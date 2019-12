Instagram pakt nepnieuws en cyberpesten aan

Instagram heeft aangekondigd dat ze hun programma voor het controleren van nieuws wereldwijd uit gaan breiden.

"Vandaag breiden we ons fact-checking programma wereldwijd uit om fact-checking organisaties over de hele wereld in staat te stellen desinformatie op ons platform te beoordelen en te rangschikken." Zo laat Facebook weten in een nieuwsbericht op hun website.

Instagram zal nieuws dat wordt herkend als nepnieuws niet meer in het Overzicht tonen en het van hashtag-pagina's verwijderen. Ook zal het als nepnieuws gelabeld worden. De gedachte hierachter is dat gebruikers op deze manier zelf kunnen bepalen wat ze lezen, vertrouwen en delen. Zodra ze deze labels hebben aangebracht zal dit wereldwijd te zien zijn op het platform, dus in de nieuwsfeed, het profiel, de Insta stories en de DM's (direct messages).

"We gebruiken image matching technologie om meer voorbeelden van deze inhoud te vinden en zo het label toe te voegen, dit helpt de verspreiding van misinformatie te verminderen. Bovendien, als iets vals of gedeeltelijk vals wordt beoordeeld op Facebook, zullen we vanaf vandaag automatisch identieke inhoud labelen als dat is gepost op Instagram".

Overigens geldt dit niet voor politici, zij mogen nog wel misinformatie delen, in het belang van vrijheid van meningsuiting. Daarnaast zal nepnieuws in Nederland op het sociale media platform ook niet worden gecheckt, omdat Facebook hier simpelweg geen factcheckers heeft. Voorheen had het Amerikaanse bedrijf twee partners die berichten controleerde op onjuistheden, Nieuwscheckers en Nu.nl, maar zij zijn ermee gestopt.

Gebruikers krijgen een waarschuwingsbericht als hun reactie wordt aangemerkt als beledigend. (Image credit: Instagram)

Ook maakt het populaire platform bekend dat ze zich gaan verweren tegen online pesters. Ze introduceren een nieuwe functie die gebruikers laat weten als ze een reactie hebben geplaatst "die als beledigend wordt ervaren" onder een foto of een video.

De meldingen worden aangestuurd door een nieuwe AI die hier speciaal voor is ontwikkeld. Hij werkt als volgt; door het vergelijken van bijschriften in een database met andere bijschriften die aangemerkt zijn als pestgedrag. Gebruikers moeten eerst langs een waarschuwing voordat de post kan worden geüpload.

De notificatie blokkeert gebruikers niet helemaal van het plaatsen van potentieel beledigende bijschriften, maar met het ontwerp hoopt Instagram dat gebruikers twee keer zullen nadenken over wat ze willen zeggen voordat ze iets plaatsen. Zij krijgen vervolgens de keus uit drie opties: het bewerken van het bijschrift, meer leren of het bijschrift plaatsen.

Het sociale media platform hoopt dat de functie het online pesten zal verminderen, en dat gebruikers leren wat het platform niet toestaat, of wanneer ze met hun gedrag hun account op het spel zetten.

De nieuwe functie volgt een vergelijkbare verandering op die Instagram in juli introduceerde, toen ze gebruikers informeerde over hun opmerkingen die als gemeen werden bestempeld. Instagram zegt dat het nut heeft gehad, om gebruikers te stimuleren om hun woorden te heroverwegen.

De aanmerk functie wordt vanaf vandaag uitgerold in een aantal geselecteerde landen, voordat het volgend jaar wereldwijd uitgebreid wordt. Instagram heeft nog niet bekendgemaakt welke landen de update als eerste zullen ontvangen.