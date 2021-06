Instagram maakt posten op desktop binnenkort mogelijk

In de 11 jaar dat Instagram bestaat, kunnen gebruikers enkel foto's en video's op het platform posten via de mobiele app. Hier kan snel verandering in komen, aangezien Instagram de optie voor het plaatsen van content via je desktop test.

"We weten dat veel mensen Instagram gebruiken via hun computer. Om deze ervaring te verbeteren, testen we de mogelijkheid om posts te creëren via de desktopbrowser", aldus een woordvoerder van Instagram.

Matt Navarra, een socialmedia-adviseur, is betrokken bij de test en deelt enkele screenshots op Twitter. Hierdoor hebben we een beeld van hoe de nieuwe functie eruitziet op desktop.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyOJune 24, 2021 See more

Verwacht nog niet dat desktopondersteuning snel naar Instagram zal komen. De gebruikers die bij de test betrokken zijn, kunnen tot nu toe alleen foto's en video's op hun hoofdfeed plaatsen en nog geen Instagram Stories of Reels maken.

Het is niet onmogelijk om al foto's te uploaden vanaf een pc naar Instagram, maar het is nogal een gedoe. Je moet namelijk third-party apps op je computer downloaden. De eigen functionaliteit van Instagram zou het gebruik van de ervaring dus moeten stroomlijnen.