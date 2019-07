Instagram onderneemt actie tegen cyberpesten

Iedereen die de app Instagram gebruikt heeft weleens te maken gehad met online pesten, direct of indirect, en de sfeer wordt er niet beter op. Online zijn mensen veel mondiger, ze durven meer en gaan steeds verder in hun reacties om iemand het leven zuur te maken. Waarschijnlijk omdat ze denken dat er geen consequenties aan verbonden zijn.

Maar als het aan CEO van Instagram, Adam Mosseri ligt komt daar binnenkort verandering in. Hij heeft liever een paar gebruikers minder, dan dat hij de pesters vrij spel geeft.

Kunstmatige intelligentie

Als je als Instagram-gebruiker een gemene reactie tegenkomt, op je eigen account of op die van een ander, dan is het mogelijk dit te rapporteren of de gebruiker te blokkeren. Maar, zoals Adam ook zegt wordt er in de praktijk maar weinig gebruik van gemaakt. De reden dat iemand een gemene reactie niet rapporteert of de gebruiker blokkeert, is omdat ze bang zijn dat het dan nog meer escaleert. En daarom is Instagram dus op zoek gegaan naar een andere maatregel om het cyberpesten tegen te gaan. Het antwoord; kunstmatige intelligentie.

Instagram zet Artificial Intelligence in door middel van een tool. En dat werkt als volgt, zodra de AI vermoedt dat iemand een gemene reactie wil plaatsen, krijgt hij of zij de vraag: 'Weet je zeker dat je deze reactie wilt plaatsen?'

Dit geeft de gebruiker de kans om na te denken over hun reactie, om te reflecteren, en hun reactie te verwijderen. Het geeft de gebruiker dus de mogelijkheid om twee keer na te denken voordat ze hun gemene opmerking plaatsen. En uit eigen onderzoek van Instagram blijkt dat de meerderheid van de mensen die deze vraag krijgen, hun reactie intrekt of anders formuleert zodat het niet kwetsend is voor de persoon achter de foto.

Image: Instagram (Image credit: Instagram)

Hoewel dit dus al heel effectief kan zijn in het tegengaan van online pesten, kan er natuurlijk nog meer gedaan worden. Zo dacht Instagram ook en dus hebben ze nog een tool ontwikkeld om de pesters de mond te snoeren.

Restrict tool

Voorheen hadden we het over gebruikers die te maken krijgen met cyberpesten, en dit niet durven te rapporten vanwege angst voor escalatie. Die angst neemt Instagram nu weg met de tool Restrict. Hiermee kunnen gebruikers de account van de pestkoppen blokkeren, zonder dat de pesters hiervan af weten.

Als je iemand hebt geblokkeerd of beperkt zoals Instagram het noemt, met deze tool dan kan de persoon nog wel reacties plaatsen onder je foto, maar hij of zij is dan de enige die deze reacties ziet. Je kunt de reacties wel zichtbaar maken voor anderen. Mensen die je op beperkt hebt gezet kunnen niet zien dat jij actief bent op de app en zien ook niet of je hun persoonlijke berichten (DM's) hebt gelezen.

Adam Mosseri benadrukt hiermee dat het zijn verantwoordelijkheid is om van Instagram een veilige plek te maken en hij belooft dat het bedrijf zal blijven werken aan het probleem.