LG's gigantische OLED-tv's krijgen eindelijk de upgrade waar we op wachtten

LG heeft een nieuwe versie van zijn prachtige Wallpaper evo-tv onthuld, met een gloednieuw OLED-paneel van 97 inch. Daarmee zou het zomaar een van de beste OLED-tv's voor grote woonkamers kunnen worden.

De tv werd onthuld tijdens de bekendmaking van de CES 2027 Innovation Awards, waar de LG OLED evo 97-inch Wallpaper TV een onderscheiding in de wacht sleepte. En de specificaties zien er bijzonder veelbelovend uit.

De 97-inch Wallpaper TV is overigens niet de enige nieuwe luxetelevisie van LG. Tijdens dezelfde awards dook ook de LG Signature OLED T6 op, een nieuwe 77-inch uitvoering van LG's transparante OLED-tv. Het is alleen nog niet helemaal duidelijk wat er precies is vernieuwd. We weten wel dat de tv nog steeds beperkt is tot 60Hz en waarschijnlijk een aanzienlijk lagere helderheid heeft. Toch blijft het een indrukwekkend staaltje technologie. We hebben eerdere modellen zelf in het echt gezien en kunnen bevestigen dat zo'n transparante tv ontzettend gaaf is.

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(Image credit: LG)

LG OLED evo 97" Wallpaper TV: belangrijkste specs

De evo-tv heeft het modelnummer 97W7 en beschikt over een 97-inch 4K-scherm dat strak tegen de muur kan worden gemonteerd. Om het slanke ontwerp te behouden, zijn er geen aansluitingen in het scherm verwerkt. In plaats daarvan maakt LG gebruik van zijn draadloze Zero Connect-systeem, dat geen kwaliteitsverlies oplevert.

Het paneel zou een piekhelderheid van 4.000 nits bieden, met 83 procent dekking van de BT.2020-kleurruimte en een reflectiewaarde van slechts 1,1 procent. Daarmee lijken de prestaties vergelijkbaar met die van de kleinere uitvoeringen van de LG G6. De 97-inch versie van dat model gebruikt echter nog hetzelfde paneel als in 2022, waardoor de helderheid, kleurweergave en anti-reflectie achterblijven.

De nieuwe tv ondersteunt 165Hz met variabele refresh rate (VRR) en beschikt over Gallery+, een feature waarmee je kunstwerken op het scherm kunt tonen. Daarnaast is er een virtueel 11.1.2-kanaals surroundsoundsysteem aanwezig.

De volledige specificaties, prijs en beschikbaarheid zijn nog niet bekend, maar de nieuwe evo 97W7 belooft iets bijzonders te worden. Bovendien zal dit OLED-paneel ongetwijfeld ook in andere LG-tv's verschijnen. Voor liefhebbers van grote televisies met een ruim budget belooft 2027 een interessant jaar te worden.