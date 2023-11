Deze laptop van 99 euro is zelfs tijdens Black Friday geen goede deal

Tijdens Black Friday zie je natuurlijk heel veel deals voorbijkomen. Sommige deals zijn fantastisch, andere zijn prima, en dan heb je nog die deals waaruit het duidelijk is dat een retailer gewoon hun oude stock kwijt wil tegen een lage prijs.

We hebben al eerder een artikel geschreven over laptops die je tijdens Black Friday moet mijden als de pest, maar de deal die we nu hebben gevonden is nog wel de slechtste deal ooit.

Mediamarkt verkoopt de PEAQ PNB C151V voor slechts 99 euro, terwijl de adviesprijs normaliter rond de 279 euro ligt. Het is overigens nooit een goed teken als een retailer exclusief een product verkoopt, en al helemaal als dat product een budgetmerk is.

De PEAQ PNB C151V heeft een Intel Celeron N4020-processor, een ingebouwde Intel UHD Graphics 600-videokaart, 4GB RAM en een 128GB SSD. Daarnaast heeft de laptop alle gebruikelijke zaken zoals Wi-Fi, Bluetooth en een aantal USB-ingangen en een 3,5mm-audiopoort.

Blijf kritisch

Tijdens Black Friday kom je vaak deals tegen die bijna te goed om waar te zijn, en dat komt omdat dit meestal ook het geval is. In het geval van de PEAQ PNB C151V betaal je slechts 99 euro voor een 15,6 inch laptop, maar je kan je meteen ook afvragen waarom je nog geen 100 euro moet neerleggen.



Als je verder leest in de beschrijving, zie je vaak teksten die zijn geschreven om je te overtuigen om de laptop te kiezen. Sorry hoor, maar de benaming van deze PEAQ-laptop als een 'krachtige laptop' is simpelweg niet waar. Deze laptop is voorzien van de Intel Celeron N4020-processor die volgens MediaMarkt zorgt voor een 'soepele en responsieve' ervaring. Dit kan wellicht kloppen als er werkelijk niets op de laptop staat, maar ik betwijfel het ten zeerste.



En weer komen we terug op de befaamde 4GB RAM waar veel budgetlaptops mee pronken. Als je een 'nieuwe' Chromebook koopt met 4GB RAM dan kan je er nog mee wegkomen, maar dat komt voornamelijk omdat ChromeOS (het besturingssysteem van Chromebooks) in principe niets meer is dan een veredelde smartphone. Windows heeft veel meer kracht en werkgeheugen nodig om goed te draaien en dat is simpelweg niet mogelijk met slechts 4GB RAM.

Geschikt voor scholieren?

Deze laptop wordt aangeraden als een laptop voor de middelbare scholier. Zo beschikt de PEAQ PNB C151V ook over het Windows besturingssysteem in S-modus waar S staat voor Security. Het idee hierachter is dat je alleen programma's kan installeren uit de Windows Store wat de kans op virussen een stuk kleiner maakt. Dit kan je overigens ook gewoon uitzetten, maar dit voelt niet aan als een laptop voor een middelbare scholier.

Als een scholier een YouTube-video zou kijken, of een playlist opzet tijdens het maken van huiswerk, dan is de kans al groot dat de laptop kuren krijgt. Zelf heb ik een PEAQ-laptop gekocht toen ik begon aan mijn HBO-opleiding (heel wat jaartjes geleden) en het duurde nog geen maand totdat de laptop begon te piepen en kraken. In de 12 jaren sinds ik begon is PEAQ nou niet bepaald een bekende naam geworden...



Je hoeft echt niet de hoofdprijs te betalen voor een laptop met betere specificaties, maar meer dan 100 euro gaat het wel zeker worden. Als je niet veel wil betalen, maar wel een snelle laptop wilt hebben, dan zijn er genoeg goede Chromebooks te vinden voor een spotprijsje die een stuk beter zijn dan deze laptop. Ga wel gewoon voor minstens 8GB RAM, want anders moet je volgende Black Friday weer een nieuwe laptop kopen.

Hieronder vind je dan ook een aantal budgetvriendelijke laptops met goede Black Friday-deals, maar bekijk vooral ook ons volledige overzicht van de beste Black Friday laptopdeals in het algemeen als je op zoek bent naar iets met wat meer kracht of gewoon naar nog meer opties.

Zie je hieronder geen deals? Schakel dan je adblock uit en vernieuw de pagina.

Asus X515 van €579 voor €449 [NL, QWERTY] Deze 15,6-inch laptop van Asus is geschikt voor gemiddeld kantoor- en schoolwerk dankzij een 11e generatie Intel Core i5-processor en 8GB RAM. Hij heeft ook een ruime interne opslag van 512GB.

Asus X515 van €549 voor €379 [BE, AZERTY] Deze 15,6-inch laptop van Asus is geschikt voor lichtkantoor- en schoolwerk dankzij een 11e generatie Intel Core i3-processor en 8GB RAM. De interne opslag van 256 GB is daarnaast voldoende voor de gemiddelde gebruiker.

Acer Chromebook Spin 314 CP314 van €449 voor €279 [NL, QWERTY] De 14 inch Chromebook Spin van ACER is een ideale laptop-tablet hybride voor werk onderweg en school/kantoor, en natuurlijk voor de nodige film of serie.

Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 van €329 voor €233 [BE, AZERTY] Deze compacte Chromebook van 14 inch krijgt meer dan 100 euro korting. Ondanks zijn lage prijs heeft hij toch 8 GB RAM en 128 GB opslag. Een touchscreen is er dan weer niet.

Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 van €299 voor €169 [NL, QWERTY] Ook in Nederland is de Chromebook IdeaPad Slim 3 in de aanbieding. Hier gaat het wel om een zwakkere versie met 4 GB RAM en 64 GB opslag. Verwacht daarom geen topprestaties.