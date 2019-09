Google Assistant gaat voortaan minder afluisteren

Na het afluisterschandaal van Google Assistant heeft de zoekgigant besloten om enkele aanpassingen door te voeren. Voortaan krijg je meer controle over de spraakassistent en je audiofragmenten.

Niet alleen Google, maar ook Amazon en Apple hebben toegegeven dat zij menselijke werknemers inzetten om audiofragmenten van hun spraakassistenten te analyseren. Het einddoel hier was de software verbeteren zodat spraakinvoer correct werd geïnterpreteerd. Gebruikers waren echter niet op de hoogte dat hun audio door andere mensen werd beluisterd.

Het grootste probleem waren de audiofragmenten die per ongeluk werden opgenomen zonder dat de spraakassistent was opgeroepen. Op die manier werd er soms privé-informatie opgenomen en naar de bedrijven gestuurd. Die data werd wel meteen verwijderd en niet getranscribeerd, maar dat was voor velen niet voldoende.

Google gaat daarom enkele wijzigingen doorvoeren aan de manier waarop informatie van Google Assistant wordt verwerkt.

De assistent gaat ten eerste minder audio opslaan en het beleid van de menselijke werknemers transparanter maken. De optie om spraakopnames op te slaan en te laten analyseren was altijd al aanwezig. Daar konden gebruikers beslissen of hun opnames gebruikt werden om de kwaliteit van de transcripties te verbeteren.

Google voegt hier nu een extra lijntje tekst toe. Daar wordt uitgelegd dat audiofragmenten geanalyseerd kunnen worden door mensen en gebruikers moeten aanvinken of zij dit willen of niet. Als deze optie niet is aangevinkt, dan komt je audio dus niet langer terecht bij menselijke Google-werknemers.

Luister goed

Als je je zorgen maakt om conversaties die Google Assistant per ongeluk opneemt, dan is hier ook een optie voor. Je kan namelijk de "wake word" gevoeligheid aanpassen, zodat je smart speakers meer/minder moeite hebben om de woorden "Hey Google" te registreren.

Dit zijn tot slot stuk voor stuk welkome aanpassingen. Nu kunnen we alleen maar hopen dat ook Amazon en Apple dergelijke stappen gaan ondernemen zodat we zelf kunnen beslissen wat er met onze audio gebeurt.

Via 9to5Google