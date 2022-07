iOS 15.6 is nu te downloaden: handige nieuwe functie en bug-oplossingen

Nu iOS 16 er bijna is, verwachten we niet al te veel meer van iOS 15, maar een mogelijk laatste update is zojuist geland in de vorm van iOS 15.6. Deze bevat zowel een nieuwe functie als een aantal fixes.

Zoals gebruikelijk is er ook een software-update voor iPad uitgebracht, iPadOS 15.6. De veranderingen zijn in beide gevallen hetzelfde.

De belangrijkste functie wereldwijd is de mogelijkheid om live sportwedstrijden die al bezig zijn opnieuw te starten, terug te spoelen, te pauzeren en snel vooruit te spoelen vanuit de TV-app. In de Benelux hebben we hier echter geen voordeel van, omdat dergelijke sportwedstrijden niet in de app getoond worden.

Verder bestaat de iOS 15.6 en iPadOS 15.6 update voornamelijk uit het oplossen van bugs. Het gaat onder meer om een oplossing voor een probleem waarbij in Instellingen wordt aangegeven dat de opslagruimte van het apparaat vol is, ook als dat niet het geval is, een oplossing voor een probleem waarbij braille-apparaten mogelijk langzamer gaan werken of niet meer reageren bij het navigeren door tekst in Mail en een oplossing voor een probleem in Safari, waarbij een tabblad kan terugkeren naar een vorige pagina.

Ben je deze problemen tegengekomen, is het dus goed om de update zo snel mogelijk te downloaden en installeren.

Zoals gewoonlijk bevat de update echter ook beveiligingspatches, dus zelfs als je geen last hebt gehad van deze bugs en de update van de tv-app niet belangrijk vindt, raden we je toch aan om deze zo snel mogelijk te downloaden om je apparaat veilig te houden.

De update is (als het goed is) nu beschikbaar voor alle apparaten die hiervoor in aanmerking komen, waaronder alles waarop iOS 15 of iPadOS 15 kan draaien. Concreet gaat het om de iPhone 6S en hoger aan de iPhone-kant, de iPad mini 4 en later, iPad Air 2 en later, iPad 5e generatie en later, en alle iPad Pro-modellen aan de tablet-kant.

Je kan de nieuwste update vinden via Instellingen > Algemeen > Software-update (als je niet automatisch gevraagd wordt om hem te downloaden). Is de update niet zichtbaar, check dan later of morgen nog eens: het kan even duren voor hij op elk Apple-apparaat beschikbaar is.

Analyse: volgende halte is iOS 16

Aangezien iOS 15.6 ongeveer twee maanden na iOS 15.5 (opens in new tab) komt, zou dit wel eens de laatste versie van iOS 15 kunnen zijn die we krijgen. iOS 16 wordt over ongeveer twee maanden in september verwacht.

Het is mogelijk dat we een maand of wat later een iOS 15.7 zullen zien, maar we rekenen er niet op. Hoe dan ook is iOS 16 vrijwel zeker de volgende grote update.

Wat mag je van die grote update verwachten? Nou, Apple heeft iOS 16 al aangekondigd en bèta's van de software gelanceerd, dus we weten al veel over wat we gaan krijgen. Dit omvat aanpasbare vergrendelschermen, verbeterde meldingen, een 'Undo send'-functie voor Berichten, verbeteringen aan de Focus-modus, een opnieuw ontworpen Home-app en nog veel meer.

In principe is dit een update die het verdient om een separaat nummer te krijgen en eentje die je dus sowieso wilt downloaden. De update lijkt verder een aanzienlijk grotere update dan Android 13, die later dit jaar wordt verwacht.