"Geen concept, maar het echte werk": ik zag de Dreame Cyber X robotstofzuiger trappen beklimmen én stofzuigen

Robotstofzuigers worden elk jaar geavanceerder en kunnen steeds meer schoonmaken zonder jouw tussenkomst. Zo zagen we al robotstofzuigers met een ingebouwde grijparm die rondslingerende voorwerpen, zoals sokken, aan de kant kunnen leggen. Dreame gaat nu nog een stapje verder met hun eerste robotstofzuiger die trappen kan beklimmen en die je ook echt kan kopen later dit jaar. Ik kon hem alvast in actie zien en hier lees je mijn eerste indrukken.

Niet echt een robotstofzuiger, maar een accessoire

(Image credit: Blue Pixl Media)

Deze trapklimmende robotstofzuiger heet de Dreame Cyber X, maar in de praktijk is dit niet echt een robotstofzuiger. De Cyber X is namelijk een accessoire voor de Dreame X60-serie, die op hetzelfde moment is aangekondigd en al eerder in de winkelrekken ligt. Als je alleen een Cyber X koopt, heb je eigenlijk gewoon een leeg omhulsel dat verder niets doet.

In de video hieronder zie je wat de Cyber X precies is en hoe hij werkt. Je ziet een Dreame X60 Pro Ultra Complete in de Cyber X rijden en dat is de stap die het langste duurt (zo lang dat ik me afvroeg of alles wel goed ging). Vervolgens gaat de Cyber X voor de trap staan, positioneert hij de rubberen kettingen in je juiste hoek en rijdt hij de trap op. Ik heb de demo een paar keer bekeken en hoewel de Cyber X niet altijd helemaal recht op de traptredes stond, reed hij wel altijd probleemloos naar boven en weer naar beneden. Wanneer hij niet op een trap rijdt, worden de rubberen kettingen rechtop gezet om plaats te besparen en botsingen te voorkomen.

Latest Videos From

Dreame Cyber X robotstofzuiger demo - YouTube Watch On

In een normaal scenario rijdt de robotstofzuiger bovenaan de trap uit de Cyber X en maakt hij de bovenverdieping schoon. Daarna rijdt hij terug in de Cyber X en gaat hij de trap af. Als je wil dat de dweil tijdens het schoonmaken gereinigd wordt, kan dat wel even duren. Dan moet de robotstofzuiger eerst weer in de Cyber X, de trap af, uit de Cyber X, in het schoonmaakstation, weer in de Cyber X en daarna de trap weer op. Het is natuurlijk wel zo dat dit allemaal automatisch gebeurt zonder jouw tussenkomst.

De Cyber X kan niet alleen de trap op en af, maar kan tredes ook schoonmaken. Dit zie je in de video wanneer hij de trap af gaat. Achteraan de Cyber X zitten twee uitklapbare borsteltjes die het vuil op de tredes naar binnen vegen zodat dit opgezogen wordt door de Dreame X60 Pro Ultra Complete. In de demo ging dit niet helemaal perfect, aangezien enkele traptreden werden overgeslagen. De trap dweil kan daarentegen niet (dat wordt misschien iets voor de volgende generatie). Volgens Dreame kan de Cyber X trouwens ook wenteltrappen beklimmen, maar hiervoor was geen demo.

Veel geld en veel ruimte

(Image credit: Blue Pixl Media)

Je moet er ook rekening mee houden dat deze hele constructie veel plaats inneemt. Op de foto hierboven zie je onderaan de trap het schoonmaakstation van de Dreame X60 Pro Ultra Complete en rechts daarvan het oplaadstation van de Cyber X. Ze kunnen dus niet "in elkaar" in het schoonmaakstation rijden, waardoor je hoe dan ook beide stations op de grond (en op dezelfde verdieping) moet kunnen plaatsen.

Dan heb ik het nog niet over de prijs gehad. De Dreame X60 Pro Ultra kost 1.499 euro en de Cyber X kost nog eens 1.199 euro. Voor deze combinatie ben je daarom bijna 3.000 euro kwijt. Je kan dan eigenlijk bijna even goed op elke verdieping een robotstofzuiger neerzetten als je woning twee verdiepingen heeft. De Cyber X werkt ook alleen maar met een robotstofzuiger uit de X60-serie, die momenteel bestaat uit de X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Master (1.599 euro), X60 Pro Ultra Matrix (1.699 euro) en X60 Pro Ultra Matrix Vision (1.799 euro).

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De Dreame Cyber X60 Ultra Complete is beschikbaar vanaf 5 juni, de andere drie modellen volgen in augustus 2026. De Cyber X is ten slotte te koop vanaf september.