Meta werkt aan een alternatief voor Twitter

Begin vorige maand begon er al nieuws te verschijnen (opens in new tab) dat suggereerde dat Meta de chaos rondom Twitter (en Elon Musk) aan het bekijken was en een kans zag om zijn eigen vervanger voor de app te creëren in de hoop dat Twitter-verlaters zich op dit nieuwe (stabielere) platform zouden verzamelen.

In een gesprek met Platformer begin maart bevestigde Meta dat het zich bezighoudt met een losstaand, gedecentraliseerd sociaal netwerk voor het delen van tekst-updates. "We geloven dat er een mogelijkheid is voor een aparte plaats waar creators en publieke figuren actuele updates kunnen delen over hun interesses."



Het is niet echt een verrassing dat het hierbij gaat om een alternatief voor Twitter.

Het project had in de eerste instantie de codenaam ‘P92’, maar lijkt nu onder een andere naam verder te gaan (opens in new tab). Meta’s ‘Barcelona’ wordt nu langzamerhand ontwikkeld als een nieuwe sociale media-app voor het delen van tekstberichten.

We’re exploring a standalone decentralized social network for sharing text updates Meta via Platformer

App-onderzoeker Allesandro Paluzzi (opens in new tab) heeft op Twitter beelden gedeeld van Barcelona en stelt dat de app wordt gepitcht als "Instagram voor je gedachten (meningen)". Dat klinkt dus ook weer gewoon als Twitter.



Natuurlijk zit deze app nog in de beginfase, maar het concept lijkt in ieder geval redelijk eenvoudig: tekstuele posts die gefocust zijn op het posten en sturen van privéberichten in een uitgebreid format. Veel mensen communiceren tegenwoordig al bijna alleen maar via bijvoorbeeld Instagram DM's, dus het is logisch dat Meta de kans grijpt om dat element van die app verder uit te breiden.

#Instagram is working on a new app called "Barcelona" 👀I wonder if it is the codename for their new text-based social network to compete with #Twitter pic.twitter.com/q8LJTc1JG7March 28, 2023 See more

Barcelona zal gebruikers de mogelijkheid geven om elkaar te volgen en elkaars tekst-updates bij te houden. Social Media Today (opens in new tab) heeft een handige lijst samengesteld van alles wat we nu al weten over de app en het klinkt echt heel erg als Twitter. De nieuwe app gaat waarschijnlijk je Instagram-gegevens gebruiken voor het inloggen en je ziet dan dus ook je huidige Instagram ID als je gebruikersnaam in de app.

De maximale lengte van een post op Barcelona zal waarschijnlijk rond de 500 karakters zitten. Waarschijnlijk geeft Meta nu ook echt prioriteit aan dit project, omdat momenteel de situatie rondom Twitter nogal chaotisch is.

Geef ons maar snel een goed alternatief

Er zijn natuurlijk meer dan genoeg mensen die communiceren met vrienden of kennissen via Instagram DM's en het zou dan ook wel handig zijn om een nieuwe plaats te krijgen om tekst-updates te plaatsen, die toch bekend aanvoelt voor gebruikers. Dat is dus een slim idee van Meta, want je hoeft op deze wijze niet opnieuw kennis te maken met een onbekend format, een uitgebreide setup en een onbekend gebruikersinterface. Het klinkt alsof dit meer gewoon een uitbreiding wordt van Instagram op sommige manieren en we denken dat er daarom ook wel genoeg interesse zal zijn van gebruikers.



De huidige naam van de app klinkt nog een beetje vreemd en we weten dan ook niet hoe de nieuwe "Tweets" gaan heten, maar we denken dat vooral jongere mensen wel geïnteresseerd zullen zijn in deze nieuwe app. Twitter is nogal een turbulent platform op het moment en staat onderhand ook vol met gepromote tweets, en dan is er ook nog die irritante 'For You'-pagina. Veel jongeren zullen het waarschijnlijk ook fijn vinden om alleen met mensen die ze al kennen en volgen verbonden te zijn.

We zijn hier dan ook helemaal klaar voor wat voor alternatief dan ook voor Twitter, want het voelt nu alsof we vastzitten aan dit platform. We gebruiken het natuurlijk voor werk en om bedrijven en bekende personen te volgen, dus het voelt alsof we het platform eigenlijk niet kunnen verlaten. Barcelona lijkt een potentiële uitweg te gaan bieden, waardoor we eindelijk weer kunnen genieten van het scrollen door onze feeds.