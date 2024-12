Garmin Fenix 8 en Enduro 3 ontvangen software-update met grote bugfixes

Als je een van de nieuwste Garmin-horloges hebt, namelijk de Fenix 8, Fenix E of Enduro 3, dan wil je deze software-update niet missen. Die lost namelijk enkele grote problemen met de horloges op.

Het is de laatste tijd niet zo goed gegaan voor Garmin. Gebruikers worden al maanden geplaagd door crashes van hun wijzerplaten, terwijl de lancering van de Garmin Fenix 8 gepaard ging met een probleem waarbij het horloge uitviel bij contact met ijskoud water. Tot slot veroorzaakte een recente firmware-update voor de Forerunner-horloges problemen met het touchscreen en wifisynchronisatie.

De uitrol voor update 12.35 begon op 13 december en Garmin zegt dat momenteel 50 procent van de compatibele horloges hem al geïnstalleerd hebben. Dus wat is er nieuw en waarom is het slim om de update zo snel mogelijk te downloaden?

(Image credit: Garmin)

Garmin komt met meerdere fixes in de 12.35-update. Zo is er een oplossing voor “ontbrekende geluiden voor inkomende oproepen” en “alarmen die op stil worden gezet na de migratie van instellingen van de Fenix 7”, twee problemen die net zo vervelend zijn als ze klinken (of niet niet?). Je kunt de update downloaden zodra deze beschikbaar is op je horloge via de Garmin Express-app of de Garmin Connect-app.

De update verhelpt ook mogelijke crashes met de Map Manager op Garmin Connect, de statusknop van de Vistimer en meer. De stille alarmen en ontbrekende meldingen voor telefoongesprekken zijn zonder twijfel de belangrijkste fixes. Hieronder kan je de volledige release notes lezen:

Ontbrekende geluiden voor telefoongesprekken verholpen Alarmen die op stil werden gezet na migratie van Fenix 7 verholpen CIQ-app die niet afsloot met Palm Cover verholpen Probleem met CIQ-wijzerplaat na reset verholpen Probleem met statusknop van Vistimer verholpen Time-out probleem van Getijden-app verholpen Kans op crashes bij het openen van Map Manager in Garmin Connect Mobile verholpen Mogelijke crashes van ConnectIQ-app verholpen Workout Execution Score beperkt tot hardloop- en fietstrainingen Sensoren in Pairing Mode verschijnen nu bovenaan de zoeklijst