijk accurate zwartwaardes en een geweldig contrast. Ook kleuren zijn hier mooi levendig en details zien er scherp uit.

Het grootste probleem van OLED was tot vrij recent de maximale helderheid die zelfs de beste OLED TV's konden bereiken. Die was eerst redelijk beperkt, wat de verder prachtige OLED-schermen helaas wel wat onpraktischer maakte voor in felverlichte woonkamers. Dit helderheidsprobleem wordt inmiddels wel door steeds meer merken aangepakt en zo weten LG en Samsung inmiddels bijvoorbeeld verrassend felle beelden te creëren met de nieuwste versies van hun OLED-technologieën.

De felste OLED TV's zijn echter ook de duurste modellen, zoals de LG G5 en de Samsung S95F, en als je voor wat minder geld een felle tv in je woonkamer wil zetten, is mini-LED tot nu toe een uitstekend alternatief geweest. Zelfs middenklasse mini-LED-modellen weten in veel gevallen een hogere helderheid te bieden dan de meeste OLED TV's. Ze zijn over het algemeen dus meer geschikt voor in felverlichte ruimtes, maar ze genieten niet van de vrijwel perfecte zwartwaardes en het fantastische contrast van OLED.

Als OLED langzaamaan fel genoeg wordt en deze extra helderheid ook naar een betaalbaarder prijspunt komt, dan wordt het toch minder interessant om voor mini-LED te kiezen dan voor OLED, behalve dan als mini-LED ook een mooie upgrade krijgt. Laat dat nou net zijn wat RGB mini-LED is: een flinke upgrade voor mini-LED-technologie.

De technologie werd voor het eerst vertoond tijdens CES 2025 en Hisense was vorig jaar ook het eerste merk dat een RGB mini-LED TV op de markt bracht. RGB mini-LED gebruikt individuele rode, groene en blauwe LED-lampjes voor zijn achterverlichting, in plaats van alleen witte of blauwe verlichting. Dit zorgt ervoor dat je verschillende kleurfilters weg kan laten en daardoor kan genieten van een hogere helderheid en nog levendigere kleuren, plus ook een verbeterd contrast en diepere zwartwaardes. Waar OLED dus dichterbij mini-LED komt qua helderheid, komt RGB mini-LED wat dichter bij OLED in de buurt qua contrast en zwartwaardes. Maar is er dan ook een kans dat RGB mini-LED de titel van de beste displaytechnologie wint van OLED?

RGB mini-LED tot nu toe

RGB mini-LED-technologie zorgt fantastische kleuren, zoals je hier kan zien op de Hisense 116UX. (Image credit: Disney / Future)

Hisense en Samsung waren de enige merken die vorig jaar een RGB mini-LED TV op de markt hebben gebracht (al noemt Samsung de technologie Micro RGB). Dat waren echter gigantische tv's van alleen maar boven de 100-inch, zoals de Hisense 116UX. Dat model konden we ook al even in het echt bekijken tijdens een evenement en toen zagen we dus ook de enorm levendige kleuren en hoge helderheid die de technologie te bieden heeft. Zwartwaardes en contrast zagen er ook verrassend goed uit.

Af en toe merkten we echter wel een soort gloed om felle highlights heen, zoals we gewend zijn van (wat goedkopere) mini-LED TV's en zwart zag er ook hier en daar toch nog steeds wat meer als donkergrijs uit, zeker bij wat bredere kijkhoeken. De eerste RGB mini-LED-modellen waren misschien dus toch nog niet klaar om OLED's te verslaan, maar in 2026 gaan veel meer merken met de technologie aan de slag en zien we misschien verschillende verbeteringen.

Samsung noemt zijn versie dus Micro RGB en dat is ook de term waar LG voor heeft gekozen. TCL sluit zich dan weer aan bij de RGB mini-LED-benaming van Hisense. Al deze merken, en waarschijnlijk ook nog Sony, zullen dit jaar RGB mini-LED TV's op de markt brengen. Het zullen ook niet meer alleen gigantische tv's zijn, maar ook modellen die wat geschikter zijn voor de gemiddelde woonkamer. Zelfs fabrikanten die ook OLED TV's maken zijn dus geïnteresseerd in deze technologie. Maar wat moeten RGB mini-LED TV's nou nog doen om OLED van de troon te stoten?

Dit moet RGB mini-LED nog verbeteren

Als RGB mini-LED kans wil maken om OLED te verslaan, moeten het contrast en de zwartwaardes verbeterd worden. (Image credit: Blue Pixl Media)

RGB mini-LED is dus al een erg indrukwekkende displaytechnologie, maar OLED heeft nog steeds wel duidelijk het voordeel op het gebied van contrast en schermuniformiteit. OLED kan voor vrijwel perfecte zwartwaardes zorgen door zijn zelfverlichtende pixels gewoon uit te schakelen wanneer nodig, terwijl elke vorm van mini-LED alleen in de buurt kan komen met voldoende dimzones voor de achterverlichting.

In de praktijk vonden we de beperkingen van dit systeem met dimzones al minder opvallen bij bijvoorbeeld de Hisense 116UX dan bij veel gewone mini-LED TV's, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering. Schermuniformiteit, oftewel de mogelijkheid om een enkele kleur gelijkmatige kleur (zoals bijvoorbeeld zwart) weer te geven op het volledige scherm, is hetgeen dat deze technologie moet aanpakken om een kans te maken in de strijd met OLED.

Qua helderheid wint (RGB) mini-LED het al van OLED. De 116UX kan bijvoorbeeld een fullscreen helderheid van meer dan 1.000 nits bieden, terwijl het hoogste wat we bij OLED hebben gemeten zo'n 390 nits is (op de Samsung S95F). Het is dus vooral van belang dat er gewoon zoveel mogelijk dimzones worden gebruikt om die schermuniformiteit flink te verbeteren. Als deze tv's dat en gewoon de diepte van de zwartwaardes weten te verbeteren, dan is er een kans dat OLED wel te verslaan is.

Als de hoge helderheid van RGB mini-LED gecombineerd kan worden met diepere zwartwaardes, kan het contrast er mogelijk nog beter uitzien door de grotere lichtverschillen. Kleuren en texturen zien er daarnaast nu al goed genoeg uit om te kunnen concurreren met OLED.

Natuurlijk weten we niet of OLED misschien ook nog grote upgrades zal krijgen in de tijd die het duurt om de schermuniformiteit en zwartwaardes van RGB mini-LED te verbeteren. Of misschien wordt microLED eindelijk betaalbaarder om voor de consumentenmarkt te produceren. Die technologie biedt de voordelen van OLED, plus een hogere helderheid, betere energie-efficiëntie en in theorie ook een langere levensduur.

Hoe zit het met het prijsverschil?

(Image credit: Future)

Wat uiteindelijk vooral van groot belang is, is hoe al deze (verbeterde) technologieën geprijsd worden. Flagship OLED TV's zijn nog steeds erg prijzig, maar voor nu is het nog lastig om in te schatten hoe duur RGB mini-LED TV's in vergelijking zullen zijn. We hebben nog geen bevestigde prijzen gezien voor de kleinere formaten en de gigantische formaten die al op de markt zijn, zijn vanwege hun formaat alleen al enorm duur.

Als de nieuwe lichting RGB mini-LED TV's voor 2026 wat aangenamer geprijsd wordt dan de nieuwe flagship OLED's, dan kan de keuze wel eens erg lastig worden. Aan de ene kant zou het kunnen dat de technologie echter eerst nog wat duurder zou zijn, aangezien het nog vrij nieuw is, maar aan de andere kant willen sommige van deze bedrijven, die zelf geen OLED TV's maken (zoals Hisense) natuurlijk maar al te graag klanten overtuigen om voor RGB mini-LED te kiezen in plaats van OLED. Een lagere prijs helpt daar natuurlijk bij.