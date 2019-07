Instagram verbergt het aantal likes van een foto

Het is een van de meest prominente functies op Instagram, het zichtbare aantal likes op een foto. Het is de tool, naast het aantal volgers, waar een influencer zijn of haar klanten mee binnenhaalt. Hoe meer volgers en hoe meer likes op je foto, hoe groter je bereik en dan komen de bedrijven vanzelf op je af om een van hun producten te promoten.

Of de influencer marketing hiermee in gevaar komt is nog de vraag, maar enige invloed zal het zeker wel hebben. Instagram lijkt daar geen boodschap aan te hebben en is inmiddels het verbergen van het aantal likes aan het uitrollen naar meerdere landen.

In mei begonnen ze in Canada met de test, waarmee de gebruikers zelf wel kunnen zien hoeveel likes ze krijgen op een foto, maar voor anderen wordt dit onzichtbaar. Zowel op het nieuwsoverzicht, de profielen en de permalink pagina's is dit vanaf nu niet meer zichtbaar.

Inmiddels is de test uitgebreid naar Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Ierland en Brazilië. Hoe dit is ontvangen bij Instagram-gebruikers heeft het platform nog niet laten weten.

Wanneer de update naar de Benelux komt is nog niet bekend, maar maak je geen zorgen Instagram zal je van tevoren informeren. Door middel van een bericht bovenin je nieuwsoverzicht wordt je op de hoogte gebracht van de verandering.

Via een speciaal bericht brengt Instagram je op de hoogte van de verandering (Image credit: Instagram)

Sociale druk

Instagram is al langer bezig om het social media platform een plek te maken waar het draait om positiviteit. Eerder lieten ze weten dat ze twee nieuwe tools hebben ontwikkeld om het cyberpesten tegen te gaan. En met het verbergen van het aantal likes op een foto wil Instagram ervoor zorgen dat er minder concurrentie heerst onder de gebruikers.

Zo vertelt Mia Garlick, woordvoerder van Facebook en Instagram in Australië en Nieuw-Zeeland:

"We hopen dat deze test de druk weghaalt die gebruikers kunnen ervaren bij het aantal likes dat een foto krijgt. Zo kun je je focussen op het delen van je favoriete foto's."