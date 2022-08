Instagram wil 9:16 foto's introduceren in je feed

Instagram’s obsessie met TikTok heeft een dieptepunt bereikt. Volgens mij weten ze bij Instagram zelf niet meer wat voor product ze hebben. Zo hebben ze een nieuw plan om foto’s in 9:16 te introduceren in je feed. Hopelijk wordt dat een optie en geen verplichting.

Instagram CEO Adam Moserri onthulde het nieuwe plan voor het fotoformaat tijdens een recente Ask Me Anything (gespot door The Verge (opens in new tab)).

Moseri legde uit dat je op dit moment verticale video's in je feed kunt hebben (we zien bijna niets anders), maar je kunt geen lange foto's hebben op Instagram: "Dus we dachten dat we er misschien voor moesten zorgen dat we ze allebei gelijk behandelen."

Het feit dat verticale Reels al ons hele scherm in beslag nemen is blijkbaar nog niet genoeg. Je ziet bijna geen foto’s meer op de app die ooit in het teken stond van fotografie. Op dit moment is de interface van Instagram bijna identiek aan TikTok.

Meta is niet bang om het platform te veranderen. Gebruikers kunnen nu door blijven swipen door een eindeloze videofeed met af en toe een fotootje hier en daar. Als je geluk hebt, kan je nog de oude vertrouwde 4:3 foto’s vinden, maar meestal is het video na video na video.

Landschapsmodus

Als je foto’s online zet met een 9:16 beeldverhouding, dan ontbreekt er zoveel beeld. De meeste fotografen, en hopelijk ook de meeste smartphonegebruikers, maken voornamelijk foto’s in landschapsmodus.

Als Instagram erop aandringt om verticale foto's toe te voegen, en dat is overduidelijk de bedoeling, dan kunnen ze tenminste de gebruikers de mogelijkheid bieden om foto’s in landschapsmodus te kunnen uploaden. Deze foto’s kunnen alsnog verticaal in de feed verschijnen, maar als je je scherm 90 graden draait dan zie je de foto in zijn ‘volle glorie’.

Instagram en Mosseri lijken echter niet te luisteren naar de Instagram-gebruikers. Dit is gewoon weer een wanhopige poging om de nieuwe TikTok te worden, maar TikTok weet tenminste wat zijn gebruikers wil zien. Instagram daarentegen...