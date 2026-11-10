Philips onthult dual-mode gaming monitor die keuze biedt tussen 5K/180Hz en QHD/360Hz

De Philips Evnia 27M2D5901A is een 27-inch Dual Mode gaming-monitor waarmee gebruikers eenvoudig wisselen tussen gedetailleerde 5K-beelden en snelle QHD-prestaties.

De Philips Evnia 27M2D5901A combineert een Fast IPS-paneel met Dual Mode-technologie. Hiermee kunnen gebruikers eenvoudig schakelen tussen 5K-resolutie voor gedetailleerde beelden en QHD-resolutie met een verversingssnelheid tot 350 Hz. Voor een meeslepende game-ervaring beschikt de monitor daarnaast over geïntegreerde RGB-verlichting en AI-geoptimaliseerde Ambiglow. Met AmbiScape breiden gebruikers de lichteffecten bovendien uit naar Matter-compatibele slimme verlichting.

5K-details of QHD-snelheid met Dual Mode

Verschillende games vragen om verschillende scherminstellingen. Dankzij de Dual Mode-technologie schakelen gebruikers eenvoudig tussen 5K-resolutie met een verversingssnelheid tot 180 Hz en QHD-resolutie met een verversingssnelheid tot 350 Hz.

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In de 5K-modus biedt de monitor een resolutie van 5120 x 2880 met een verversingssnelheid van 165 Hz, die overklokbaar is tot 180 Hz. De hoge pixeldichtheid op het 27-inch scherm zorgt voor scherpe texturen, teksten en interface-elementen. Daarmee is deze modus geschikt voor games met veel visuele details, contentcreatie en dagelijks werk.

Wanneer snelheid belangrijker is, biedt de QHD-modus een resolutie van 2560 x 1440 met een verversingssnelheid van 330 Hz, die overklokbaar is tot 350 Hz. De hogere verversingssnelheid zorgt voor vloeiende bewegingen tijdens snelle en competitieve games. Beide modi zijn beschikbaar op dezelfde monitor, zodat gebruikers eenvoudig kunnen wisselen op basis van hun game of werkzaamheden.

Sfeervolle verlichting met AI-geoptimaliseerde Ambiglow en AmbiScape

De Philips Evnia 27M2D5901A zorgt met AI-geoptimaliseerde Ambiglow voor extra sfeer tijdens het gamen. De technologie creëert een zachte lichtgloed rondom de monitor, waarbij gebruikers uit vrijwel iedere kleur kunnen kiezen. Zo krijgt de gaming-setup extra diepte en sfeer.

Met Philips Evnia Precision Center breiden gamers de sfeerverlichting uit naar de rest van de ruimte. Via AmbiScape stemmen ze Matter-compatibele slimme verlichting af op de monitor. Zo zorgen AI-geoptimaliseerde Ambiglow en AmbiScape samen voor een sfeervolle gaming-setup waarin de verlichting op elkaar is afgestemd.

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Eén monitor voor gaming, contentcreatie en werk

Via USB-C met maximaal 96 W Power Delivery kunnen gebruikers een compatibele laptop met één kabel aansluiten en tegelijkertijd opladen. De aansluiting verzorgt ook de overdracht van beeld en data. Dankzij de geïntegreerde KVM-switch bedienen gebruikers bovendien twee aangesloten apparaten met hetzelfde toetsenbord en dezelfde muis.

Tot slot zorgt de SmartErgoBase voor extra gebruikscomfort, met een hoogteverstelling van 130 mm en de mogelijkheid om het scherm te kantelen, draaien en 90 graden te roteren.

De Philips Evnia 27M2D5901A is vanaf december verkrijgbaar tegen een adviesprijs van 799 euro.