Zo gaat RGB mini-LED de wereld van premium tv's veranderen in 2026

Hoewel het nog net 2025 is, durven we nu al met vrij veel zekerheid te zeggen wat in 2026 de belangrijkste tv-technologie zal zijn: RGB mini-LED.

Op het moment van schrijven hebben al vijf fabrikanten van sommige van de beste tv's op de markt (TCL, Hisense, Samsung, LG en Sony) aangekondigd dat ze in 2026 nieuwe series van tv's met RGB mini-LED-technologie zullen lanceren. LG en Samsung hebben zelfs al vrij gedetailleerde informatie gedeeld over hun aankomende RGB mini-LED TV's vóór CES 2026. Tijdens die show zal de technologie ongetwijfeld een belangrijke rol spelen.

Er zijn overigens ook al een paar premium RGB mini-LED TV's op de markt gebracht, namelijk Hisense's 116-inch 116UX en Samsungs 115-inch MRE115MR95F, maar die kosten respectievelijk zo'n 24.000 euro en 28.000 euro. Dat zijn enorm hoge prijzen en ook enorm grote schermformaten, dus deze huidige RGB mini-LED TV's zijn waarschijnlijk nog niet echt in veel woonkamers verschenen om te laten zien wat de technologie te bieden heeft. Daar lijkt in 2026 echter snel verandering in te kunnen komen.

Kleiner en goedkoper

De informatie die we tot nu toe hebben gekregen, suggereert dat RGB mini-LED TV's in 2026 niet allen beschikbaar zullen worden gemaakt in meer gangbare formaten, maar ook voor veel lagere prijzen. Het worden misschien niet eens allemaal de meest premium modellen van de grote merken die deze tv's uit zullen brengen. Dat is goed nieuws als je op zoek bent naar een fantastische beeldkwaliteit, maar je niet de hoofdprijs wil betalen. Als de aankomende modellen dezelfde kwaliteitssprong ten opzichte van standaard LED TV's kunnen bieden als de modellen die nu op de markt zijn, maar dan dus ook voor een lagere prijs, dan worden dit zeer interessante tv's.

Als je nog niet eerder van deze technologie hebt gehoord, begin je je nu misschien toch wel af te vragen wat RGB mini-LED precies inhoudt en hoe het verschilt van andere populaire tv-technologieën op de markt. Hieronder lees je daar wat meer over.

Allerlei namen voor RGB mini-LED

Het eerste ding dat belangrijk is om te weten, is iets wat eigenlijk altijd gebeurt wanneer meerdere merken een nieuwe technologie adopteren: ze geven het allemaal een (net iets) andere naam. RGB mini-LED is dus ook niet de enige naam voor deze relatief nieuwe technologie. Dat is wel hoe Hisense de technologie noemde toen het de eerste tv met deze technologie op de markt bracht, maar Samsung en LG noemen het bijvoorbeeld weer 'Micro RGB' (wat je niet moet verwarren met Micro LED). Samsung en LG kozen voor die benaming om te benadrukken dat de LED-lampjes die ze gebruiken kleiner zijn dan de lampjes die Hisense in zijn eerste RGB mini-LED TV gebruikte. Dat moet mogelijk een betere controle over de belichting bieden.

Sony en TCL hebben officieel nog geen namen gedeeld voor hun versies van de RGB mini-LED-technologie, maar wat ze ook verzinnen, het gaat uiteindelijk om grotendeels dezelfde technologie. Er worden bij al deze tv's namelijk kleuren gecreëerd met behulp van individuele RGB-lichtbronnen, in plaats van door een groot wit of blauw licht door kleurfilters of Quantum Dot-lagen te schijnen (zoals bij LED TV's vaak het geval is).

Zo werkt het

Dit is nog niet eerder gedaan, omdat het proppen van losse rode, groene en blauwe LED-lampjes op de plaats waar voorheen gewoon één LED-lampje met een enkele kleur zat simpelweg niet bepaald makkelijk te doen was. De problemen die ontstaan bij het werken met zulke kleine onderdelen zijn ook deels de reden waarom de langverwachte Micro LED-technologie nog niet mainstream is. Als je rode, groene en blauwe LED-lampjes voor elke pixel van een Micro LED-scherm moet leveren, wat nodig is voor echte zelfverlichtende beelden, dan moet je met microscopische LED-elementen werken. Dat is gewoon lastig, maar die elementen zijn ook nog eens lastig te produceren en nog extreem duur om te produceren.

RGB mini-LED is dus eigenlijk een beetje een compromis. We krijgen hierbij nog steeds een aanpak voor het creëren van kleuren zonder kleurfilters (behalve eventueel voor subtiele kleurverschillen) aan de hand van losse rode, groene en blauwe LED-lampjes, maar er zijn geen losse RGB-LED-lampjes voor elke individuele pixel. In plaats daarvan worden de pixels verlicht door een systeem van 'optische units'. Daar zijn er minder van dan het totale aantal pixels, maar ze bestaan dus uit rode, groene en blauwe LED-lampjes die binnen optische lenzen geplaatst zijn. Het licht van deze RGB-units wordt dan verdeeld over de grotere hoeveelheid pixels van het volledige scherm.

Bij alle RGB mini-LED en Micro RGB TV's die tot nu toe aangekondigd of uitgebracht zijn, wordt er voor extra lichtcontrole ook nog gebruikgemaakt van lokale dimming voor de achterverlichting. Verschillende clusters van RGB mini LED-units kunnen verschillende sterkten van licht uitzenden aan de hand van wat er nodig is om de juiste beelden weer te geven. Dit zorgt voor een beter contrast, zeker wanneer zwart goed moet worden weergegeven. De zwartwaardes zijn echter sowieso al beter door het gebruik van de rode, groene en blauwe achterverlichting in plaats van alleen witte of blauwe verlichting in combinatie met kleurfilters. Er is hierbij namelijk een lagere kans dat licht de optische systemen van de tv betreedt wanneer dat niet de bedoeling is.

Voordelen voor beeldkwaliteit

Het grootste voordeel van RGB mini-LED-technologie is de verbeterde kleurweergave. LG claimt bijvoorbeeld dat zijn nieuwe Micro RGB TV's volledige dekking kunnen bieden voor zowel de DCI-P3- en Adobe RGB-kleurruimtes als de wat extremere BT.2020-kleurruimte. We hebben inmiddels ook al genoeg tijd doorgebracht met de bestaande RGB mini-LED TV's van Hisense en Samsung, plus prototypes van Sony's aankomende RGB mini-LED-modellen, om te zien dat elke variant echt kan zorgen voor meer pure, verfijnde en levendige kleuren, en dat allemaal met ook nog eens een flink hoge helderheid.

Voeg daar dan nog eens aan toe dat RGB mini-LED-technologie ook lijkt te zorgen voor bredere kijkhoeken dan standaard LED TV's (zeker bij de aankomende Sony-modellen), en het is meteen duidelijk waarom zoveel fabrikanten de nieuwe technologie nu omarmen. Het nieuws dat de technologie volgend jaar ook al wat goedkoper kan worden, maakt ons nog enthousiaster over de bredere uitrol van deze technologie.

De zorgen

Er zijn in dit vroege stadium van de RGB mini-LED-technologie nog wel wat zorgen over bepaalde aspecten. Aangezien de technologie bijvoorbeeld nog steeds vertrouwt op lokale dimming voor een deel van de lichtcontrole, is er nog steeds een mogelijkheid dat donkere scènes last hebben van 'backlight blooming' (een soort gloed om felverlichte elementen heen). Het systeem voor lokale dimming is niet altijd slim of precies genoeg om heel subtiel de randen van bepaalde zones van de achterverlichting in elkaar over te laten gaan. Dit was ook iets dat we merkten bij het gebruiken van Hisense's eerste RGB mini-LED TV.

Onze ervaringen met de eerste paar modellen op de markt suggereert ook dat fabrikanten de neiging hebben om de volledige potentie van hun nieuwe displays iets te graag te willen tonen. Content die niet echt bedoeld is voor extreme verlichting of kleurverschillen kan er hierdoor wat minder natuurlijk uitzien. Soms voelt het ook niet alsof alle kleuren goed met elkaar in balans zijn. Daarnaast wordt er ook maar weinig content gemastered om de voordelen van RGB mini-LED optimaal te benutten.

Het probleem waarbij de mogelijkheden niet optimaal benut worden door bestaande content is echter een probleem waar eigenlijk alle premium tv-technologieën van vandaag de dag last van hebben. Misschien zorgt de komst van RGB mini-LED dus juist voor een extra duwtje in de rug bij contentmakers om dit soort mogelijkheden wel beter te benutten.

RGB mini-LED: OLED-killer?

Het is ook interessant om te zien dat LG OLED nog steeds als zijn meest premium technologie beschouwt (of het in ieder geval zo positioneert) en niet de nieuwe Micro RGB-technologie. Misschien heeft dit meer te maken met LG's reputatie en ervaring als het gaat om OLED-displays, plus de connectie met de grote fabrikant van OLED-panelen: LG Display. Het kan echter ook betekenen dat LG zelf nog steeds onder de indruk is dat geen enkele technologie tot nu toe OLED kan verslaan, zelfs niet RGB mini-LED. Misschien zijn de zelfverlichtende pixels van OLED nog steeds onverslaanbaar op dit punt.

Het wordt nog interessant om te zien hoe Samsung zijn Micro RGB TV's positioneert ten opzichte van zijn OLED TV's van 2026. Zeker omdat Sony bijvoorbeeld juist een voorkeur lijkt te tonen voor (RGB) mini-LED als zijn meest premium technologie, ook al produceert het bedrijf ook OLED TV's en standaard LED TV's.

Of RGB mini-LED uiteindelijk nou de "OLED-killer" is of niet, het zal sowieso een goede ontwikkeling voor de tv-markt zijn dankzij de mogelijkheden die de extra helderheid en betere kleurweergave bieden (voor een lagere prijs dan OLED).