Instagram's nieuwste functie laat zien met wie je het minste contact hebt

Instagram viert dit jaar zijn tiende verjaardag, en als je het platform minstens vijf jaar gebruikt dan is de kans groot dat je een aantal accounts volgt die niet meer zo relevant voor je zijn.

Mocht je veel mensen volgen, dan kan het zijn dat je niet precies weet om welke accounts het gaat. Om je te helpen hier meer inzicht in te krijgen, heeft het sociale platform een nieuwe Categorieën functie uitgerold. Deze functie helpt je om de accounts die je volgt door te nemen, en te zien met welke je het minste interactie hebt.

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutrFebruary 6, 2020