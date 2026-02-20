Hoe goed zijn TCL's nieuwe mini-LED TV's echt? Dit zeggen onze metingen

De aankondiging van nieuwe tv's werd dit jaar gedomineerd door toestellen met de nieuwste generatie RGB LED-technologie of nieuwe, helderdere OLED-schermen. TCL introduceerde daarentegen een nieuw soort technologie die het "SQD Mini LED" noemt en die wordt gebruikt in hun topmodel voor 2026, de TCL X11L.

Het idee achter SQD Mini LED is de superrijke kleurenvoordelen bieden van RGB, maar ook profiteren van alle vooruitgang van mini-LED-technologie. Hier volgt een kort overzicht van de verschillen tussen gewone mini-LED, SQD Mini LED en RGB Mini LED:

Alle drie de technologieën zijn in de basis lcd-panelen, wat betekent dat ze een raster van pixels met een kleurenfilter hebben en een reeks lampjes hierachter die door de pixels heen schijnen om het uiteindelijke beeld te creëren.

(Image credit: Blue Pixl Media)

Zowel gewone mini-LED als SQD Mini LED maken gebruik van een enkelkleurige achtergrondverlichting (blauw in het geval van SQD Mini LED, wit of blauw voor mini-LED in het algemeen). Alle mini-LED TV's hebben ook een quantumdotlaag over de pixels, een extra kleurenfilter om het kleurbereik te vergroten. Het verschil met SQD Mini LED is dat deze een geavanceerdere versie van quantumdots gebruikt, die zowel efficiënter zouden moeten zijn als een nog breder kleurbereik mogelijk moeten maken.

RGB Mini LED maakt gebruik van een meerkleurige achtergrondverlichting in plaats van een enkelkleurig licht. Elk lichtelement kan een enorm kleurengamma weergeven dankzij de afzonderlijke rode, groene en blauwe leds. Dit betekent dat het licht niet zo sterk gefilterd hoeft te worden, waardoor er geen quantumdotlaag nodig is. Het resultaat is een breed kleurengamma en een hoge efficiëntie.

Een RGB LED-paneel (Image credit: Future)

Zoals we hierboven al zeiden, maakt TCL dit jaar tv's met deze drie panelen. Het is wel onverwacht dat de flagship tv, de X11L, geen RGB Mini LED gebruikt, maar wel SQD Mini LED. We hebben met TCL over deze beslissing gesproken en zij zeggen dat SQD Mini LED hen in staat stelt om de sterkste contrastregeling te bieden met maximaal 20.000 dimzones en 10.000 nits helderheid. Tegelijkertijd moeten de tv dezelfde rijke kleuren leveren als RGB TV's.

Op zijn website beweert TCL dat SQD Mini LED 100% van het professionele BT.2020-kleurengamma zal weergeven, evenals een helderheid tot 10k nits, en nu hebben we dit op de tv zelf kunnen testen, en... onze cijfers zeggen iets anders.

Kleur

Laten we meteen beginnen met de kleur. De TCL X11L haalde niet alleen geen 100% van het BT.2020-kleurengamma, maar ook geen 100% van het DCI-P3-gamma.

We hebben gemeten dat hij in de Filmmaker Mode 91,8% van het BT.2020-kleurengamma en 97,7% van het DCI-P3-gamma haalde. We verduidelijken wel dat deze cijfers uitzonderlijk zijn voor een mini-LED TV. Vóór dit jaar haalden zelfs de duurste modellen meestal tussen 79% en 83% van het BT.2020-bereik. Dit is een indrukwekkende sprong voorwaarts.

Maar het DCI-P3-resultaat van 97%, dat eigenlijk het belangrijkste is omdat HDR daarin wordt uitgezonden, is hetzelfde als dat van de TCL C9K (CM9K in de VS). De nieuwe technologie heeft op dat gebied geen verbetering gebracht. Dit komt trouwens ook overeen met de Hisense U8QG van vorig jaar (97,5%), maar is wel iets hoger dan de Samsung QN90F (93,3%).

We hebben nog geen RGB TV's van dit jaar kunnen testen op hun kleurprestaties, maar we hebben wel de Hisense UX116 kunnen testen, die in 2025 is uitgebracht. Die scoorde 92,6% van het BT.2020-kleurengamma en 99,4% van het DCI-P3-gamma.

Ter referentie: de beste OLED TV's kunnen nu 100% van het P3-kleurengamma bereiken. De Samsung S95F bereikte dit resultaat in onze tests, de Sony Bravia 8 II haalde 99,9% en de LG G5 haalde 99,6%. Deze tv's presteren echter allemaal slechter in het BT.2020-bereik: de Samsung haalde 87,5%, de Sony 89,3% en de LG 80,3%.

Het is daarom indrukwekkend dat SQD Mini LED-technologie qua kleurbereik bijna gelijk is aan de RGB-technologie. We komen echter even terug op de claim van TCL over het kleurbereik, want die klopt niet met de realiteit.

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 SQD Mini LED RGB Mini LED QD Mini LED Kleurbereik 100% BT.2020 op de X11L 95-100% BT.2020 Gewoonlijk ~97% DCI-P3

Het is echter vermeldenswaard dat de kleurnauwkeurigheid op de X11L perfect is, waarbij het verschil tussen wat er wordt weergegeven en het ontvangen beeld in het bereik ligt dat niet meer waarneembaar is voor het menselijk oog.

Helderheid

Zoals je in de bovenstaande grafieken kunt zien, haalt de X11L bij lange na geen 10.000 nits in de modi die we gewoonlijk testen. In de Vivid-modus, die we niet standaard meten in onze testen, hebben we nu een waarde van 9.394 nits gemeten in een venster van 5%.

We verwachten altijd dat de Filmmaker Mode ver onder de opgegeven maximale helderheid blijft, vooral bij mini LED TV's waar het risico op lichtlekkage bestaat. Het doel van die modus is immers een weergave die zo dicht mogelijk bij het origineel zit.

Toch hadden we niet verwacht dat deze modus minder helder zou zijn dan de TCL C9K in zowel een 10% HDR-venster als een volledig scherm met 100% HDR. Zelfs premium OLED TV's scoren beter. In de Filmmaker Mode op volledig scherm was hij amper 20% helderder dan de Samsung S95F van vorig jaar.

De X11L is in de Vivid-modus aanzienlijk helderder dan alle OLED TV's, maar we raden die modus over het algemeen af omdat de kleuren onnatuurlijk ogen.

Het feit dat de X11L niet altijd verblindend helder is, is geen slechte zaak voor de beeldkwaliteit. Bovendien is het gebruikelijk dat verbeteringen in de weergave van zwarttinten gepaard gaan met beperkingen in de helderheid. We hebben nog niet gemeten hoe goed de tv omgaat met blooming en donkere tinten, dus daar komen we later op terug wanneer we de tv uitgebreider testen.

Het is wel interessant dat de nieuwe achtergrondverlichting niet heeft geleid tot een verblindend hogere helderheid in de praktijk. De Hisense 116UX RGB TV scoorde bovendien beter dan de TCL X11L SQD Mini LED TV qua helderheid.

(Image credit: Future)

SQD Mini LED: toch niet de revolutie waarop we hoopten

Wat hebben we hieruit geleerd? Om te beginnen, is dit geen volledige review. Cijfers vertellen slechts een heel klein deel van het volledig verhaal van een tv, zelfs als je alleen op de beeldkwaliteit focust. Blooming, schaduwdetails, scherpte, bewegingsweergave en nog veel meer factoren spelen een rol. Dit is nog lang geen definitief oordeel over de TCL X11L.

Maar gezien het feit dat TCL SQD Mini LED zo aanprijst en zelfs boven hun eigen RGB TV positioneert, willen we achterhalen of dat terecht is. In de BT.2020-kleurcijfers is het een grote verbetering ten opzichte van de vorige generatie mini-LED-technologie... maar thuis gebruiken we BT.2020 niet. We gebruiken DCI-P3, en in onze tests is er geen grote verbetering ten opzichte van de TCL C9K, noch wat betreft het P3-kleurbereik, noch wat betreft de nauwkeurigheid.

De helderheid is ook niet verbeterd in de modi die we aanraden in vergelijking met de bestaande mini-LED-technologie. Opnieuw moeten we ons afvragen: is dit echt de investering waard?

De TCL X11L kan een fantastische tv blijken te zijn, maar op basis van onze eerste metingen zijn we er niet zeker van dat het SQD Mini LED-paneel een grote verbetering is. Dat wil dus zeggen dat RGB TV's nog steeds de grootste tv-trend van 2026 lijkt te worden.