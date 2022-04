TikTok laat gebruikers eigen filters maken - mits ze een Mac hebben

TikTok opent Effect House als een publieke bèta voor alle creators en ontwikkelaars om filters te ontwerpen en uitproberen.

De service is oorspronkelijk in het laatste kwartaal van 2021 gelanceerd als een gesloten bèta. Ongeveer 450 TikTok-creators maakten er gebruik van. Het relatief kleine groepje publiceerde hun zelfgemaakte effecten, die uiteindelijk in 1,5 miljard video's zijn gebruikt en voor 600 miljard aan views hebben gezorgd.

Leren tijdens creëren

Het creëren van AR-filters vraagt om redelijk technische kennis. TikTok heeft verschillende handleidingen gepubliceerd die gebruikt kunnen worden om filters te leren maken. Zo zijn er handleidingen voor het maken van een gezichtsmasker, segmentatie-effecten en 3D-gezichtstexturen.

Er is zelfs een handleiding hoe effectieve belichting en schaduwen gecreëerd worden. Het voelt erg volledig. Het beste is nog dat het allemaal gratis is.

Wanneer je een filter klaar hebt, kan je deze indien bij het veiligheidsteam van TikTok. Zij bekijken de filter en keuren deze goed. TikTok heeft een aantal 'Effect Guidelines' opgesteld die te allen tijde nageleefd moeten worden.

Het bedrijf wil namelijk geen enkele negatieve of controversiële content. Enkele voorbeelden zijn geen aanzetten tot geweld, gebruik van drugs, seksuele content of haatdragende inhoud.

Benodigde hardware

Je kunt nu al Effect House downloaden om te beginnen met creëren. Er zitten alleen wat haken en ogen aan: de applicatie is momenteel alleen beschikbaar voor Mac-computers. Op een (Windows) pc downloaden werkt niet en als je het via een Android-telefoon probeert, krijg je de melding dat je je Mac moet gebruiken.

Een meevaller is dat de benodigde hardware niet erg geavanceerd is. Om een voorbeeld te geven: een Mac die een Intel Core i3 2,5Ghz processor en een Nvidia GeForce 710 grafische kaart bevat, volstaat. Dat is een relatief lage CPU. Het laat ons dan ook vermoeden dat de discrete grafische onderdelen het meeste zware werk doen.

Verschillende onderdelen die TikTok noemt, zijn al bijna een decennium oud. Mocht je een enigszins recente Mac-computer hebben, kan je direct aan de slag met Effect House.

Er bestaat een kans dat Effect House nog op minimaal een ander (mobiel) platform verschijnt. Op de 'Effect Guidelines'-pagina wordt er gesproken over de technische vereisten voor de Android-versie. TikTok heeft nog niet bekendgemaakt wanneer andere versies uitgebracht worden.

Omdat Effect House nog in het beta-stadium zit, vraagt TikTok de community om feedback te geven als zij bugs of problemen ondervinden.