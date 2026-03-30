TCL brengt nieuwe mini-LED TV's naar Nederland en België

TCL heeft zonet meerdere nieuwe producten voor Nederland en België onthuld, die eerder dit jaar al op CES in Las Vegas zijn tentoongesteld. Vooral de nieuwe mini-LED TV's springen in het oog.

Drie nieuwe SQD-Mini LED TV's

Sinds de introductie van ’s werelds eerste QD-Mini LED TV in 2019 speelt TCL een belangrijke rol in de ontwikkeling van Mini LED-technologie. De nieuwe SQD-Mini LED TV’s vormen de volgende generatie, met verbeterde beeldkwaliteit en kleurweergave.

De flagship TCL X11L SQD-Mini LED TV Series combineert uitzonderlijke displayprestaties met immersive audio en een verfijnd design. Met tot 10.000 nits piekhelderheid, meer dan 20.000 dimming zones en ondersteuning voor tot 100% BT.2020 All Scenes Wide Color Gamut levert deze TV maximale impact, versterkt door Audio by Bang & Olufsen.

De C8L brengt de SQD-Mini LED ervaring naar het premium gezinssegment, met een groot scherm, minimalistisch design en cinema-level geluid. Met tot 6000 nits helderheid, 4.032 dimming zones en een 144Hz refresh rate zorgt deze TV voor vloeiende en meeslepende kijkervaringen.

De TCL C7L maakt grote schermervaringen toegankelijker met HDR tot 3000 nits, 144Hz met VRR en HDMI 2.1, én biedt een goede balans tussen film en responsive gaming.

Waar stijl en prestaties samenkomen

Voor wie geen concessies wil doen op het gebied van beeldkwaliteit of design, introduceert TCL de A400 Pro NXTVISION TV. Deze lifestyle TV integreert QD-Mini LED technologie in een ontwerp dat naadloos opgaat in moderne interieurs. Het unibody frame in licht walnoot en het matte HVA-paneel geven het scherm de uitstraling van ingelijste kunst, terwijl tot 448 dimming zones zorgen voor nauwkeurige controle over licht en contrast.

Nieuwe standaard voor RGB-Mini LED

Deze lente lanceert TCL ten slotte nog twee nieuwe RGB-Mini LED modellen in Europa. Dankzij RGB Precision dimming technologie wordt de volledige keten geoptimaliseerd - van RGB-chips tot scherm - wat resulteert in aanzienlijk betere licht- en kleurprestaties dan traditionele RGB-Mini LED TV’s.